Больных будут лечить студенты — они станут врачами-стажерами. Но решит ли это нехватку медиков в стране?

В российских больницах появится должность врача-стажера для ординаторов на втором году обучения. Это отмечено в списке поручений президента Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Само заседание прошло еще 15 декабря. Путин в рамках своего вступительного слова сформулировал основные стратегические и экономические задачи на ближайшее время. Среди прочего на заседании президент поддержал идею создания должности врача-стажера для ординаторов.
— Предлагаю закрепить эту практику и ввести должности врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года обучения могли работать по специальности, прежде всего в первичном звене, — сказал Путин.
Идея пришла два месяца назад активистам ОНФ на фоне возникшего дефицита медиков из-за частичной мобилизации.
Нехватка кадров
В ноябре 2022 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступал на «правительственном часе» в Государственной думе. Там он рассказал о том, что в российских больницах не хватает около 25–26 тысяч человек, среднего медперсонала — около 50 тысяч.
— Нехватка не критичная, но важная, — отмечается на сайте Госдумы.
Идея привлекать ординаторов к работе в поликлиниках не поможет полностью решить проблему с дефицитом кадров, считает доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова. Она отмечает, что проблема кадров в первичном звене наиболее остро выражена среди врачей-участковых и врачей-специалистов.
— Причина дефицита кадров, особенно в первичном звене, — это низкая оплата труда, которая не компенсирует высокие нагрузки медицинских работников, — сказала Гузель Эрнстовна корреспонденту MSK1.RU. — Как временная мера [поручение Владимира Путина] — это нормально, это поможет увеличить доступность медицинской помощи, при условии, что студенты сдадут экзамен после первого года ординатуры.
Улумбекова описывает возможную схему работы идеи о врачах-стажерах так: после первого года ординатуры медики сдают специальный квалификационный экзамен и допускаются к работе врачами-стажерами. Второй год ординатуры — это фактически восьмой год обучения специалиста. В среднем для врачей-кардиологов, офтальмологов, неврологов и других будущих специалистов первичного звена ординатура занимает 2 года.
Чем медики занимаются в ординатуре
После того как студенты-медики заканчивают вуз, они могут работать врачами общей практики или, например, участковыми педиатрами. Это возможно после 6 лет обучения в специалитете. Те, кто хочет получить какую-то узкую специализацию, чаще всего идут в ординатуру — она длится 2 года, иногда 3. Ординаторы обычно обучаются на базе какого-то медицинского учреждения и взаимодействуют не только со своими преподавателями, но и с практиками.
Айжан сейчас учится на втором курсе ординатуры в Новосибирском государственном медицинском университете. Совсем скоро она станет хирургом, а пока каждый день приходит в больницу. У девушки есть свои пациенты, она за ними наблюдает и, конечно, консультируется со своим врачом-наставником по поводу лечения. Конечно, серьезные операции ординаторам никто проводить не дает, но задания попроще поручают.
— Если есть какая-то острая нехватка врачей или кто-то из них находится в отпуске, нам дают даже одну-две палаты самим вести. Мы всё записываем в дневник, следим за здоровьем пациентов, проводим осмотры, назначаем дополнительные обследования, — рассказывает Айжан.
Помимо ординатуры, Айжан работает врачом скорой помощи. На старших курсах многие стараются совмещать работу в профессии, потому что надо и практиковаться, и на что-то жить. Гузель Улумбекова полагает, что одна из проблем ординатуры — низкая оплата труда.
Поручение Путина о создании должности врачей-стажеров некоторые ординаторы восприняли как «прибавку к стипендии». Ребята и так целыми днями пропадают в больнице, и будет неплохо, если им за это будут платить.
— Мы, кстати, в тот день, когда появилась эта новость, сидели и обсуждали, как было бы здорово, если бы нас могли трудоустраивать как стажеров. Поэтому эта новость нас очень обрадовала, — рассказывает студентка медуниверситета Лера.
Лера учится на первом курсе ординатуры в Новосибирске, правда, стать она собирается психиатром. Говорит, специфика ее кафедры в том, что им стараются рассказать больше теории, поэтому она очень радуется за ординаторов-практиков — хирурги, например, большую часть обучения проводят в больнице.
Лера в создании должности врачей-стажеров видит только плюсы: это позволит ординаторам зарабатывать больше денег, это поможет и больницам, которые смогут подготовить новые кадры под себя, это поможет студентам наработать больше практики.
