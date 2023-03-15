«Такие повреждения ведут к изменению личности». Врач — о состоянии Романа Костомарова и шансах на его поправку

Известный российский фигурист Роман Костомаров лежит в больнице больше двух месяцев. Его госпитализировали
Врач Андрей Звонков рассказал корреспонденту MSK1.RU о причинах такого состояния спортсмена и о том, какие могут быть последствия.
Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи с большим стажем. Также работал кардиологом инфарктного отделения, затем в частной клинике создал и руководил службой крови, занимался иммунологией. В 2011–2013 годах Андрей Звонков служил спортивным врачом сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Автор книг по медицине «Пока едет скорая», «Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь» и «Не время умирать».
— Роман находится в состоянии стресса после всех операций, которые он пережил, — считает он. — Наверняка что-то помнит из того, что было. Поэтому отключение и подключение сознания обратно может действительно сопровождаться вспышками агрессии и раздражения, всем, чем угодно, что вполне нормально. Ожидаемая реакция, и этого не стоит пугаться и искать в происходящем какую-то особую проблему. Она в конце концов решается, когда человек приходит в себя.
По словам медика, психоз по времени у всех длится по-разному. У кого-то он проходит уже через сутки, у кого-то длится гораздо дольше и может возникнуть депрессия. Всё зависит от общего состояния человека.
— Пишут о том, что Роману наймут психолога... Дайте человеку выжить для начала, — сказал Звонков. — Он ведь еще балансирует на весах, которые неизвестно куда качнутся. В таком состоянии строить планы и давать какие-то прогнозы неуместно, особенно которые касаются какой-то дальнейшей деятельности Романа.
По мнению Андрея Звонкова, что касается медикаментозного сна, решение врачей было, конечно, правильным. Сон лечит, дает возможность пациенту восстанавливаться спокойно, чтобы его ничего не тревожило. Ведь все беспокойства отражаются на гормональном фоне, на работе нервной системы и прочем.
— Это такая реакция у человека, который приходит в сознание, — добавил Звонков. — Представьте себе, что вы находитесь на войне и вас в какой-то момент контузило взрывом. Вы потеряли сознание. Когда же в сознание пришли, первая реакция, которая возникла, — бежать, потому что в памяти остался взрыв. То же самое у Костомарова. Он пережил стресс, сохранился определенный негатив. Его поместили в сон. Может, Роману что-то снилось, а может, и нет.
— И это отношение к тому, что было в последние моменты, сохранилось в памяти, впоследствии произошла такая реакция, — уточнил медик.
Как сообщается в СМИ, у Костомарова поражена четверть головного мозга и была обнаружена гематома в лобной части головы. Андрей Звонков считает повреждение в этой доле очень серьезным, которое часто ведет к изменению личности.
— Оно иногда меняет и характер, и настроение, и поведение, и самооценку. Люди становятся совершенно другими, потому что повреждаются очень многие функции, — рассказал Звонков. — Даже после ушиба лобной части у человека порой меняется и философия.
Специалист предполагает, что у Романа может быть скрытое течение синдрома Рейна — вазоспастического заболевания, расстройства артериального кровообращения в сосудах кистей и стоп.
— Синяя рука — это результат сосудистой реакции, спазма сосудов. Подозреваю, что сейчас проявил себя именно синдром Рейна. Просто так на пустом месте подобные проблемы с конечностями и сосудами не будут возникать, — считает Звонков. — Это характерно для болезни Рейна, которая чаще всего заканчивается тем, что людям обрезают руки по локоть и ноги по колено.
Врачи считают, что Роман может не перенести еще одной операции, потому что организм сильно ослаблен: есть вероятность, что просто не выдержит сердце. Плюс организм фигуриста продолжает бороться с сепсисом. Медики сняли препараты, которые погружали Костомарова в медикаментозный сон, но полноценно в сознание он так и не вернулся.
На данный момент кисть находится под постоянным наблюдением врачей. Речи о хирургическом вмешательстве пока не идет.
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