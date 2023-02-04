Больных будут лечить студенты — они станут врачами-стажерами. Но решит ли это нехватку медиков в стране?

Поручение Путина о создании должности врачей-стажеров некоторые ординаторы восприняли как «прибавку к стипендии». Ребята и так целыми днями пропадают в больнице, и будет неплохо, если им за это будут платить.



— Мы, кстати, в тот день, когда появилась эта новость, сидели и обсуждали, как было бы здорово, если бы нас могли трудоустраивать как стажеров. Поэтому эта новость нас очень обрадовала, — рассказывает студентка медуниверситета Лера.



Лера учится на первом курсе ординатуры в Новосибирске, правда, стать она собирается психиатром. Говорит, специфика ее кафедры в том, что им стараются рассказать больше теории, поэтому она очень радуется за ординаторов-практиков — хирурги, например, большую часть обучения проводят в больнице.



Лера в создании должности врачей-стажеров видит только плюсы: это позволит ординаторам зарабатывать больше денег, это поможет и больницам, которые смогут подготовить новые кадры под себя, это поможет студентам наработать больше практики.

