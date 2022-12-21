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Заражались в ТЦ и магазинах: в Новосибирске зарегистрировали 14 случаев кори

Роспотребнадзор оценил ситуацию в городе как неблагополучную

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В городе началась допиммунизация населения от кори

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В Новосибирске за ноябрь — декабрь зарегистрировали 14 случаев кори. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

— Заболеваемость преимущественно среди непривитых взрослых лиц. Заражение связано с посещением предприятий торговли (рынки, торговые центры), отмечается семейная очаговость, — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора Новосибирской области. — Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Новосибирске расценивается как неблагополучная.

В превентивных мерах по эпидпоказаниям уже привито порядка 650 человек.

В регионе разгорается эпидемия ОРВИ и гриппа. За неделю прирост новых случаев составил почти 50%.

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