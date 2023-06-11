К Новосибирску приближается магнитная буря — когда ее ждать

В середине июня в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере произойдут в воскресенье,
12, 19, 20 и 28 июня в городе прогнозируется возбужденная магнитосфера, в остальные дни месяца она будет спокойной.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая Земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
Ранее НГС рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.