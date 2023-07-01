Два человека умерли после укусов клещей в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала эпидсезона выявили 49 человек, у которых диагностировали клещевой вирусный энцефалит. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, два случая заболевания закончились летальным исходом.
В сообщении указано, что от заболевания скончались жители Новосибирской области старше 60 лет. Всего с начала сезона в медицинские организации региона из-за укусов клещей обратилось
В пресс-службе регионального Роспотребнадзора также сообщили, в каких районах Новосибирской области зафиксировали наибольшее количество укусов клещей за период с 22 по 28 июня. Так, больше всего укусов зарегистрировали на территории Новосибирского района — 288 случав, 213 обнаружили в Мошковском районе, в Тогучинском районе — 164.
В Заельцовском районе Новосибирска зафиксировали 83 укуса клещей, в Советском — 76, в Калининском — 46. В сообщении указано, что преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов.
— В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, нужно использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, — сообщили в управлении.
В конце июня в новосибирской больнице умер ребенок. Предположительно, он скончался из-за осложнений после клещевого энцефалита.