«Вдруг у меня туберкулез?»: новосибирец не смог записаться на флюорографию из-за сломанного аппарата в поликлинике

— Мне сказали, что записаться можно только через месяц — на 14 марта. И отправили за направлением от терапевта. На мое возмущение: «А как же пройти раньше? Вдруг у меня туберкулез?» — врачи только развели руками, — рассказал журналисту мужчина.

