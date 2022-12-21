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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

«Недовольны, что приходят молодые медработники»: в Минздраве ответили на критику новосибирцев в сторону врачей

Эпидпорог по ОРВИ в регионе значительно превышен

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Все медработники (даже самые молодые) имеют сертификаты и допуски к оказанию медицинской помощи

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В Минздраве Новосибирской области ответили на критику новосибирцев, которые обращаются в ведомство с жалобой на слишком молодых врачей.

— Есть ряд обращений, когда говорят, что приходят сильно молодые медработники на дом. Это сейчас актуальное веяние, потому что у нас выведены на усиление, как в диспетчерских, так и в поликлиниках, на бригады клинические ординаторы и студенты старших курсов. Поэтому то, что медработник, который обслуживает вызовы или ведет прием в поликлинике, молодой, — это не значит, что он не обладает профессиональными знаниями, — объяснила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Она подчеркнула, что все медработники имеют сертификаты и допуски к оказанию медицинской помощи.

Скорая помощь не приезжает к новосибирцам с высокой температурой. Главный врач объяснил почему и назвал дополнительные симптомы, при которых скорая приедет.

При этом в Новосибирской области врачи отрицают начало эпидемии.

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