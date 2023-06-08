«С ногами проще, чем с руками». Врач — о состоянии Романа Костомарова и протезировании его конечностей

46-летний фигурист Роман Костомаров идет на поправку и уже может садиться без чьей-либо помощи. Однако врачи пока не торопятся переводить спортсмена из реанимации в обычную палату. Такое решение медики приняли не из-за ампутаций, а из-за сопутствующих заболеваний, с которыми необходимо справиться в первую очередь.
Автор книг о медицине, спортивный врач Андрей Звонков рассказал корреспонденту MSK1.RU, какая на сегодняшний день необходима поддержка Роману Костомарову и как может проходить подготовка к протезированию.
«Для протеза нужно место»
Роман Костомаров пережил новое хирургическое вмешательство. Медики готовят его к протезированию ног, в связи с чем были проведены подготовительные операции, и впереди его ожидают операции на руках.
— Такие операции никакой сложности из себя не представляют, — уточнил Андрей Звонков. — Просто для протеза нужно место. Протез — это же целая конструкция, в которой надо разместить источники питания, всю электронику и механику. На моей практике в Институте травматологии у нас лежал парень, которому отрезали руку до основания большого пальца, пришлось убрать у него еще
— То есть должна быть определенная длина культи для того, чтобы протез подходил по размеру — был не слишком длинный, сидел нормально, мог работать и имел место для всех необходимых компонентов, — добавил Звонков.
Врач-терапевт также отметил, что сначала делается операция, когда удаляются погибшие ткани, а потом уже начинается подгонка под необходимые гаджеты, которые нужно подгонять и подключать к организму, а организм — под гаджеты.
— Надо укоротить предплечье и ждать, пока заживут раны, которые, естественно, образуются, — объяснил медик. — У каждого человека свои параметры. На это может уйти месяц, а, может, хватит двух-трех недель. Это ведь не пластмасса, а живое тело.
«С ногами проще, чем с руками»
Теперь осталось провести аналогичные операции к протезированию на руках Романа Костомарова. Только подготовки потребуется чуть больше. По словам Звонкова, по своей сути операции эти одинаковые, но с ногами немножко проще. Все-таки руки выполняют работу более сложную.
— Кончиками пальцев мы имеем возможность всё чувствовать, а у Романа будет совершенно иная методика управления, — подчеркнул Звонков. — Будут сниматься импульсы с мышц предплечья, с плечей, может, со спины.
На днях спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в YouTube-шоу «Москва — Россия?» сказал, что Роману Костомарову «придется адаптироваться к новой жизни, какой тут спорт». Врач Звонков с этим согласен.
— Я тоже так думаю, это естественно и логично, — сказал он. — Первым делом Роману предстоит думать не о ледовой площадке, а научиться ходить, научиться есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее. Все-таки это не руки, а клешни, металл. Пока он привыкнет ко всем этим движениям...
«Нужен профессиональный помощник»
Естественно, олимпийский чемпион очень тяжело переживает изменения в своем теле. Медики сообщают о перепадах в его настроении. Но он отказался от помощи психологов и планирует восстанавливаться самостоятельно.
— Думаю, что всё это временно, — считает Звонков. — Рано или поздно Роман придет к тому, что ему нужен специалист, который будет ему помогать, подсказывать, искать какие-то решения. Вряд ли он сам со всем справится. Психолог необходим. Поддержка нужна, но профессиональная, а не спонтанная.
— Специалист не только скажет, что всё нормально, а посоветует, как надо поступать, как пережить тот или иной момент, что делать в целом, чтобы психологическое состояние более-менее стабилизировалось, — уточнил Андрей Звонков.
Напомним, что спортсмена Романа Костомарова госпитализировали