Где взрослому новосибирцу привиться от кори и сколько это стоит — показываем в одной карточке

В Новосибирской области с конца прошлого года действует постановление о подчищающей иммунизации против кори. Его подписал главный санитарный врач НСО. В регионе, по данным на начало недели, было зарегистрировано 65 заболевших корью.
В документе перечислены новосибирцы, которых будут прививать от кори бесплатно. Но если вы хотите сделать прививку и при этом не проходите по критериям, то сделать это можно в частных клиниках. При этом во многих медцентрах запасы закончились, новые поставки ожидаются примерно в апреле-мае.
Перед тем как сделать прививку, можно проверить, есть ли иммунитет к кори или нет, с помощью анализа крови на антитела IgG. Он сдается натощак, воду можно пить. За сутки нельзя пить алкоголь. В «Инвитро» цена на анализ — 945 рублей, «Гемотесте» — 760 рублей, KDL — 890 рублей, «Хеликсе» — 830 рублей (цены указаны вместе со взятием крови).
В Новосибирске в «Здравице», «Авиценне», «Медсанчасти № 168» вакцины не оказалось в наличии. Во «Врачебной практике», клиниках «Евромед», «Пасман», «Эрсимед» не делают прививку взрослым. Но мы нашли клиники, где вакцина есть в наличии.
Более подробно о том, как получить справку, привиты ли вы от кори, насколько опасна болезнь, какой состав вакцин и побочные эффекты, вы можете узнать в наших карточках.