Побрили с Gillette. Правительство ввело пошлину 35% на ввоз косметики и бытовой химии — что это значит для покупателей?

Российские производители уходовых средств гигиены попросили правительство ввести пошлину в размере 35% на ввоз шампуней, зубной пасты и средств для бритья из «недружественных» стран. Соответствующий документ появился 9 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. Предположительно, стоимость товаров перечисленных производителей возрастет на 35%, а вслед за ними поднимутся и цены на отечественные товары. Мы решили оценить обстановку в магазинах — на месте ли уходовая косметика и бытовая химия, сколько она стоит и появились ли на рынке новые игроки.

