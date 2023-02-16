Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу. Посмотрите, есть ли вы в этом спиcке

Антиоксидант

Антиоксидантные соединения, которые есть в свекле, защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов. Наиболее мощным антиоксидантом считается бетаин. Это натуральный пигмент, которому свекла обязана своим ярким цветом. Он также обладает противовоспалительным эффектом и оказывает положительное влияние на иммунитет.



Поддержка сердечно-сосудистой системы

Соли азотной кислоты — нитраты, которые входят в состав свеклы, — при попадании в организм преобразуются в оксид азота, способный расширять стенки сосудов и снижать артериальное давление. Исследования подтверждают, что регулярное употребление в пищу свеклы способствует снижению рисков инфаркта миокарда. Кроме того, содержащиеся в свекле марганец, железо и бор стимулируют кроветворение — процесс образования и развития новых клеток крови.

