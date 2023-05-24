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Впала в кому на БалиПодробности

«Она всех узнавала, но в сознание так и не пришла»: впавшая в кому на Бали сибирячка умерла

Женщина находилась в паллиативном отделении в Новосибирске, сегодня проходят похороны

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Елену Новосельцеву доставили в Новосибирск в феврале 2023 года

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В Новосибирске умерла Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали в феврале. Сегодня, 24 мая, проходят похороны. Об этом журналисту НГС рассказал сын пациентки Антон.

— Мама умерла позавчера, 22 мая. Сегодня хороним. До этого она находилась в паллиативном отделении больницы № 12. Она всех узнавала, но в сознание так и не пришла. Нас должны были научить, как ухаживать за ней, но так и не успели забрать ее домой. В больнице она очень похудела, — рассказал журналисту НГС Антон Новосельцев.

Напомним, что на Бали у Елены произошел инсульт, она впала в кому 4 января 2023 года, а родственники просили о помощи. Тогда эвакуировать женщину с острова решили помочь власти Новосибирской области. Медики из России вылетели за сибирячкой 16 февраля, потом в Новосибирске ей сделали очередную операцию.

Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.

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