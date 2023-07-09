«Если честно — я шла умирать». История 54-летней предпринимательницы, которая перенесла гастрошунтирование и похудела на 35 кг

Шунтирование желудка, или гастрошунтирование — это хирургическая манипуляция, при которой удаляется значительная часть желудка, разделяя его на две части: верхнюю и нижнюю, а затем с верхней частью сшивают петлю тонкой кишки, таким образом создавая «маленький желудок».

Ольга Каракуц рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, что было после той встречи, как прошла операция и как изменилась ее жизнь. Публикуем ее рассказ: