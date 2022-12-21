Постановление о подчищающей иммунизации против кори подписано в НСО — изучаем, кого привьют

Главный санитарный врач НСО Александр Щербатов подписал постановление о подчищающей иммунизации против кори. Глава регионального Роспотребнадзора оценил ситуацию с заболеваемостью корью в Новосибирске как неблагополучную. За два месяца болезнь обнаружили у 14 человек.
— Заболеваемость преимущественно среди непривитых взрослых лиц. Заражение связано с посещением предприятий торговли (рынки, торговые центры), отмечается семейная очаговость, — говорится в документе. — При проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по месту жительства, работы отмечаются низкие показатели привитости против кори взрослого населения. В торговых центрах сотрудники не имеют сведений об иммунизации. Отмечаются отказы от прививок по эпидемическим показаниям.
На данный момент привиты 92,6% работников образовательных организаций и 85,2% — предприятий торговли.
Александр Щербатов постановил, что региональный Минздрав до
Минздрав НСО должен составить списки и график для иммунизации, сформировать прививочные бригады. Также должны быть созданы иммунологические комиссии по пересмотру медотводов. Специалисты должны закупить необходимый объем вакцин от кори и создать условия для их хранения.
Руководители предприятий торговли, рынков, а также все работодатели, которые привлекают трудовых мигрантов, до
Приводим документ полностью.
В регионе в это время разгорается эпидемия ОРВИ и гриппа. За неделю прирост новых случаев составил почти 50%.