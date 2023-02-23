Онкологи рассказали о первом признаке рака пищевода, который проявляет себя во время еды

Рак пищевода только, например, в Великобритании ежегодно уносит жизни около восьми тысяч человек. Как и любое онкозаболевание, он может долгое время никак не проявлять себя, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». И если даже ранние признаки есть, им часто не придают значения. А, как известно, чем раньше обнаружить злокачественную опухоль — тем больше шансов на успешный исход лечения.
Специалисты советуют обратить внимание на тревожный симптом, который может одним из первых проявляться во время еды и указывать на опухоль пищевода. По данным Онкологического центра Моффитта, признаком болезни может стать дисфагия, или трудности с глотанием.
Как пишет Express, при дисфагии может появляться ощущение, будто пища застряла в горле. Одним людям трудно глотать только определенные продукты или жидкости, другие могут испытывать трудности с любой едой.
— Часто изначально легкая дисфагия ухудшается, поскольку растущая опухоль приводит к сужению пищевода. Это ограничивает прохождение пищи и потенциально может привести к удушью или неспособности глотать, — говорят специалисты онкоцентра.
Дальше человек может заметить, что меняет привычки в еде. Например, предпочитает более мелкие кусочки, более мягкую пищу или вовсе отказывается от твердой еды.
Со временем за этим тревожным симптомом могут последовать и другие проблемы, которые могут указывать на болезнь. Эксперты назвали 10 из них:
- изжога, или кислотный рефлюкс;
- сильная отрыжка;
- расстройство желудка;
- непроходящий кашель;
- хриплый голос;
- потеря аппетита;
- потеря веса;
- чувство усталости;
- отсутствие энергии;
- боль в горле или в середине груди, особенно при глотании.
Как сообщает организация Cancer Research UK, некоторые привычки повышают риск развития рака пищевода:
- привычка пить очень горячие напитки (чай, кофе) или есть слишком горячую еду;
- курение. В Великобритании около 35% случаев рака пищевода вызваны этой вредной привычкой;
- злоупотребление алкоголем.
Врачи напоминают, что дисфагия необязательно говорит о диагнозе «рак», поэтому сразу впадать в панику не надо. Она бывает и при других заболеваниях. Однако если такой симптом появился, лучше пройти обследование, чтобы исключить опасные диагнозы.
Почему появляется рак
О том, что является причиной развития любых онкозаболеваний и почему так важно следить за своим здоровьем, рассказал онколог.
По словам главного врача красноярского онкологического диспансера Руслана Зукова, сейчас врачи научились лучше выявлять рак на ранних стадиях, во многом отсюда и рост заболеваемости в статистике. И чем раньше выявлена онкология, тем выше шанс добиться ремиссии.
Среди факторов, влияющих на развитие рака, Зуков отмечает экологию, но и она не является основной причиной.
— Безусловно, экология входит в перечень факторов риска развития злокачественных образований. Но она не на первом месте. Есть данные, подтвержденные крупными рандомизированными клиническими исследованиями. В рейтинге ведущие позиции занимают факторы, связанные с образом жизни. Это гиподинамия (малоподвижный образ жизни. — Прим. ред.), ожирение, вредные привычки, профессиональные факторы. И уже после этого идут экологические проблемы. Наследственность в развитии онкологии занимает всего лишь от 3 до 5%, — отмечает Руслан Зуков.
Один из первых шагов для выявления рака — диспансеризация. Именно во время ежегодного осмотра врачи выявляют факторы, которые могут указывать на рак. Всем известные онкомаркеры не работают, и сдавать тесты в платных клиниках не имеет смысла.
— Повышение любого онкомаркера не означает, что у пациента есть злокачественная патология. Онкомаркер может повыситься фактически из-за любого воспаления в организме. К примеру, есть выраженное воспаление в кишке — и онкомаркеры, которые соответствуют заболеванию кишечника, конечно, будут повышены, — рассказал заведующий поликлиникой онкологического диспансера Эдуард Семенов.