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Проблема

«Вдруг у меня туберкулез?»: новосибирец не смог записаться на флюорографию из-за сломанного аппарата в поликлинике

Главный врач лечебного учреждения объяснил, что теперь пациентов будут отправлять в другое отделение

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20 февраля закончится конкурс на ремонт медицинского аппарата

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В новосибирской поликлинике № 27 сломался флюорограф — теперь из отделения на улице Вавилова, 12 пациентов отправляют на улицу Рельсовую. При этом один из заболевших пожаловался корреспонденту НГС, что не смог оперативно попасть на снимок.

— Мне сказали, что записаться можно только через месяц — на 14 марта. И отправили за направлением от терапевта. На мое возмущение: «А как же пройти раньше? Вдруг у меня туберкулез?» — врачи только развели руками, — рассказал журналисту мужчина.

Главный врач ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27» Александр Калиниченко объяснил причину задержки в очереди на флюорографию.

— В настоящее время флюорограф, расположенный в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «ККДП № 27» по адресу улица Рельсовая, 4, нуждается в ремонте, для определения исполнителя данной услуги проводятся конкурсные процедуры, срок завершения которых — 20.02.2023 года. Проведение флюорографии пациентам поликлинического отделения на Рельсовой, 4 временно организовано в поликлиническом отделении на Вавилова, 12, — прокомментировал главврач Калиниченко.

В официальном ответе на журналистский запрос доктор заверил, что в настоящее время доступна запись для проведения флюорографического исследования на 20 февраля.

Калиниченко также заметил, что в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований.

Исключение — подозрение на онкологическое заболевание. В число диагностических инструментальных исследований входят не только флюорография и рентген, но и маммография, функциональная диагностика и ультразвуковые исследования.

В начале февраля НГС рассказал об одной из причин высоких показателей заболеваемости туберкулезом в регионе по мнению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Вы вряд ли догадаетесь, кто в этом виноват.

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