«Она всех узнавала, но в сознание так и не пришла»: впавшая в кому на Бали сибирячка умерла

В Новосибирске умерла Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали в феврале. Сегодня,
— Мама умерла позавчера,
Напомним, что на Бали у Елены произошел инсульт, она впала в кому
Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.
Женщина находилась в паллиативном отделении в Новосибирске, сегодня проходят похороны
В Новосибирске умерла Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали в феврале. Сегодня,
— Мама умерла позавчера,
Напомним, что на Бали у Елены произошел инсульт, она впала в кому
Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.
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