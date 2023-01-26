«Доктор, что со мной?» Терапевт рассказал, какие два анализа покажут причину постоянной усталости

Обычно накопившаяся усталость проходит после хорошего сна или тихих выходных с прогулками на природе, рассказывает «Доктор Питер». Но что, если нет? Много спали, правильно питались, а сил всё равно нет. Если упадок сил наблюдается больше двух недель и нет просветов, такая усталость стоит отдельного разговора с доктором.

