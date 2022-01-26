Кардиолог назвала опасное время суток, на которое приходится пик инсультов и инфарктов

Чтобы избежать сосудистых катастроф и приступов хронических болезней, важно соблюдать назначения лечащего врача и стараться вести здоровый образ жизни. Это очевидный факт. Но может также пригодиться знание, что у некоторых серьезных заболеваний есть время, когда стоит быть особенно внимательным к своему состоянию и в случае чего предпринять все возможные меры, об этом рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер».



Утро вечера опаснее

В какое время суток чаще всего случается пик обострений смертельно опасных состояний и почему осень-зима для страдающих гипертонией и болезнями сердца наиболее опасны, рассказала терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова.

