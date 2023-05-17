Новосибирцы сделали ФЛГ в передвижном пункте и не дождались результатов — Минздрав объяснил почему

Новосибирцы прошли флюорографию по акции в передвижных пунктах в конце марта и не дождались результатов — в Минздраве Новосибирской области объяснили почему.
Читатели НГС писали в редакцию письма о том, что не поняли, где забирать результаты.
— Результаты ФЛГ не пришли. У знакомых, кто делал ФЛГ у «Ройал Парка», аналогично — результаты не пришли. В какую поликлинику обращаться — непонятно, — сообщил один из читателей.
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС рассказали, что результаты вносят в единую медицинскую информационную систему и узнать их можно у своего участкового терапевта:
— Точно так же, когда человек проходит ФЛГ в поликлинике, результаты обследования вносят в МИС, и получить их можно на плановом приеме у терапевта. Записаться, как и на любой плановый прием, нужно предварительно.
В ведомстве поясняют, что результат может появиться в медицинской информационной системе с задержкой в том случае, если какие-то данные пациента, которые он указал перед обследованием, например паспортные или СНИЛС, не совпадают с данными его электронной карты в МИС. Это бывает очень редко.
В такой ситуации требуется какое-то время, чтобы выяснить, к какой поликлинике прикреплен человек, и внести результаты.
Если у пациента по результатам ФЛГ выявляют какие-то изменения в легких, в том числе после такой акции, медики сами связываются с пациентом, даже если он не пришел за результатом к терапевту.
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