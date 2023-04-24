В мае врачи ждут рост заболеваемости ковидом из-за «арктура». Что известно о новой версии коронавируса

Какой будет новая волна ковида?

Врачи ожидают, что в России заболеваемость вырастет в конце весны или начале лета, но полагают, что новая волна будет скромнее предыдущих.



— Вся эта пандемия течет волнами, новые волны появляются, как правило, когда возникают новые варианты вируса, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Если мы посмотрим, что происходит в течение последнего года, — мы увидим, что эти волны идут всё ниже и ниже. Последняя волна, которая у нас в России была на пике 12–13 тысяч новых случаев в сутки. Она довольно долго тянулась, правда. Появляются новые варианты — может возникнуть новая волна. Может не возникнуть. Каких-то оснований считать, что этот «арктур» очень заразен и нас ждет очень высокая заболеваемость, нет. Потому что он уже достаточно распространен в мире, 26 марта ему дали название, но он уже циркулировал в целом ряде стран к тому времени. Как дальше это будет развиваться, пока точно сказать нельзя, но я думаю, что большой волны быть не должно — ни в России, ни в других странах.

