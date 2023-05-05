За сколько часов до сна нужно отказаться от пищи, чтобы не потолстеть, и что есть на ужин? Разбираемся с диетологом

За сколько часов нужно отказаться от еды, чтобы не потолстеть?



Многие из нас слышали, что чтобы не потолстеть, нужно не есть после 18:00. Это не совсем так. Чтобы нормально переварить пищу и при этом спокойно уснуть, по словам Елены Будзило, поесть в последний раз нужно за три часа до сна.



— Когда мы поедим, у нас активно идут процессы пищеварения, энергия тратится. Чтобы хорошо уснуть и спать спокойно, нужно, чтобы эти процессы максимально закончились и мы легли спать в спокойном состоянии, — рассказывает диетолог. — Во сне у нас все-таки работает пищеварение не на переваривание пищи, а на всасывание, на обезвреживание токсинов и, соответственно, для того чтобы не мешать организму это делать, пока мы отдыхаем, поужинать надо где-то за три часа.