«Пришли те, кому акция не предназначалась»: новосибирцев позвали в поликлиники проверить сердце — на прием попали не все

Минздрав Новосибирской области перед минувшими выходными объявил о бесплатной акции «Сердечная суббота». 20 мая желающие могли проверить сердце и сосуды в районных поликлиниках. Новосибирцы отправились в медучреждения, но не все получили обещанных услуг — об этом они сообщили в редакцию НГС. В одной из поликлиник и в Минздраве НСО прокомментировали произошедшее.
Возмущенные граждане
По условиям акции, объявленной на сайте Минздрава, те, кто не проходил в течение года диспансеризацию или профосмотр, могли прийти и пройти исследования для оценки состояния миокарда и сосудов. Также желающих звали послушать лекции и мастер-классы. Список поликлиник и предлагаемых услуг разместили в отдельном документе на сайте облздрава.
После этого в редакцию обратилось несколько местных жителей. Они сетовали на то, что не получили обещанных обследований. Один из них — новосибирец Алексей — пришел в больницу вместе с отцом.
— В Первомайском районной поликлинике
Также сетовали на отказ в обследовании и пациенты поликлиники
— Во всех средствах массовой информации прошло приглашение на прием к кардиологу. 20 мая проходит день «Здоровое сердечко», и всех желающих приглашали в поликлиники города. Мы с мужем пришли в поликлинику
Что произошло
На сайте регионального Минздрава в открытом доступе размещен документ, в котором указано, что акции проходили в том числе и в поликлиниках
При этом в поликлинике № 19 пациентам почему-то не сказали о том, что акция проходит по другому адресу, а в поликлинике
НГС удалось дозвониться в поликлинику
— Такой информации дать не могли. Эта акция проводилась для чего? Это скрининговое обследование для выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Приглашались пациенты молодого возраста, чтобы пришли, померили давление, сделали ЭКГ, посетили при необходимости первый этап диспансеризации и консультацию кардиолога, — сообщила в телефонном разговоре корреспонденту НГС заведующая организационно-методическим отделом Евгения Помаскина.
Как сообщили в учреждении, акция не была настроена на то, чтобы смотреть хронических пациентов, например пожилых людей, которые и так постоянно приходят в отделения. Она была рассчитана именно на молодых, которые просто так в поликлинику не ходят.
— У нас пришли около 60 человек. Из них только 1/3 тех, кому акция предназначалась. Всё как обычно: в магазине услышали про акцию бабушки и пошли, — объяснила в телефонном разговоре с корреспондентом НГС заведующая.
Также в поликлинике отметили, что многие требовали сделать им УЗИ сосудов, но эту процедуру сделать любым желающим невозможно.
— УЗИ сосудов делается в любом случае по назначению врача — никак в поликлиниках не могут это сделать по желанию пациента. Сосуды смотрят 40 минут. Это сколько должно сидеть врачей-узистов смотреть сосуды, представляете? — задалась вопросом заведующая.
В ведомстве пообещали проверку
В Минздраве Новосибирской области прокомментировали произошедшее и отметили, что проведут проверку.
— Во всех поликлиниках организовали тематические мероприятия. В крупных, где есть несколько отделений по разным адресам, акция проходила в основном корпусе. Эту информацию разместили на нашем сайте. По предварительным данным, участие в акции приняли больше 2700 человек. Диспансеризацию, профосмотр или углубленную диспансеризацию прошли 1940 жителей области. Врачи провели 3162 консультации, провели больше 4100 исследований. Мы благодарны жителям за обратную связь. Каждое обращение проверят специалисты министерства. Если описанные факты подтвердятся, будут приняты меры, — сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.
Ранее НГС писал, что новосибирцы сделали ФЛГ в передвижном пункте. При этом дождаться результатов они не смогли. В Минздраве объяснили причины этого.