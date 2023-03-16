Алкоголизм, остеохондроз, гипертония: список болезней, которые дают отсрочку от призыва

— Если человек подозревает у себя какое-то заболевание или имеет место плохое самочувствие, то в первую очередь нужно идти обследоваться, — говорит врач-консультант Светлана Корнилова.

С какими болезнями не берут в армию

В «Расписании болезней» есть как и по-настоящему страшные заболевания, такие как рак или болезни сердца, так и то, что может на первый взгляд показаться незначительными проблемами со здоровьем.



— Даже головная боль, если это, например, мигрени, может служить основанием для списания. В документах расписано по всем локализациям, все болячки от головы до пяток, — говорит доктор. — Они одинаковые во всех регионах, но при этом списывают людей по-разному. Например, несколько лет назад в Екатеринбурге не списывали с плоскостопием. Неважно, что человек не годен, — они не считают это заболеванием, а с тем же давлением — списывают. При этом в других городах всё может быть по-другому.

