Врач рассказала, кому нельзя есть свеклу. Посмотрите, есть ли вы в этом спиcке

Со свеклой мы готовим борщ, селедку под шубой, салат с черносливом и чесноком, винегрет, делаем заправки на зиму. В этом полезном корнеплоде содержатся витамины А и С, витамины группы B, фолиевая кислота, йод, бор, марганец, калий и железо. Этот овощ — хороший источник клетчатки, и у него невысокая калорийность.
Кстати, первыми свеклу оценили римляне. Им, правда, больше нравились свекольные листья, чем сам корнеплод. Они вымачивали их в вине с перцем. Император Тиберий даже ввел свекольную дань, способствуя распространению овоща.
Но, оказывается, свекла полезна не для всех — некоторым нужно есть ее с осторожностью или же вовсе отказаться от блюд с этим овощем. Об этом «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева. Врач перечислила полезные свойства свеклы.
Антиоксидант
Антиоксидантные соединения, которые есть в свекле, защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов. Наиболее мощным антиоксидантом считается бетаин. Это натуральный пигмент, которому свекла обязана своим ярким цветом. Он также обладает противовоспалительным эффектом и оказывает положительное влияние на иммунитет.
Поддержка сердечно-сосудистой системы
Соли азотной кислоты — нитраты, которые входят в состав свеклы, — при попадании в организм преобразуются в оксид азота, способный расширять стенки сосудов и снижать артериальное давление. Исследования подтверждают, что регулярное употребление в пищу свеклы способствует снижению рисков инфаркта миокарда. Кроме того, содержащиеся в свекле марганец, железо и бор стимулируют кроветворение — процесс образования и развития новых клеток крови.
Защита печени
Входящий в состав свеклы бетаин необходим и для поддержания здоровья печени. Он защищает орган от жировой болезни, при которой здоровые печеночные клетки перерождаются в жировые. Бетаин также участвует в выработке холина, который нормализует жировой обмен в печени и ускоряет восстановление ее клеток после воздействия токсинов.
Нормализация работы кишечника
Свекла — это отличный источник клетчатки, а значит, овощ положительно влияет на пищеварительные процессы. Корнеплод помогает поддерживать микрофлору кишечника, а еще его можно смело использовать для профилактики запоров.
Стоит дополнительно отметить, что употребление клетчатки продлевает чувство сытости и способствует снижению аппетита. Это свойство свеклы особенно полезно для людей, желающих сбросить лишний вес.
Кому нельзя есть свеклу
Список ограничений и противопоказаний небольшой, но его стоит знать.
Свекла противопоказана при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Этот овощ содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.
Ограничить употребление свеклы следует при сахарном диабете. Несмотря на невысокую калорийность, свекла обладает достаточно высоким гликемическим индексом и содержит много сахара. Это стоит учитывать и тем, кто придерживается диеты для контроля веса.
С осторожностью употреблять свеклу рекомендуется при болезнях желудочно-кишечного тракта. Слабительный эффект, которым обладает корнеплод, противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к диарее.
Наконец, умеренность стоит проявлять при гипотонии — хроническом пониженном артериальном давлении. Слишком большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения давления.
Полезные листья свеклы
Листовая зелень свеклы богата фосфором, кальцием и калием, а также очень вкусная! К февралю у многих дачников остаются мягкие и малопригодные для варки корнеплоды.
— Посадите их в обычные цветочные горшки. Ничего особенного для свеклы не нужно. Полив и свет, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Вырастить зелень свеклы очень просто: воткните корнеплод хвостиком вниз в землю примерно наполовину и обильно полейте. Через семь дней ботва активно пойдет в рост. Полноценно зелень можно будет снять уже через 30 дней и использовать при приготовлении борща или осетинских пирогов.
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