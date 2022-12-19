Откуда этот привкус? Оказывается, стюардессы не пьют чай и кофе на борту. Теперь и вы не будете!

Вы встали ночью, ехали в аэропорт, проходили контроль и вот в 5 утра наконец растянулись в заветном кресле. Ранний полет всегда располагает к тому, чтобы, удобно утроившись, выпить кофе или чай, а лучше еще и чем-нибудь закусить. Но это не для всех безопасно и полезно. Наши коллеги из Wday.ru рассказали, что не стоит пить и есть в самолете.
Оказывается, многие стюардессы не пьют горячую воду в самолете. Дело в том, что во время полета воду для чая и кофе берут не из бутылок, а из-под крана. Согласно проведенным проверкам (речь идет о международных рейсах и зарубежных авиакомпаниях в том числе), 13% образцов воды, взятых на 158 самолетах, содержали опасные бактерии. В воде двух самолетов нашли также кишечные палочки. В целом оказалось, что один из каждых восьми самолетов не соответствует санитарно-гигиеническим нормам в отношении воды.
— Вода на борту контролируется правилами Агентства по защите окружающей среды, которые должны обеспечить ее безопасность для пассажиров и экипажа, — рассказали в Ассоциации бортпроводников, которая лоббировала эти правила почти 15 лет. — Эти правила оставляют на усмотрение авиалиний, как часто они должны тестировать воду и промывать емкости. Ассоциация считает, что эти правила недостаточны и не всегда выполняются.
Из-за опасности подхватить инфекцию специалист по инфекционным болезням из Байлорского университетского медицинского центра Седрик Спак не советует детям, а также людям с пониженным иммунитетом употреблять небутилированные напитки на борту.
Почему в самолете нельзя пить томатный сок
Первое, что нужно знать, — часто у еды и напитков в самолете искажен вкус. Учитывая, что из-за сухого воздуха и перепадов давления многие люди и так отекают в полете, а томатный сок может сделать отеки как минимум вдвое больше. Дело, конечно, еще и в том, что в самолете приходится сидеть много часов подряд, что не свойственно большинству людей в повседневной жизни.
Бывшая стюардесса, а сейчас диетолог и нутрициолог Сара Андерсон считает, что томатный сок — это, наверное, худший выбор из всех напитков в самолете.
— В нем слишком много соли. Несколько стаканчиков на высоте 10 тысяч метров — и ваши лодыжки к концу полета рискуют сильно увеличиться. Такую же опасность для организма несет в себе и алкоголь, поэтому коктейль «Кровавая Мэри» на борту тоже делать не стоит, — говорит эксперт.
Также, если вы любитель газировки, откажитесь от нее хотя бы в полете. Она может провоцировать тошноту из-за понижения кислотности в желудке, а содержащийся в ней сахар способствует размножению вредных бактерий в кишечнике, то есть снижает иммунитет. Всего стаканчик пузыристой сладкой жидкости может поставить вас в очень неловкую ситуацию — газы в организме решат выйти наружу в самое неподходящее время.
Кстати, психологи утверждают, что поднебесная кормежка — это самый простой способ успокоить пассажиров. Полет на высоте 10 тысяч метров над землей — это всё-таки стресс, а стресс легче переносить, если что-нибудь жуешь или пьешь. Или жевал и пил совсем недавно. Поэтому, несмотря на ночное время, когда по салону едет тележка с ужином, люди заметно оживляются. Но бывшая стюардесса всё-таки советует отдать предпочтение обычной воде без газа — минимум литр на каждые 3–4 часа полета. Она увлажняет организм и не дает образоваться отекам.
Что проверяют стюардессы, когда здороваются с вами в самолете
В первую очередь бортпроводники обращают внимание на физическую форму пассажира: например, если вы мужчина и атлетично сложены, стюардесса обязательно запомнит, где вы сидите. Сделает она это на случай чрезвычайной ситуации, когда требуется помощь кого-то, способного, например, усмирить дебошира или быстро организовать эвакуацию пассажиров.
Также при встрече команда самолета отмечает пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Если вы не совсем трезвы — вас запомнят, а если совсем пьяны — могут даже отказать в посадке.
Персонал воздушного судна обращает внимание на состояние вашего здоровья. Поэтому, если вы выглядите изможденным, кашляете, чихаете и еле стоите на ногах от температуры, вам могут отказать в посадке.
Бортпроводники обязаны выявлять среди пассажиров людей с физическими особенностями. Во-первых, им нельзя сидеть у аварийных выходов: при чрезвычайной ситуации есть вероятность, что они не смогут открыть тяжелую дверь. Во-вторых, людям с ограниченными возможностями может потребоваться дополнительная помощь. В-третьих, стюардессы отслеживают, чтобы о них не забыли в экстренной ситуации.
Еще персонал воздушного судна визуально оценивает размер вашей ручной клади, если вы проскочили в самолет с огромной сумкой, которая не соответствует разрешенным габаритам, они также могут вас задержать.
Стюарды и стюардессы обращают внимание на людей, которые сильно нервничают, в полете они будут особенно внимательны к таким пассажирам. Это делается не только из благих намерений, а чтобы в будущем перепуганный человек не спровоцировал панику на борту.
Что еще почитать
- «Что меня бесит»: стюардесса — о пассажирах в алкогольной коме, изменах в туалете и орущих детях;
- 5 вопросов стюардессе: чем она защищается от коронавируса и как изменилась работа после пандемии;
- еще по одной: выбираем алкоголь по группе крови и выясняем, какая из них склонна к пьянству.