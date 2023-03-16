Алкоголизм, остеохондроз, гипертония: список болезней, которые дают отсрочку от призыва

Планово весенний призыв в армию должен начаться 1 апреля, после того, как президент подпишет соответствующий указ. Предыдущий призыв срочников состоялся с опозданием — осенью 2022 года его перенесли на месяц из-за начала частичной мобилизации. Оснований полагать, что и весенний призыв отложат, пока нет — во всяком случае, Кремль регулярно повторяет, что вторая волна мобилизации не обсуждается. Так что настало время вспоминать правила призыва, получения повестки и оформления отсрочек.
Как призывают в армию в
2023 году
Указ о весеннем призыве будет подписан и опубликован через пару недель, если всё пойдет по стандартному плану предыдущих лет. Пока условия призыва все те же: призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, повестку им вручают лично в руки, под подпись.
Не меняются и правила предоставления отсрочек. Их можно получить по работе (IT-специалисты, сотрудники внутренних органов, пожарные, росгвардейцы, депутаты), по семейным обстоятельствам, по учебе и по состоянию здоровья.
Как устроена отсрочка по болезни
Болезней, с которыми человек получает отсрочку от службы в армии, много, все они перечислены в документе с названием «Расписание болезней» (приложение
Категории годности к военной службе:
• А — годен к военной службе;
• Б — годен к службе с незначительными ограничениями;
• В — ограниченно годен;
• Г — временно не годен;
• Д — не годен.
Хронические заболевания к моменту получения повестки человеку часто известны, а о каких-то данные есть и в военкомате — остались с предыдущих визитов военнообязанного. Однако иногда диагноза нет, однако человек догадывается, что со здоровьем не всё в порядке. Например, он мучается головными болями, но до врача никак не дойдет.
— Если человек подозревает у себя какое-то заболевание или имеет место плохое самочувствие, то в первую очередь нужно идти обследоваться, — говорит врач-консультант Светлана Корнилова.
С какими болезнями не берут в армию
В «Расписании болезней» есть как и по-настоящему страшные заболевания, такие как рак или болезни сердца, так и то, что может на первый взгляд показаться незначительными проблемами со здоровьем.
— Даже головная боль, если это, например, мигрени, может служить основанием для списания. В документах расписано по всем локализациям, все болячки от головы до пяток, — говорит доктор. — Они одинаковые во всех регионах, но при этом списывают людей по-разному. Например, несколько лет назад в Екатеринбурге не списывали с плоскостопием. Неважно, что человек не годен, — они не считают это заболеванием, а с тем же давлением — списывают. При этом в других городах всё может быть по-другому.
Не должны брать в армию и с остеохондрозом (при определенном его течении), однако остеохондроз есть чуть ли не у каждого. Впрочем, обычно не в такой тяжелой форме, чтобы человека списали, так что на «остеохондроз, который у всех есть», по словам юриста Евгения Крылова, списывают большинство неврологических проблем, которые врачи неохотно диагностируют.
При наличии истории болезни, то есть обращений с этой проблемой в государственные поликлиники, человека могут списать. Однако иногда даже многочисленные обращения в больницу не становятся основанием для получения «непризывной» категории годности.
— Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, панкреатиты, холециститы, обычно пропускают, потому что в расписании болезней есть пункт о том, что для отсрочки в истории болезни должен быть стационар два месяца. Ни одна больница на такой срок человека не кладет, — говорит доктор. — Артериальная гипертензия, либо гипертоническая болезнь, — это война с терапевтами, которые пытаются поставить вегетососудистую дистонию.
Кроме того, «негодными» для службы в армии могут оказаться люди с хроническим алкоголизмом. Правда, диагноз этот должен поставить врач-нарколог, а не соседка, которую раздражают шумные вечеринки.
Что делать, если мне кажется, что я слишком болен для службы в армии
К сожалению, врачи в комиссии, на которую направляет военкомат, не всегда могут уделить достаточно времени и внимания жалобам каждого, кто через них проходит. Поэтому тем, кто опасается, что заключение в его отношении может быть сделано сомнительное, стоит самим позаботиться и проверить здоровье заранее.
Первым делом следует обратиться к врачу и сделать все назначенные им исследования.
— Можно пойти как к платному специалисту, так и в свою поликлинику к участковому терапевту. Терапевту он описывает весь свой спектр жалоб, симптомов, и доктор на свое усмотрение назначает ему анализы, — говорит доктор Светлана Корнилова.
Получив полное медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам обследования, следует убедиться, что формулировки в документах верные. Важно, чтобы они соответствовали действующей в России на сегодняшний день Международной классификации болезней (сейчас это СКБ-10) и положению о военно-врачебной экспертизе. Также нужно проверить наличие подписей и печатей врача и медучреждения на каждом документе. Все документы нужно скопировать и заверить нотариально.
Проверить свое здоровье до начала призыва можно не успеть — он уже через пару недель. И если человек получил повестку и расписался в получении, то явиться в военкомат он обязан.
— Военнообязанный проходит медкомиссию, если медкомиссия считает, что он годен, — его отправляют в армию, — говорит доктор. — Если человек все-таки убежден, что состояние его здоровья не позволяет нести службу — он может сослаться на то, что в данный момент проходит обследование и у него есть жалобы на состояние здоровья, а в военкомате на дополнительное обследование не отправили. После этого он может потребовать время на прохождение обследования. Для этого нужно подавать в суд, пока суд не вынесет свое заключение — решение по призыву приостанавливается.
Отнести в военкомат все свои медицинские заключения можно как при получении повестки, так и до этого, явившись по собственному желанию. Сколько бы документов военнообязанный ни получил на руки, а окончательное решение всё равно остается за военкоматом — именно там человек получает категорию годности, которая и будет влиять на то, возьмут его в армию или нет. При несогласии с результатами комиссии или присвоенной категорией годности можно обратиться в суд.