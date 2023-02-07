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Больницу в Новосибирской области реконструируют за полмиллиарда рублей

Работы будут выполнять в течение трех лет

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Здание реконструируют в несколько этапов

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В Кочково реконструируют здание центральной районной больницы. Работы будут проводить в течение трех лет, максимальная стоимость составляет 503,3 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, заказчик работ — Управление капитального строительства Новосибирской области. Средства на строительство выделят из областного бюджета.

— В связи с осуществлением реконструкции в условиях действующего предприятия его полная остановка на период проведения строительных работ невозможна, — говорится в проектной документации.

Реконструкцию проведут в два этапа. Сначала один из блоков переоборудуют под поликлинику на 300 посещений в смену, установят трансформаторную подстанцию, подключат инженерные сети и благоустроят территорию. На следующем этапе реконструируют пищеблок, прачечную, хозяйственный и административный корпуса, установят КПП и выполнят прочие строительные работы.

Подрядчика выберут 17 февраля. Реконструкцию должны завершить до 25 августа 2025 года.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области построят хирургический корпус Колыванской центральной районной больницы. На него потратят около миллиарда рублей.

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Минздрав Новосибирской областиБольницаРеконструкцияПоликлиника
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