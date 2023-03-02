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Впала в кому на БалиПодробности

«Пришлось сделать еще одну операцию»: как себя чувствует сибирячка, доставленная в Новосибирск после комы на Бали

К спасению женщины подключились врачи двух больниц

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В коме пациентка находится с 4 января, а в Новосибирск ее доставили 22 февраля

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Впавшей в кому на Бали сибирячке Елене Новосельцевой в Новосибирске сделали операцию. Об этом журналисту НГС рассказал сын пациентки Антон.

— Мама пока в себя еще не приходит. Ее привезли, сделали МСКТ, с контрастом, и определили, что на Бали ей не сделали операцию из-за разорванной аневризмы. Она сама как-то затянулась. Врачи у нас это обнаружили, поэтому пришлось сделать еще одну операцию, а это снова наркоз. Пока состояние тяжелое, но надеемся, что скоро она пойдет на поправку, — объясняет Антон Новосельцев.

В Новосибирске Елену сначала отвезли в областную больницу. Потом ей провели операцию в Федеральном центре нейрохирургии, а сейчас снова вернули в областную больницу. Эту информацию журналисту НГС подтвердили в медучреждениях.

Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.

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