Жителей НСО с апреля снова будут прививать от кори — проект опубликовал Роспотребнадзор

В Новосибирской области с 3 апреля до конца года будет проводиться подчищающая иммунизация против кори. Об этом сообщил главный санитарный врач НСО Александр Щербатов на оперативном совещании при губернаторе НСО.
— Принято постановление главного санитарного врача Российской Федерации о проведении в субъектах мероприятий по проведению подчищающей иммунизации против кори населения и трудовых мигрантов, — объяснил Александр Щербатов.
В документе отмечается, что вакцину поставят непривитым и тем, кто не переболел корью ранее. Мероприятия будут проводить с
При этом в НСО уже действует документ о подчищающей иммунизации. Но он закончит действовать 1 февраля.
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