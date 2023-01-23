В Новосибирской области построят хирургический корпус для ЦРБ — на него потратят свыше 870 миллионов рублей

В Новосибирской области объявили аукцион на строительство хирургического корпуса районной ЦРБ. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта на проведение работ составляет более 876,1 миллиона рублей.
Согласно документам, заказчиком строительства выступает ГКУ «Управление капитального строительства». Работы проведут в рамках 1-го этапа реконструкции Колыванской центральной районной больницы.
— Работами по первому этапу в рамках реконструкции ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р. п. Колывань Новосибирской области предусматривается строительство хирургического корпуса, — указано в документах.
В ведомости объемов работ по строительству хирургического корпуса больницы указаны, в частности, общестроительные работы, устройство отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.
В части объемно-планировочных решений в заключении государственной экспертизы к закупке указано, что здание хирургического корпуса имеет 4 этажа. В нем обустроят входные группы помещений, приемно-диагностическое отделение, подразделение общеклинической лаборатории и другое. Внутреннюю отделку в здании планируется провести в зависимости от функционального назначения помещений.
Согласно документам, начать строительство корпуса подрядчик должен с 6 марта 2023 года, завершить работы необходимо до 25 августа 2025 года.
— Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области. Бюджетные ассигнования 2023–2025 года, — отмечается в закупке.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 31 января. Подвести итоги определения подрядчика планируется 2 февраля.
В середине января стало известно о том, что в Новосибирске пациентов из БСМП № 2 с пульмонологическими заболеваниями из Октябрьского и Советского районов города будут увозить в другие учреждения.