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Чем опасна корь? Как узнать, делалась ли прививка от нее? Отвечаем на самые волнующие вопросы
Вспышка кори в НовосибирскеКарточки

Чем опасна корь? Как узнать, делалась ли прививка от нее? Отвечаем на самые волнующие вопросы

Объясняем, чем грозит многими забытая болезнь и как от нее защититься

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В Новосибирской области уже зарегистрировали 65 заболевших корью. Болезнь очень заразна и легко может выйти из-под контроля, поэтому в регионе еще в середине декабря прошлого года главный санитарный врач НСО подписал постановление о подчищающей иммунизации против кори.

А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о вспышке кори в Новосибирской области.

Что это значит, мы объясняли подробнее здесь. А сегодня собрали в карточках ответы на самые волнующие вопросы. Как узнать, были ли вы привиты? Где сдать анализы? Насколько опасна корь?

В публикации мы использовали материалы Министерства здравоохранения России, Роспотребнадзора, «Специалисты о прививках» Минздрава РФ, комментарии юриста в сфере медицинского права Евгения Павлова.

Цены на вакцинацию и анализы актуальны на момент публикации.

1

Чем опасна корь?

Корь — это вирусное заболевание, при этом очень заразное. Источник — больной человек. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью.

По данным ВОЗ, за 2018 год в мире от кори умерло около 140 тысяч человек. В основном это маленькие дети до 5 лет. Для взрослых корь опасна тяжелыми осложнениями. Они наступают у каждого пятнадцатого заболевшего корью. Взрослые обычно болеют намного тяжелее детей.

Могут развиваться воспаления:

— уха (отиты);

— придаточных пазух носа (гаймориты);

— легких (пневмонии);

— мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга.

Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха. Бывают и летальные исходы заболевания даже среди взрослых.

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2

Как называется прививка от кори?

В России используются следующие вакцины:

  • вакцина коревая культуральная живая сухая (Россия);
  • вакцина против кори живая аттенуированная (Индия);
  • вакцина паротитно-коревая культуральная живая сухая «Дивакцина» (Россия);
  • «Приорикс» — вакцина против кори, паротита, краснухи живая аттенуированная (Россия);
  • «Приорикс Тетра» — вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы живая аттенуированная (Россия);
  • вакцина против кори, краснухи, паротита живая культуральная «М-М-Р II» (США, Нидерланды) — с особой осторожностью для группы пациентов.

Чаще всего ставится комбинированная вакцина против кори, паротита, краснухи.

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3

Как узнать, делалась ли прививка от кори

Если у вас нет на руках сертификата профилактических прививок (а он должен храниться именно у вас), то вы можете запросить выписку из прививочной карты профилактических прививок (ф.063/у) в поликлинике, куда прикреплены.

Информацию об иммунизации также можно получить из истории развития ребенка (ф. N 112/у) или медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (ф. N 25/у). Они хранятся в поликлинике по месту прикрепления для медицинского обслуживания.

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4

Корь, краснуха, паротит. Какая вакцина лучше

Какую вакцину вводить, определяет врач. В основном для бесплатного введения поликлиники закупают вакцины российских производителей. Зарубежные можно поставить в частных клиниках.

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5

Наиболее частые реакции: как переносится прививка от кори

В целом прививка переносится у большей части населения легко. Чаще всего пациенты отмечают повышение температуры и слабость.

В месте инъекции возможны:

— болезненность;

— отечность;

— покраснение.

Могут довольно часто встречаться реакции:

— повышение температуры;

— слабость, вялость;

— сыпь.

Возможны поствакцинальные осложнения. Редко — судороги, энцефалопатия, энцефалит.

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6

Где проверить, есть ли антитела к кори

Сдать анализ крови на антитела к кори IgG можно в лабораториях. Сдается натощак. Воду можно пить. За сутки нельзя пить алкоголь.

  1. «Инвитро» — 945 рублей (вместе со взятием крови).
  2. «Гемотест» — 760 рублей (вместе со взятием крови).
  3. KDL — 890 рублей (вместе со взятием крови).
  4. «Хеликс» — 830 рублей (вместе со взятием крови).

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7

Прививка от кори взрослым

Сделать прививку можно платно в частных центрах, но не во всех.

В Новосибирске в «Здравице», «Авиценне», «Медсанчасти № 168» вакцины не оказалось в наличии. Во «Врачебной практике», клиниках «Евромед», «Пасман», «Эрсимед» не делают прививку взрослым.

Во многих клиниках запасы закончились, новые поставки ожидаются примерно в апреле — мае.

Сделать прививку сейчас можно:

«Смитра»

Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 1500 рублей (включает осмотр врача).

«Санитас»

Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 1000 рублей и +1000 рублей за осмотр терапевта.

ЦНМТ

Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 2100 рублей (включает осмотр врача).

Медицинский центр «XXI век»

Вакцина от кори (Россия) — 1150 рублей;

вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 1900 рублей.

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8

Состав прививок от кори

Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) по справочнику Vidal:

Лиофилизированный порошок для инъекций 1 доза — живые аттенуированные вирусы: 

— стандартные вирусы кори (США) 1000 ТИД50*;

— стандартные вирусы паротита (США) 5000 ТИД50*;

— стандартные вирусы краснухи (США) 1000 ТИД50*.

Вспомогательные вещества: неомицин (25 мкг на каждую дозу), сорбитол, сахароза, альбумин человека, сыворотка эмбриона теленка, желатин гидролизированный, натрия хлорид, натрия фосфат.

* — ТИД50 — доза, инфицирующая 50% культур клеток.

Вакцина коревая культуральная живая (Россия)

Вирус кори — не менее 1000 (3,0 lg) тканевых цитопатогенных доз (ТЦД50).

Вспомогательные вещества: стабилизатор — смесь 0,04 мл водного раствора ЛС‑18* и 0,01 мл 10%-ного раствора желатина, гентамицина сульфат** — не более 0,5 мкг.

* Состав водного раствора ЛС‑18: сахароза — 250 мг, лактоза — 50 мг, натрий глутаминовокислый — 37,5 мг, глицин — 25 мг, L‑пролин — 25 мг, Хенкса сухая смесь с феноловым красным — 7,15 мг, вода для инъекций — до 1 мл.

** Технологическая примесь.

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9

Как привиться взрослому от кори бесплатно 

Если официально объявлена эпидемия по кори, то выявленные и установленные контактные (с заболевшими) лица без ограничения возраста, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о своих профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет, вакцинируются бесплатно.

Но эпидемия не объявлена. В этом случае взрослые от 18 до 35 лет (включительно) могут сделать ее бесплатно либо за счет средств работодателя, если это требуется для его трудовой функции:

— не болевшие;

— не привитые;

— привитые однократно;

— не имеющие сведений о прививках против кори.

А также взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

При этом в середине декабря прошлого года главный санитарный врач НСО Александр Щербатов подписал постановление о подчищающей иммунизации против кори. Что это значит, мы объясняли подробнее здесь.

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