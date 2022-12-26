140 детей в новосибирской школе оказались не привиты от кори: один класс закрыли на карантин

В новосибирской школе
— Зафиксирован один случай кори. Класс закрыт. У 140 учеников в школе фиксируем отсутствие прививок. Работа с родителями проводится, чтобы сегодня поставить прививки, — сообщил Анатолий Локоть.
На прошлой неделе главный санитарный врач НСО Александр Щербатов подписал постановление о подчищающей иммунизации против кори. Глава регионального Роспотребнадзора оценил ситуацию с заболеваемостью корью в Новосибирске как неблагополучную. За два месяца болезнь обнаружили у 14 человек.