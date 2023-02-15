«Вдруг у меня туберкулез?»: новосибирец не смог записаться на флюорографию из-за сломанного аппарата в поликлинике

В новосибирской поликлинике
— Мне сказали, что записаться можно только через месяц — на 14 марта. И отправили за направлением от терапевта. На мое возмущение: «А как же пройти раньше? Вдруг у меня туберкулез?» — врачи только развели руками, — рассказал журналисту мужчина.
Главный врач ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника
— В настоящее время флюорограф, расположенный в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «
В официальном ответе на журналистский запрос доктор заверил, что в настоящее время доступна запись для проведения флюорографического исследования на 20 февраля.
Калиниченко также заметил, что в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2023 год и на плановый период
Исключение — подозрение на онкологическое заболевание. В число диагностических инструментальных исследований входят не только флюорография и рентген, но и маммография, функциональная диагностика и ультразвуковые исследования.
В начале февраля НГС рассказал об одной из причин высоких показателей заболеваемости туберкулезом в регионе по мнению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Вы вряд ли догадаетесь, кто в этом виноват.