Больницу в Новосибирской области реконструируют за полмиллиарда рублей

В Кочково реконструируют здание центральной районной больницы. Работы будут проводить в течение трех лет, максимальная стоимость составляет 503,3 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, заказчик работ — Управление капитального строительства Новосибирской области. Средства на строительство выделят из областного бюджета.
— В связи с осуществлением реконструкции в условиях действующего предприятия его полная остановка на период проведения строительных работ невозможна, — говорится в проектной документации.
Реконструкцию проведут в два этапа. Сначала один из блоков переоборудуют под поликлинику на 300 посещений в смену, установят трансформаторную подстанцию, подключат инженерные сети и благоустроят территорию. На следующем этапе реконструируют пищеблок, прачечную, хозяйственный и административный корпуса, установят КПП и выполнят прочие строительные работы.
Подрядчика выберут 17 февраля. Реконструкцию должны завершить до 25 августа 2025 года.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области построят хирургический корпус Колыванской центральной районной больницы. На него потратят около миллиарда рублей.