Заражались в ТЦ и магазинах: в Новосибирске зарегистрировали 14 случаев кори

В Новосибирске за ноябрь — декабрь зарегистрировали 14 случаев кори. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
— Заболеваемость преимущественно среди непривитых взрослых лиц. Заражение связано с посещением предприятий торговли (рынки, торговые центры), отмечается семейная очаговость, — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора Новосибирской области. — Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Новосибирске расценивается как неблагополучная.
В превентивных мерах по эпидпоказаниям уже привито порядка 650 человек.
В регионе разгорается эпидемия ОРВИ и гриппа. За неделю прирост новых случаев составил почти 50%.