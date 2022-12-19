Откуда этот привкус? Оказывается, стюардессы не пьют чай и кофе на борту. Теперь и вы не будете!

— Вода на борту контролируется правилами Агентства по защите окружающей среды, которые должны обеспечить ее безопасность для пассажиров и экипажа, — рассказали в Ассоциации бортпроводников, которая лоббировала эти правила почти 15 лет. — Эти правила оставляют на усмотрение авиалиний, как часто они должны тестировать воду и промывать емкости. Ассоциация считает, что эти правила недостаточны и не всегда выполняются.

Из-за опасности подхватить инфекцию специалист по инфекционным болезням из Байлорского университетского медицинского центра Седрик Спак не советует детям, а также людям с пониженным иммунитетом употреблять небутилированные напитки на борту.