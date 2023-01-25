Где взрослому новосибирцу привиться от кори и сколько это стоит — показываем в одной карточке

В документе перечислены новосибирцы, которых будут прививать от кори бесплатно. Но если вы хотите сделать прививку и при этом не проходите по критериям, то сделать это можно в частных клиниках. При этом во многих медцентрах запасы закончились, новые поставки ожидаются примерно в апреле-мае.