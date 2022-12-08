«В аромате — паленая резина и новые калоши»: изучаем российский виски — мы нашли почти 30 марок

Можно покупать

Содержимое полок можно разделить на несколько групп. В первую попадают немногочисленные, но всё еще встречающиеся известные бренды, произведенные там же, где они делаются для всего мира. Так, в Новосибирске еще можно купить оригинальный шотландский виски Famous Grouse, бурбон (виски на основе дистиллята из кукурузы) Jim Beam, кое-где встречается ирландский Jameson. Цены на такой виски обычно начинаются с 1500 рублей за пол-литровую бутылку.