Всего за полторы минуты. Врач рассказал, как быстро понизить высокое давление

Александр Шишонин — кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина».



— Практически у всех людей, страдающих от гипертонии, есть проблемы с шеей. И чаще всего нарушена именно ее подвижность. Чтобы справиться со скачком давления, нужно выполнить всего два действия, которые направлены на его стабилизацию, — говорит врач.



Повороты головы

Первое, что вы должны сделать, — это повороты головы влево-вправо. Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом — к правому. Только делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд.

