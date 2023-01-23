В Новосибирской области зарегистрировали 65 заболевших корью. Большинство из них — взрослые.
— В тесном контакте находимся с управлением Роспотребнадзора. При подозрении на корь проводятся противоэпидемические мероприятия, подворовой обход, выявляются те, кто был в контакте с пациентом. В случае необходимости пациент госпитализируется, коечный фонд достаточный. На сегодняшний день это 65 случаев, из них 30 детей, — рассказал на оперативном совещании 23 января министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
За неделю с 16 по 22 января в регионе зафиксировали
Повышенный уровень заболевания корью в регионе наблюдается с декабря 2022 года. Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, кто больше всего подвержен этому заболеванию и как с ним борются.