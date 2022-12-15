СЕЙЧАС -27°С
Пробки 3/10
usd 63.36
eur 67.45
Тема дняПриняли бюджет НСО
Все новости
Все новости
Обзор

Побрили с Gillette. Правительство ввело пошлину 35% на ввоз косметики и бытовой химии — что это значит для покупателей?

Сколько сейчас стоит уходовая косметика и бытовая химия — рассказываем, что происходит в магазинах

1 765

Поднимутся ли цены на средства гигиены и бытовую химию после роста пошлин на импорт из «недружественных» стран?

Поделиться

Российские производители уходовых средств гигиены попросили правительство ввести пошлину в размере 35% на ввоз шампуней, зубной пасты и средств для бритья из «недружественных» стран. Соответствующий документ появился 9 декабря на официальном интернет-портале правовой информации. Предположительно, стоимость товаров перечисленных производителей возрастет на 35%, а вслед за ними поднимутся и цены на отечественные товары. Мы решили оценить обстановку в магазинах — на месте ли уходовая косметика и бытовая химия, сколько она стоит и появились ли на рынке новые игроки.

Согласно опубликованному документу, ставка в 35% вступит в силу через пять дней со дня публикации и продействует до 31 декабря 2023 года включительно. Облагаться пошлинами будут шампуни, средства для чистки зубов, дезодоранты, средства для бритья, моющие и чистящие средства. «Недружественными» странами назвали США, Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Польшу. Как сообщает издание Shopper's, мера может сказаться на поставках товаров от Gillette, Old Spice, Fairy, Colgate, Nivea и других.

Перечисленные торговые марки являются представителями среднего ценового сегмента массмаркета и предлагаются покупателю в любом магазине у дома, в супер- и гипермаркетах или в специализированных магазинах вроде Supermag или «Магнит Косметик».

Пока на полках всё есть

Пока на полках всё есть

Поделиться

Стоимость варьируется от 100 до 500 рублей на шампуни, гели для душа, пены и гели для бритья и зубные пасты. Уменьшения ассортимента мы не заметили, но обратили внимание, что на большинство позиций действуют акции: связано ли это с нововведениями или причина в приближающихся праздниках — неизвестно.

Пены и гели для бритья марки Gillette по-прежнему на полках, но мы запомним их цены на будущее, чтобы сравнить

Пены и гели для бритья марки Gillette по-прежнему на полках, но мы запомним их цены на будущее, чтобы сравнить

Поделиться

Так, зубная паста Colgate в «Магнит Косметик» стоит 109 рублей, шампунь Nivea в Supermug — 359 рублей, стоимость продукции Gilette варьируется от 179 рублей до 435 рублей.

Проверим, сколько будет стоить зубная паста Colgate после Нового года

Проверим, сколько будет стоить зубная паста Colgate после Нового года

Поделиться

Стоимость стиральных порошков и гелей для стирки в среднем начинается от 500–600 рублей за 2,5–3 кг и выше. В «Ашане» и других крупных гипермаркетах в наличии все привычные марки — Tide, Ariel, Mr. Proper и «Миф», производимые компанией Procter & Gamble. Напомним, что 9 марта компания заявила, что сократит ассортимент продукции в России.

Большой выбор стиральных порошков в Supermug

Большой выбор стиральных порошков в Supermug

Поделиться

В Supermug продаются стиральные порошки Losk, Persil, Dosia.

Стало заметно больше азиатской продукции

Стало заметно больше азиатской продукции

Поделиться

Дополнили ряды и отечественные варианты — Sorti, BiMax, Аос, «Чайка» — 87 рублей за 400 грамм порошка и «Луч» — 70 рублей за 400 грамм.

Российские производители теперь в первых рядах

Российские производители теперь в первых рядах

Поделиться

Заметно изменилась ситуация в категории женской интимной гигиены — на замену привычным брендам Tampax, Always, Libresse и O.B теперь активно предлагаются Bella, «Милана», «Анна Люкс», Greenday или Bibi.

У бренда «Милана» оказался самый широкий выбор

У бренда «Милана» оказался самый широкий выбор

Поделиться

Разумеется, в некоторых точках вы можете найти те же Always или Kotex, но их быстро разбирают, а ждать новых поставок очень долго.

Хватайте и бегите, пока дают

Хватайте и бегите, пока дают

Поделиться

В «Универсаме» на Ленина, 10 продукция O.B. разбирается невероятно быстро. Все, что мы нашли — одиноко стоящую коробку на пустой полке.

Стоимость нигде не указана

Стоимость нигде не указана

Поделиться

Тем временем азиатская продукция продолжает уверенно занимать свою нишу — корейские, китайские и японские прокладки и тампоны в ассортименте.

Для фанаток кей-попа

Для фанаток кей-попа

Поделиться

Изменится ли стоимость упомянутых товаров, будут ли и дальше редеть ряды товаров западных компаний, появятся ли на замену ушедшим лидерам отечественные альтернативные варианты — увидим. В целом ритейл смог заменить выпавшие позиции почти незаметно для массового потребителя. Вряд ли кто-то может пожаловаться на то, что обнаружил в магазине пустые полки.

Что еще интересно почитать

Холодильник — 700 тысяч, телевизор — 7 миллионов. Что происходит в магазинах бытовой техники и почему она такая дорогая.

Товары специального времени. Как изменились полки магазинов за последние полгода — изучаем неожиданные новинки.

«В аромате — паленая резина и новые калоши»: изучаем российский виски — мы нашли почти 30 марок.

По теме

Бытовая химияЗубная пастаУходовая косметика для лицаСредства для бритья
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter