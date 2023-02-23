freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняРазрисовали здание в центре
Все новости
Все новости

Онкологи рассказали о первом признаке рака пищевода, который проявляет себя во время еды

А также о привычках, которые повышают риск развития болезни

1 234

Если стало трудно глотать и изменились привычки в еде — это повод посетить врача

Поделиться

Рак пищевода только, например, в Великобритании ежегодно уносит жизни около восьми тысяч человек. Как и любое онкозаболевание, он может долгое время никак не проявлять себя, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». И если даже ранние признаки есть, им часто не придают значения. А, как известно, чем раньше обнаружить злокачественную опухоль — тем больше шансов на успешный исход лечения.

Специалисты советуют обратить внимание на тревожный симптом, который может одним из первых проявляться во время еды и указывать на опухоль пищевода. По данным Онкологического центра Моффитта, признаком болезни может стать дисфагия, или трудности с глотанием.

Как пишет Express, при дисфагии может появляться ощущение, будто пища застряла в горле. Одним людям трудно глотать только определенные продукты или жидкости, другие могут испытывать трудности с любой едой.

— Часто изначально легкая дисфагия ухудшается, поскольку растущая опухоль приводит к сужению пищевода. Это ограничивает прохождение пищи и потенциально может привести к удушью или неспособности глотать, — говорят специалисты онкоцентра.

Дальше человек может заметить, что меняет привычки в еде. Например, предпочитает более мелкие кусочки, более мягкую пищу или вовсе отказывается от твердой еды.

Со временем за этим тревожным симптомом могут последовать и другие проблемы, которые могут указывать на болезнь. Эксперты назвали 10 из них:

  • изжога, или кислотный рефлюкс;
  • сильная отрыжка;
  • расстройство желудка;
  • непроходящий кашель;
  • хриплый голос;
  • потеря аппетита;
  • потеря веса;
  • чувство усталости;
  • отсутствие энергии;
  • боль в горле или в середине груди, особенно при глотании.

Как сообщает организация Cancer Research UK, некоторые привычки повышают риск развития рака пищевода:

  • привычка пить очень горячие напитки (чай, кофе) или есть слишком горячую еду;
  • курение. В Великобритании около 35% случаев рака пищевода вызваны этой вредной привычкой;
  • злоупотребление алкоголем.

Врачи напоминают, что дисфагия необязательно говорит о диагнозе «рак», поэтому сразу впадать в панику не надо. Она бывает и при других заболеваниях. Однако если такой симптом появился, лучше пройти обследование, чтобы исключить опасные диагнозы.

Почему появляется рак

О том, что является причиной развития любых онкозаболеваний и почему так важно следить за своим здоровьем, рассказал онколог.

По словам главного врача красноярского онкологического диспансера Руслана Зукова, сейчас врачи научились лучше выявлять рак на ранних стадиях, во многом отсюда и рост заболеваемости в статистике. И чем раньше выявлена онкология, тем выше шанс добиться ремиссии.

Среди факторов, влияющих на развитие рака, Зуков отмечает экологию, но и она не является основной причиной.

— Безусловно, экология входит в перечень факторов риска развития злокачественных образований. Но она не на первом месте. Есть данные, подтвержденные крупными рандомизированными клиническими исследованиями. В рейтинге ведущие позиции занимают факторы, связанные с образом жизни. Это гиподинамия (малоподвижный образ жизни. — Прим. ред.), ожирение, вредные привычки, профессиональные факторы. И уже после этого идут экологические проблемы. Наследственность в развитии онкологии занимает всего лишь от 3 до 5%, — отмечает Руслан Зуков.

Один из первых шагов для выявления рака — диспансеризация. Именно во время ежегодного осмотра врачи выявляют факторы, которые могут указывать на рак. Всем известные онкомаркеры не работают, и сдавать тесты в платных клиниках не имеет смысла.

— Повышение любого онкомаркера не означает, что у пациента есть злокачественная патология. Онкомаркер может повыситься фактически из-за любого воспаления в организме. К примеру, есть выраженное воспаление в кишке — и онкомаркеры, которые соответствуют заболеванию кишечника, конечно, будут повышены, — рассказал заведующий поликлиникой онкологического диспансера Эдуард Семенов.

По теме

Онкологические заболеванияОнкологияРак пищевода
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter