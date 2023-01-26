СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 68.96
eur 74.96
СрочноКулябину выбирают меру пресечения
Все новости
Все новости

«Доктор, что со мной?» Терапевт рассказал, какие два анализа покажут причину постоянной усталости

Она может быть симптомом заболевания, требующего медицинской помощи

160

Если совсем нет сил и это длится больше двух недель, надо идти к врачу

Поделиться

Обычно накопившаяся усталость проходит после хорошего сна или тихих выходных с прогулками на природе, рассказывает «Доктор Питер». Но что, если нет? Много спали, правильно питались, а сил всё равно нет. Если упадок сил наблюдается больше двух недель и нет просветов, такая усталость стоит отдельного разговора с доктором.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в своем блоге объясняет, что есть немало болезней, при которых возникает такая нехватка сил, но чаще речь идет о двух состояниях. Их можно проверить, сдав анализы, — это анемия и гипотиреоз.

— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. — А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии.

Самый простой способ исключить наиболее вероятные органические патологии — сдать клинический анализ крови и анализ крови на ТТГ, — рекомендует врач-терапевт.

Клинический анализ крови (общий) определит, есть ли анемия.

Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) даст понимание, как функционирует щитовидная железа.

— В общем анализе крови нас будут интересовать четыре строчки — гемоглобин (Hb), эритроциты (Er), MCH, MCV, — объясняет врач. — Если значения будут ниже (или резко выше), чем референсные (т. е. норма), значит, это патология. Надо идти к врачу.

С анализом на ТТГ проще — он один.

— При гипотиреозе показатель ТТГ будет резко повышен. Если он в норме, значит, с щитовидкой всё в порядке, — рассказывает Филипп Кузьменко.

Такая самодиагностика, конечно, не дает 100-процентных гарантий и полностью не исключает поломку в организме, обращает внимание терапевт.

— Но когда вы приходите с жалобами на усталость, то мне как терапевту в идеале сразу хотелось бы иметь перед глазами эти данные, чтобы не тратить время на их исключение, — говорит врач. — Если же эти два анализа в порядке, то, вероятнее всего, физически вы здоровы.

По теме

АнализыУсталостьЩитовидкаАнемияОбщий анализ крови
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter