Бесплатную флюорографию смогут пройти новосибирцы 24 и 25 марта в передвижных пунктах: называем адреса

Обследование органов грудной клетки (флюорографию) можно бесплатно пройти в Новосибирске 24 и 25 марта. Об акции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом НГС рассказали в Минздраве Новосибирской области.
— 24 марта с 09:00 до 18:00 мобильные флюорографы будут работать на базе отделений общей врачебной практики по четырем адресам. Напоминаем, что флюорография — основной метод раннего выявления туберкулеза у взрослых. Проходить обследование необходимо ежегодно! — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Мобильные пункты флюорографии будут работать на базе поликлиник
Ранее НГС рассказал, что в новосибирской поликлинике