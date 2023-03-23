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Бесплатную флюорографию смогут пройти новосибирцы 24 и 25 марта в передвижных пунктах: называем адреса

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Четыре флюорографа будут работать в поликлиниках, еще один — ТРК «Ройял Парк»

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Обследование органов грудной клетки (флюорографию) можно бесплатно пройти в Новосибирске 24 и 25 марта. Об акции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом НГС рассказали в Минздраве Новосибирской области.

— 24 марта с 09:00 до 18:00 мобильные флюорографы будут работать на базе отделений общей врачебной практики по четырем адресам. Напоминаем, что флюорография — основной метод раннего выявления туберкулеза у взрослых. Проходить обследование необходимо ежегодно! — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Мобильные пункты флюорографии будут работать на базе поликлиник № 16,18, 22 и 13. 25 марта с 10:00 до 18:00 еще один припаркуется площадке возле ТРК «Ройял Парк» на Красном проспекте, 101.

Ранее НГС рассказал, что в новосибирской поликлинике № 27 сломался флюорограф — из отделения на улице Рельсовой пациентов отправляют на улицу Вавилова.

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