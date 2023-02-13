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Четыре очага заражения корью в Новосибирске подтвердились: названы конкретные адреса домов

Все они находятся в Калининском районе Новосибирска

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В Новосибирске подтвердились случаи заболевания корью по четырем адресам в Калининском районе. Их назвали в официальном информационном канале администрации.

— Подтвержденные случаи заболевания обнаружили по адресам: ул. Макаренко, 19, ул. Тюленина, 26/2, ул. Родники, 3, ул. Гребенщикова, 5/1, — сообщает районная администрация.

Корь — острое вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Вирус передается воздушно-капельным путем от больного человека. Корь сопровождается повышением температуры до 40 °C, насморком, кашлем, покраснением глаз со слезотечением, общей слабостью и характеризуется появлением мелких белесоватых пятнышек на слизистой оболочке щек. Примерно на 4–5 день заболевания появляется сыпь — сначала на лице и шее, затем — на туловище, руках и ногах. Корь коварна своими осложнениями, которые чаще всего развиваются у детей первых пяти лет жизни и у не привитых взрослых старше 30 лет.

В конце января стало известно, что жителей Новосибирской области с апреля снова будут прививать от кори — проект опубликовал Роспотребнадзор.

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