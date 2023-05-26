«Пришли те, кому акция не предназначалась»: новосибирцев позвали в поликлиники проверить сердце — на прием попали не все

— В Первомайском районной поликлинике № 19 на Героев Революции не было акции, по которой можно проверить сердце и сосуды. Нам сказали, что на месте работает только дежурный терапевт, и всё, — обратился в редакцию Алексей.



Также сетовали на отказ в обследовании и пациенты поликлиники № 24 .

