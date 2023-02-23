Онкологи рассказали о первом признаке рака пищевода, который проявляет себя во время еды

Как пишет Express, при дисфагии может появляться ощущение, будто пища застряла в горле. Одним людям трудно глотать только определенные продукты или жидкости, другие могут испытывать трудности с любой едой.



— Часто изначально легкая дисфагия ухудшается, поскольку растущая опухоль приводит к сужению пищевода. Это ограничивает прохождение пищи и потенциально может привести к удушью или неспособности глотать, — говорят специалисты онкоцентра.

