«Для него важно выступать самому». Аскольд Запашный — о состоянии своего друга Романа Костомарова и ампутации конечностей

— К сожалению, на данный момент никаких новостей нет. Жду, конечно, когда новости будут хорошие, — сказал Аскольд. — Я бесконечно уважаю Рому, очень его люблю как человека. Нужно сделать всё возможное для того, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни. Но у фигуриста она зависит от ног.

В цирке Запашного был похожий пример, когда дрессировщик Виталий Смолянец потерял ноги, спасая на дороге другого человека.