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140 детей в новосибирской школе оказались не привиты от кори: один класс закрыли на карантин

В регионе неблагополучная ситуация по этому заболеванию

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За два месяца болезнь обнаружили больше чем у 10 человек

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В новосибирской школе № 95 ученик заболел корью — класс отправили на карантин. Об этом стало известно сегодня, 26 декабря, на оперативном совещании при губернаторе НСО.

— Зафиксирован один случай кори. Класс закрыт. У 140 учеников в школе фиксируем отсутствие прививок. Работа с родителями проводится, чтобы сегодня поставить прививки, — сообщил Анатолий Локоть.

На прошлой неделе главный санитарный врач НСО Александр Щербатов подписал постановление о подчищающей иммунизации против кори. Глава регионального Роспотребнадзора оценил ситуацию с заболеваемостью корью в Новосибирске как неблагополучную. За два месяца болезнь обнаружили у 14 человек.

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