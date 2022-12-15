Побрили с Gillette. Правительство ввело пошлину 35% на ввоз косметики и бытовой химии — что это значит для покупателей?

Российские производители уходовых средств гигиены попросили правительство ввести пошлину в размере 35% на ввоз шампуней, зубной пасты и средств для бритья из «недружественных» стран. Соответствующий документ появился 9 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. Предположительно, стоимость товаров перечисленных производителей возрастет на 35%, а вслед за ними поднимутся и цены на отечественные товары. Мы решили оценить обстановку в магазинах — на месте ли уходовая косметика и бытовая химия, сколько она стоит и появились ли на рынке новые игроки.
Согласно опубликованному документу, ставка в 35% вступит в силу через пять дней со дня публикации и продействует до 31 декабря 2023 года включительно. Облагаться пошлинами будут шампуни, средства для чистки зубов, дезодоранты, средства для бритья, моющие и чистящие средства. «Недружественными» странами назвали США, Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Польшу. Как сообщает издание Shopper's, мера может сказаться на поставках товаров от Gillette, Old Spice, Fairy, Colgate, Nivea и других.
Перечисленные торговые марки являются представителями среднего ценового сегмента массмаркета и предлагаются покупателю в любом магазине у дома, в супер- и гипермаркетах или в специализированных магазинах вроде Supermag или «Магнит Косметик».
Стоимость варьируется от 100 до 500 рублей на шампуни, гели для душа, пены и гели для бритья и зубные пасты. Уменьшения ассортимента мы не заметили, но обратили внимание, что на большинство позиций действуют акции: связано ли это с нововведениями или причина в приближающихся праздниках — неизвестно.
Так, зубная паста Colgate в «Магнит Косметик» стоит 109 рублей, шампунь Nivea в Supermug — 359 рублей, стоимость продукции Gilette варьируется от 179 рублей до 435 рублей.
Стоимость стиральных порошков и гелей для стирки в среднем начинается от
В Supermug продаются стиральные порошки Losk, Persil, Dosia.
Дополнили ряды и отечественные варианты — Sorti, BiMax, Аос, «Чайка» — 87 рублей за 400 грамм порошка и «Луч» — 70 рублей за 400 грамм.
Заметно изменилась ситуация в категории женской интимной гигиены — на замену привычным брендам Tampax, Always, Libresse и O.B теперь активно предлагаются Bella, «Милана», «Анна Люкс», Greenday или Bibi.
Разумеется, в некоторых точках вы можете найти те же Always или Kotex, но их быстро разбирают, а ждать новых поставок очень долго.
В «Универсаме» на Ленина, 10 продукция O.B. разбирается невероятно быстро. Все, что мы нашли — одиноко стоящую коробку на пустой полке.
Тем временем азиатская продукция продолжает уверенно занимать свою нишу — корейские, китайские и японские прокладки и тампоны в ассортименте.
Изменится ли стоимость упомянутых товаров, будут ли и дальше редеть ряды товаров западных компаний, появятся ли на замену ушедшим лидерам отечественные альтернативные варианты — увидим. В целом ритейл смог заменить выпавшие позиции почти незаметно для массового потребителя. Вряд ли кто-то может пожаловаться на то, что обнаружил в магазине пустые полки.
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