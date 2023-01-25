Чем опасна корь? Как узнать, делалась ли прививка от нее? Отвечаем на самые волнующие вопросы

1
Чем опасна корь?
Корь — это вирусное заболевание, при этом очень заразное. Источник — больной человек. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью.
По данным ВОЗ, за 2018 год в мире от кори умерло около 140 тысяч человек. В основном это маленькие дети до 5 лет. Для взрослых корь опасна тяжелыми осложнениями. Они наступают у каждого пятнадцатого заболевшего корью. Взрослые обычно болеют намного тяжелее детей.
Могут развиваться воспаления:
— уха (отиты);
— придаточных пазух носа (гаймориты);
— легких (пневмонии);
— мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга.
Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха. Бывают и летальные исходы заболевания даже среди взрослых.
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2
Как называется прививка от кори?
В России используются следующие вакцины:
- вакцина коревая культуральная живая сухая (Россия);
- вакцина против кори живая аттенуированная (Индия);
- вакцина паротитно-коревая культуральная живая сухая «Дивакцина» (Россия);
- «Приорикс» — вакцина против кори, паротита, краснухи живая аттенуированная (Россия);
- «Приорикс Тетра» — вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы живая аттенуированная (Россия);
- вакцина против кори, краснухи, паротита живая культуральная «М-М-Р II» (США, Нидерланды) — с особой осторожностью для группы пациентов.
Чаще всего ставится комбинированная вакцина против кори, паротита, краснухи.
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3
Как узнать, делалась ли прививка от кори
Если у вас нет на руках сертификата профилактических прививок (а он должен храниться именно у вас), то вы можете запросить выписку из прививочной карты профилактических прививок (ф.063/у) в поликлинике, куда прикреплены.
Информацию об иммунизации также можно получить из истории развития ребенка (ф. N 112/у) или медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (ф. N 25/у). Они хранятся в поликлинике по месту прикрепления для медицинского обслуживания.
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4
Корь, краснуха, паротит. Какая вакцина лучше
Какую вакцину вводить, определяет врач. В основном для бесплатного введения поликлиники закупают вакцины российских производителей. Зарубежные можно поставить в частных клиниках.
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5
Наиболее частые реакции: как переносится прививка от кори
В целом прививка переносится у большей части населения легко. Чаще всего пациенты отмечают повышение температуры и слабость.
В месте инъекции возможны:
— болезненность;
— отечность;
— покраснение.
Могут довольно часто встречаться реакции:
— повышение температуры;
— слабость, вялость;
— сыпь.
Возможны поствакцинальные осложнения. Редко — судороги, энцефалопатия, энцефалит.
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6
Где проверить, есть ли антитела к кори
Сдать анализ крови на антитела к кори IgG можно в лабораториях. Сдается натощак. Воду можно пить. За сутки нельзя пить алкоголь.
- «Инвитро» — 945 рублей (вместе со взятием крови).
- «Гемотест» — 760 рублей (вместе со взятием крови).
- KDL — 890 рублей (вместе со взятием крови).
- «Хеликс» — 830 рублей (вместе со взятием крови).
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7
Прививка от кори взрослым
Сделать прививку можно платно в частных центрах, но не во всех.
В Новосибирске в «Здравице», «Авиценне», «Медсанчасти № 168» вакцины не оказалось в наличии. Во «Врачебной практике», клиниках «Евромед», «Пасман», «Эрсимед» не делают прививку взрослым.
Во многих клиниках запасы закончились, новые поставки ожидаются примерно в апреле — мае.
Сделать прививку сейчас можно:
«Смитра»
Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 1500 рублей (включает осмотр врача).
«Санитас»
Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 1000 рублей и +1000 рублей за осмотр терапевта.
ЦНМТ
Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 2100 рублей (включает осмотр врача).
Медицинский центр «XXI век»
Вакцина от кори (Россия) — 1150 рублей;
вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) — 1900 рублей.
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8
Состав прививок от кори
Вакцина М-М-Р II (США, Нидерланды) по справочнику Vidal:
Лиофилизированный порошок для инъекций 1 доза — живые аттенуированные вирусы:
— стандартные вирусы кори (США) 1000 ТИД50*;
— стандартные вирусы паротита (США) 5000 ТИД50*;
— стандартные вирусы краснухи (США) 1000 ТИД50*.
Вспомогательные вещества: неомицин (25 мкг на каждую дозу), сорбитол, сахароза, альбумин человека, сыворотка эмбриона теленка, желатин гидролизированный, натрия хлорид, натрия фосфат.
* — ТИД50 — доза, инфицирующая 50% культур клеток.
Вакцина коревая культуральная живая (Россия)
Вирус кори — не менее 1000 (3,0 lg) тканевых цитопатогенных доз (ТЦД50).
Вспомогательные вещества: стабилизатор — смесь 0,04 мл водного раствора ЛС‑18* и 0,01 мл 10%-ного раствора желатина, гентамицина сульфат** — не более 0,5 мкг.
* Состав водного раствора ЛС‑18: сахароза — 250 мг, лактоза — 50 мг, натрий глутаминовокислый — 37,5 мг, глицин — 25 мг, L‑пролин — 25 мг, Хенкса сухая смесь с феноловым красным — 7,15 мг, вода для инъекций — до 1 мл.
** Технологическая примесь.
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9
Как привиться взрослому от кори бесплатно
Если официально объявлена эпидемия по кори, то выявленные и установленные контактные (с заболевшими) лица без ограничения возраста, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о своих профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет, вакцинируются бесплатно.
Но эпидемия не объявлена. В этом случае взрослые от 18 до 35 лет (включительно) могут сделать ее бесплатно либо за счет средств работодателя, если это требуется для его трудовой функции:
— не болевшие;
— не привитые;
— привитые однократно;
— не имеющие сведений о прививках против кори.
А также взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.
При этом в середине декабря прошлого года главный санитарный врач НСО Александр Щербатов подписал постановление о подчищающей иммунизации против кори. Что это значит, мы объясняли подробнее здесь.
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