С Лерой согласен и Алексей. Он учится на первом курсе ординатуры в Москве в Центральной государственной медицинской академии Управделами президента. Он был бы рад возможности устроиться врачом-стажером в следующем году, когда будет уже на втором курсе.
— Да хоть в качестве врача-дежуранта, — говорит парень и отмечает, что специалист работает в больнице по графику 5/2, но часто в другое время в медучреждениях нужны люди. — Могу про свою ординатуру сказать. Как правило, в конце первого года ординатор все основные манипуляции уже умеет совершать, а на втором году он нарабатывает опыт, — говорит Алексей.
Алексей учится на уролога и считает, что на втором курсе ординатуры будет готов выполнять «экстренные мероприятия» — например, если у пациента «забился уретральный катетер».
Зарубежный опыт
Еще одно преимущество этой идеи, по мнению ординаторов, это то, что она будто бы опирается на зарубежный опыт. Аналог российской ординатуры — зарубежная резидентура (Residency). Резидентура — это последипломное образование, которое медик получает, если хочет иметь специализацию. Резидентура длится в среднем от 3 до 7 лет и может считаться полноценной работой. Такие студенты-медики лечат пациентов, проводят осмотры и получают за это зарплату.
Гузель Улумбекова отметила в разговоре с MSK1.RU, что многие студенты за рубежом проходят резидентуру, получают деньги и «ничего в этом такого нет». С ней согласна и ординатор Лера из Новосибирска, она отмечает, что такое обучение практикуют в Европе.
Также идею врачей-стажеров видит молодой специалист из Санкт-Петербурга Юлиан. Молодой человек в прошлом году закончил ординатуру, а сейчас работает акушером-гинекологом в одной из городских больниц. Парень говорит, что не видит в этом решении проблем, которые есть в нынешней ординатуре, но при этом поддерживает идею с врачами-стажерами.
— Это хорошая история, если она закончится тем, что у ординаторов второго года появится какая-то прибавка к стипендии. Или если это станет первым шагом к тому, что ординатура превратится в работу, как это происходит в европейских странах или в Америке. Я имею в виду: когда резидентура — это не место, где учатся и работают за стипендию, а место, где по-взрослому работают за деньги, — говорит Юлиан.
Конечно, и в Европе или США Medical Resident не считается полноценным врачом. Часто в американских СМИ проходят дискуссии о том, что резидентам платят недостаточно. Так, например, по данным Американской ассоциации медицинских вузов (Association of American Medical Colleges), средняя зарплата резидента на первом году обучения составляет почти 59 тысяч долларов в год. Для сравнения, средняя зарплата в США вообще 54 тысячи долларов (по данным Bureau of Labor Statistics), однако средние зарплаты профессиональных врачей минимум в 4 раза выше и могут достигать 500–700 тысяч долларов в год (по данным MedScape Physician Compensation Report).
Хватит ли навыков
Самый главный вопрос, который возникает у обычных россиян, когда они слышат про врачей-стажеров, — а ребятам вообще хватит опыта, навыков, профессионализма?
— Вообще, у врачей тяжелая учеба. И в вузе, и в ординатуре — одна из самых тяжелых, так что тут уже ничего не поделаешь: такая профессия. Зато в этом случае еще и практика получается, — считает Гузель Улумбекова.
Студентам-медикам приходится нелегко. Последние три года во время пандемии коронавируса их активно привлекали на помощь штатным медикам. В Екатеринбурге, например, практику в ковидных госпиталях включили в учебный план — там без этого было невозможно получить диплом. Но оказалось, что многие студенты просто мешались под ногами и не могли принести никакой практической пользы, просто потому что у врачей не было на них времени.
Конечно, ординаторы работали бесплатно. На самом деле официально это не совсем так: в конце 2020 года Владимир Путин инициировал доплаты студентам-медикам, работающим в красной зоне. В Челябинске, например, студенты в итоге не досчитались этих денег. Наши коллеги из 74.RU рассказывали истории этих молодых медиков: многие ребята начали работать до ковида и из огромной любви к профессии.
Профессиональные врачи разделились во мнениях по поводу ординаторов-стажеров в больнице. Московский хирург-онколог Дмитрий Шабанов считает, что к восьмому году обучения у ординаторов уже достаточно опыта.
— Конечно, это облегчит труд врача. Это же уже компетентные специалисты, которые готовы оказывать помощь. Под присмотром старших руководителей они смогут оказывать врачебные манипуляции, — сказал Шабанов корреспонденту MSK1.RU.
