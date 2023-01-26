«Доктор, что со мной?» Терапевт рассказал, какие два анализа покажут причину постоянной усталости

Обычно накопившаяся усталость проходит после хорошего сна или тихих выходных с прогулками на природе, рассказывает «Доктор Питер». Но что, если нет? Много спали, правильно питались, а сил всё равно нет. Если упадок сил наблюдается больше двух недель и нет просветов, такая усталость стоит отдельного разговора с доктором.
Врач-терапевт Филипп Кузьменко в своем блоге объясняет, что есть немало болезней, при которых возникает такая нехватка сил, но чаще речь идет о двух состояниях. Их можно проверить, сдав анализы, — это анемия и гипотиреоз.
— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. — А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии.
Самый простой способ исключить наиболее вероятные органические патологии — сдать клинический анализ крови и анализ крови на ТТГ, — рекомендует врач-терапевт.
Клинический анализ крови (общий) определит, есть ли анемия.
Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) даст понимание, как функционирует щитовидная железа.
— В общем анализе крови нас будут интересовать четыре строчки — гемоглобин (Hb), эритроциты (Er), MCH, MCV, — объясняет врач. — Если значения будут ниже (или резко выше), чем референсные (
С анализом на ТТГ проще — он один.
— При гипотиреозе показатель ТТГ будет резко повышен. Если он в норме, значит, с щитовидкой всё в порядке, — рассказывает Филипп Кузьменко.
Такая самодиагностика, конечно, не дает
— Но когда вы приходите с жалобами на усталость, то мне как терапевту в идеале сразу хотелось бы иметь перед глазами эти данные, чтобы не тратить время на их исключение, — говорит врач. — Если же эти два анализа в порядке, то, вероятнее всего, физически вы здоровы.