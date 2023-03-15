«Такие повреждения ведут к изменению личности». Врач — о состоянии Романа Костомарова и шансах на его поправку

Врач Андрей Звонков рассказал корреспонденту MSK1.RU о причинах такого состояния спортсмена и о том, какие могут быть последствия.

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи с большим стажем. Также работал кардиологом инфарктного отделения, затем в частной клинике создал и руководил службой крови, занимался иммунологией. В 2011–2013 годах Андрей Звонков служил спортивным врачом сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Автор книг по медицине «Пока едет скорая», «Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь» и «Не время умирать».