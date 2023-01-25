Чем опасна корь? Как узнать, делалась ли прививка от нее? Отвечаем на самые волнующие вопросы

В Новосибирской области уже зарегистрировали 65 заболевших корью. Болезнь очень заразна и легко может выйти из-под контроля, поэтому в регионе еще в середине декабря прошлого года главный санитарный врач НСО подписал постановление о подчищающей иммунизации против кори.

А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о вспышке кори в Новосибирской области.

Что это значит, мы объясняли подробнее здесь. А сегодня собрали в карточках ответы на самые волнующие вопросы. Как узнать, были ли вы привиты? Где сдать анализы? Насколько опасна корь?

В публикации мы использовали материалы Министерства здравоохранения России, Роспотребнадзора, «Специалисты о прививках» Минздрава РФ, комментарии юриста в сфере медицинского права Евгения Павлова.

Цены на вакцинацию и анализы актуальны на момент публикации.