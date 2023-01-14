«У меня были подозрения»: сибиряк раскрыл свой ВИЧ-статус и рассказал, каким банальным способом заразился

— Узнал я обычно. Лежал в больнице с эндокардитом бактериальным. Там мне сказали, что неплохо было бы провериться на ВИЧ, потому что есть вероятность. При сдаче анализов он выявился, — вспоминает Алексей. — Я помню этот момент — ожидание результатов. Когда я зашел в кабинет, мне сказали: «Леша, да, ты ВИЧ-положительный, но с этим можно жить. Вот тебе бумаги, надо попасть к специалистам на прием, проконсультироваться». Мне предоставили алгоритм действий. Для меня это всё равно было крайне неприятным известием, но моя психика старалась это всё на задворки разума куда-то убрать.

