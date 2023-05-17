Новосибирцы сделали ФЛГ в передвижном пункте и не дождались результатов — Минздрав объяснил почему

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что результаты вносят в единую медицинскую информационную систему и узнать их можно у своего участкового терапевта:

— Точно так же, когда человек проходит ФЛГ в поликлинике, результаты обследования вносят в МИС, и получить их можно на плановом приеме у терапевта. Записаться, как и на любой плановый прием, нужно предварительно.