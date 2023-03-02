«Пришлось сделать еще одну операцию»: как себя чувствует сибирячка, доставленная в Новосибирск после комы на Бали

— Мама пока в себя еще не приходит. Ее привезли, сделали МСКТ, с контрастом, и определили, что на Бали ей не сделали операцию из-за разорванной аневризмы. Она сама как-то затянулась. Врачи у нас это обнаружили, поэтому пришлось сделать еще одну операцию, а это снова наркоз. Пока состояние тяжелое, но надеемся, что скоро она пойдет на поправку, — объясняет Антон Новосельцев.