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Вспышка кори в Новосибирске

Жителей НСО с апреля снова будут прививать от кори — проект опубликовал Роспотребнадзор

Региональный документ прекратит действие 1 февраля

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Вакцину поставят непривитым и тем, кто не переболел корью ранее

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В Новосибирской области с 3 апреля до конца года будет проводиться подчищающая иммунизация против кори. Об этом сообщил главный санитарный врач НСО Александр Щербатов на оперативном совещании при губернаторе НСО.

— Принято постановление главного санитарного врача Российской Федерации о проведении в субъектах мероприятий по проведению подчищающей иммунизации против кори населения и трудовых мигрантов, — объяснил Александр Щербатов.

В документе отмечается, что вакцину поставят непривитым и тем, кто не переболел корью ранее. Мероприятия будут проводить с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Проект постановления главного санитарного врача РФ опубликован на портале regulation.gov.ru. Пока документ на обсуждении.

При этом в НСО уже действует документ о подчищающей иммунизации. Но он закончит действовать 1 февраля.

Более подробно о том, как получить справку, привиты ли вы от кори, насколько опасна болезнь, какой состав вакцин и побочные эффекты, вы можете узнать в наших карточках.

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