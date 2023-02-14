«Для него важно выступать самому». Аскольд Запашный — о состоянии своего друга Романа Костомарова и ампутации конечностей

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации клиники в Коммунарке. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что у него серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Из-за разросшейся гангрены Костомарову ампутировали обе ступни и кисти рук.
Близкий друг Костомарова, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал корреспонденту MSK1.RU, что готов оказать Роману любую помощь, которая только потребуется.
— К сожалению, на данный момент никаких новостей нет. Жду, конечно, когда новости будут хорошие, — сказал Аскольд. — Я бесконечно уважаю Рому, очень его люблю как человека. Нужно сделать всё возможное для того, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни. Но у фигуриста она зависит от ног.
В цирке Запашного был похожий пример, когда дрессировщик Виталий Смолянец потерял ноги, спасая на дороге другого человека.
— Изначально Виталий не хотел жить, но мы его поддержали морально и финансово, в результате он встал на протезы, взял в руки костыли и начал работать с хищными животными. Делает это до сих пор, — рассказал Аскольд. — Но здесь случай неординарный.
Вполне возможно, что Роман сможет заняться какой-то преподавательской деятельностью, — считает Запашный. — Но он еще молодой мужчина, 8 февраля ему исполнилось 46 лет, и для него важно выступать самому. Здесь надо только лично с Ромой разговаривать, понимать, в каком состоянии он выйдет из этой ситуации и какие есть варианты. А мы все будем помогать ему строить новую жизнь. Хотя сейчас говорить об этом, конечно, рано.
При этом врачи считают, что даже с протезами на лед фигурист вернуться не сможет.
— Вероятнее всего, в пальцах ног и рук накрылись все периферические сосуды, — отметил в разговоре с MSK1.RU врач-терапевт, автор книг о медицине Андрей Звонков. — И я крайне удивлен тому, когда слышу разговоры о том, что Костомаров вернется на лед благодаря каким-то уникальным протезам.
Слова поддержки семье спортсмена, его жене и родителям высказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова.
— Весь мир переживает, но переживания близких людей не сравнимы ни с чем, — отметила фигуристка. — Самое главное, чтобы они набрались терпения и верили в то, что Рома поправится. Нужно надеяться на лучшее, стараться сохранить позитивный настрой. И, конечно, большое спасибо врачам. Они делают всё возможное. Мы верим, что всё получится. Дай Бог ему скорейшего выздоровления! Рома борется за жизнь всеми силами.
Уже больше месяца врачи борются за жизнь Костомарова. Спортсмена госпитализировали 10 января с пневмонией, причем очень тяжелой. Романа сразу же подключили к аппарату ИВЛ и аппарату для насыщения крови кислородом.
Как стало известно позже, до попадания в больницу Роман был сильно простужен, болел на протяжении недели, но лекарства не принимал. Вплоть до конца января фигурист оставался без сознания на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Пневмония прогрессировала и в итоге привела к тому, что у Романа начались проблемы с сердцем: диагностировали мерцательную аритмию. Плюс ко всему пришлось бороться с прогрессирующим сепсисом.
28 января появилась первая положительная новость о том, что Роман открыл глаза, но уже 1 февраля — страшные подробности: у олимпийского чемпиона начали отмирать конечности. Из-за разросшейся гангрены пришлось ампутировать стопы обеих ног. В итоге спортсмен дал врачам разрешение проводить ампутацию пальцев на руках.
Тем временем коллега Костомарова и его друг Илья Авербух запустил тур «Ледникового периода» в поддержку фигуриста.