Четыре очага заражения корью в Новосибирске подтвердились: названы конкретные адреса домов

В Новосибирске подтвердились случаи заболевания корью по четырем адресам в Калининском районе. Их назвали в официальном информационном канале администрации.
— Подтвержденные случаи заболевания обнаружили по адресам: ул. Макаренко, 19, ул. Тюленина, 26/2, ул. Родники, 3, ул. Гребенщикова, 5/1, — сообщает районная администрация.
Корь — острое вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Вирус передается воздушно-капельным путем от больного человека. Корь сопровождается повышением температуры до
В конце января стало известно, что жителей Новосибирской области с апреля снова будут прививать от кори — проект опубликовал Роспотребнадзор.