В каком-то смысле ему оппонирует врач-травматолог Сергей Дедов, который работает в Институте пластической хирургии и косметологии. В ближайшее время, отмечает Дедов, в институте планируют увеличить ординатуру до пяти лет обучения. При этом ему кажется, что в этом решении нет логики, потому что ординаторы еще не получили свой диплом об образовании.
— Как раньше было? Если больнице интересен студент, они приглашают его в интернатуру. Берут, например, пять хирургов и готовят их год. Никакой ординатуры в этом случае нет. И всё, можешь работать в этой же больнице. А ординатура — это научная вещь. Ординаторы получают стипендию, — говорит Дедов.
По его словам, ординаторы прикреплены к кафедре своего вуза, и очень сложно представить, что они полноценно смогут работать в больнице. Принципиально нового подхода в предложении о создании должности врача-стажера Дедов не видит и считает, что это одно и то же: что ординатура, что стажерство.
Законодательный вопрос
Как мы показали выше, практика работы ординаторов в больницах уже существует. Основной вопрос в этой истории — законодательный. Задача министра Мурашко — к лету проработать именно юридическое оформление этого вопроса.
По мнению бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, жесткое законодательство в области здравоохранения — первостепенный вопрос. Только недавно была решена проблема с тем, что научные сотрудники вузов, которые работают на базе определенных больниц, не могли взаимодействовать с пациентами — не было такой юридической возможности.
— Представьте себе — московская городская больница. Если на базе этой больницы находится кафедра медицинского института и заведует кафедрой, например, профессор с мировым именем, академик, хирург, то до недавнего времени не имел права подходить к постели больного, — рассказывает MSK1.RU Геннадий Онищенко. — Это я называю юридической казуистикой. Этому академику говорили, давайте мы вас оформим на полставки врачом и вы будете присутствовать как врач, а не как академик. Кто-то относился к такому совершенно спокойно, а кто-то говорил: «Вы что, я себя уважаю». И правильно говорил.
С точки зрения закона студенты-медики вообще не могут подходить к пациентам: но сегодня они часто следят за тем, как в больницах работают их наставники. По словам Онищенко, важно, чтобы у студентов появился определенный статус, который позволял бы им находиться в палате. И на это в первую очередь направлена инициатива.
— Нужно узаконить в соответствии с действующим законодательством нахождение ординатора в медицинском учреждении. Тогда у него появятся не только права, но и обязанности. Если он напортачит, отвечать кто будет? — резюмирует Онищенко.
Как развивается здравоохранение
Развитие системы здравоохранения в России происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2023 году на него выделили 311,7 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта решаются федеральные проекты по борьбе с онкологией (на это уходит примерно половина бюджета), борьбе с сахарным диабетом, развитию детской медицины и медицины сердечно-сосудистых заболеваний, подготовке новых профессиональных кадров и многие другие.
Ректор ВШОЗ и доктор медицинских наук Гузель Улумбекова считает, что на идею врачей-стажеров из федерального бюджета обязательно должно быть выделено дополнительное финансирование. Нынешние медики и так получают сравнительно небольшие зарплаты, а если им еще платить меньше за счет трат на ординаторов — «все разбегутся».
Предложение о внедрении врачей-стажеров в больнице Гузель Эрнстовна считает исключительно временной мерой, которая не должна остановить системное развитие отрасли.
— Вы знаете, когда не хватает врачей — это, конечно, один из временных вариантов решения. Но системным решением этого вопроса будет продолжение той политики, которую объявил президент 7 декабря прошлого года. Он тогда сказал, что в первую очередь мы повышаем оплату труда врачей там, где наиболее выраженный дефицит врачей, медсестер и даже младших медицинских работников, а именно в первичном звене здравоохранения, в сельской местности и на скорой помощи, — отметила Гузель Улумбекова.
По мнению Гузель Эрнстовны, развитие системы здравоохранения в России заключается в формировании единого подхода к оплате труда врачей. Проще говоря, оклады медработников должны быть на одном уровне по всей стране, а региональное или профессиональное разделение достигается за счет премий и надбавок.
— Это [работа врачей-стажеров] не должно стать постоянной практикой. Поэтому я и сказала, что надо продолжать системное решение этого вопроса, — отметила Гузель Улумбекова.
Министерство здравоохранения и Михаил Мурашко должны подготовить документы о создании новой должности в больницах к 15 июля 2023 года.
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