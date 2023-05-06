Всего за полторы минуты. Врач рассказал, как быстро понизить высокое давление

«Давление подскочило», — люди с возрастом всё чаще произносят это выражение, даже не подозревая, насколько опасно это может быть. Причем необязательно дожить до пожилого возраста, чтобы столкнуться с этой проблемы. Всё чаще и молодые люди тоже страдают от этого.
Гипертония — очень коварное заболевание: о нём можно не догадываться годами, в то время как оно будет наносить непоправимый урон вашему организму. Поэтому, даже если вы не испытываете дискомфорта, медики советуют регулярно измерять давление. Это касается как молодых, так и пожилых. Тонометр сейчас можно купить в любой аптеке, пользоваться им очень просто.
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В любом случае, если у вас повысилось давление, нужно как можно скорее прийти в норму. Люди, которые часто страдают от гипертонии, уже привыкли носить с собой таблетки. Но что делать, если препарата нет под рукой? Или если вы не гипертоник, а давление скакнуло внезапно, по другой причине? Здесь может помочь комплекс из двух простых действий, рассказал «Доктору Питеру» Александр Шишонин.
Александр Шишонин — кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина».
— Практически у всех людей, страдающих от гипертонии, есть проблемы с шеей. И чаще всего нарушена именно ее подвижность. Чтобы справиться со скачком давления, нужно выполнить всего два действия, которые направлены на его стабилизацию, — говорит врач.
Повороты головы
Первое, что вы должны сделать, — это повороты головы влево-вправо. Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом — к правому. Только делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд.
Массаж ладонями
Выполняется сразу же после поворотов головы. Для этого ладони складываете лодочкой (большим пальцем упираетесь в указательный и средний). Затем начинаете делать самомассаж: обеими руками касаетесь места чуть выше затылка и начинаете мягко давить, плавно съезжая к основанию шеи. Делайте так 30 секунд.
— Одно это упражнение помогает быстро снизить давление. То есть повороты, а потом легкий массаж. В сумме вы потратите на него полторы минуты, но почувствуете себя гораздо лучше, — заключил врач.
Как можно снизить давление с помощью дыхания
Здесь важно насытить кровь кислородом. Вот пошаговая инструкция:
- Сделайте несколько глубоких коротких вдохов (видели, как дышат спортсмены после пробежки? Вот очень похоже по ритму).
- Потом сделайте резкий долгий выдох.
- Сразу после этого встаньте и начните маршировать на месте. Если позволяет состояние, то приседайте.
- Важно начать маршировать или приседать сразу после выдоха, пока вы не начали делать привычные вам вдох-выдох.
Давление понизится, если вы сделаете 3–4 таких цикла по 60 секунд. То есть первые 30 секунд дышите, потом без дыхания оставшиеся 30 секунд приседаете или маршируете на месте. И всё заново, пока не почувствуете, что состояние улучшилось.
Чем опасно высокое давление
Одно из опасный последствий резкого скачка давления — это гипертонический криз. Как правило, он происходит неожиданно для человека. Чаще всего от криза страдают те, у кого уже есть проблемы с давлением, но они не следят за показателями на тонометре. То есть забывают принимать препараты, пропускают время их приема, пренебрегают рекомендациями врача, не соблюдают режим труда и отдыха.
Кроме того, высокое давление может довести до инсульта. А ведь, как утверждают специалисты, треть инсультов заканчивается летальным исходом. Это очень тяжелые поражения головного мозга, ведущие к летальному исходу либо к инвалидизации пациента. Поэтому лучше предупреждать такое серьезное заболевание. Как это делать?
Нужно чаще посещать терапевтов и следить за хроническими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, поражением сосудов и так далее. А также важно ходить на диспансеризацию.
— Если у пациента имеется повышение артериального давления или уровня сахара в крови, то нужно его корректировать. Если инсульт всё же случился, то нужно максимально быстро обратиться за помощью к врачу — в первые 3,5 часа, — говорят врачи.
Если в этот временной промежуток помощь оказана, то риски для пациента меньше.
Так что следить за своим давлением — не прихоть, а первая жизненная необходимость.