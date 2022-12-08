«В аромате — паленая резина и новые калоши»: изучаем российский виски — мы нашли почти 30 марок

Бутылка не совсем банального алкоголя — самый простой и относительно доступный подарок (по крайней мере, для мужчин). После того как целый ряд международных компаний объявил о своем уходе с российского рынка, содержимое полок в наших магазинах претерпело сильные изменения — на них буквально хлынула самая разная импортозамещающая продукция. Обозреватель НГС Стас Соколов сначала планировал сделать полный гид по новейшим спиртным напиткам. Но, как оказалось, даже охватить только один его вид — виски — уже непростая задача.
О чем речь
Виски — это спиртной напиток на основе зернового дистиллята. Как правило, его выдерживают в бочках, но это не обязательное требование. Местами традиционного производства виски считаются Шотландия и Ирландия, хотя в пятерку крупнейших
Настоящий коммерческий интерес к организации производства этого напитка в России возник только во второй половине
Первой локализованной маркой еще в 2017 году стал виски William Lawson`s. Сам бренд принадлежит группе Bacardi Martini, а выпускать и продавать его в России взялась группа «Синергия» (известная своей водкой Beluga). Годом позже на полках магазинов появились и другие демократичные марки скотча российского разлива — White Horse, Bell’s и Black & White, которые начал разливать завод «Кристалл» в Подмосковье.
Однако настоящий бурный поток новых брендов хлынул на рынок в этом году. Во-первых, крупнейшие международные компании (которым принадлежат права на наиболее популярные торговые марки) попросту прекратили поставки в Россию. Усложнилась и логистика. На этом фоне участники алкогольного рынка решили побыстрей предложить потребителю хоть что-то похожее на привычные напитки хотя бы внешне. Мы обошли только три магазина и смогли найти почти тридцать марок (без учета вариаций внутри одной марки) виски, изготовленного в России или по заказу российских производителей за пределами традиционных стран, выпускающих этот напиток.
Можно покупать
Содержимое полок можно разделить на несколько групп. В первую попадают немногочисленные, но всё еще встречающиеся известные бренды, произведенные там же, где они делаются для всего мира. Так, в Новосибирске еще можно купить оригинальный шотландский виски Famous Grouse, бурбон (виски на основе дистиллята из кукурузы) Jim Beam, кое-где встречается ирландский Jameson. Цены на такой виски обычно начинаются с 1500 рублей за пол-литровую бутылку.
Но тем, кто готов потратить на подарок больше, есть где развернуться. В магазинах покрупнее можно найти с десяток-другой бутылок стоимостью от 3000 рублей (как правило, они там есть в единственном экземпляре). В SPAR, например, обнаружен «патриотический» бурбон от вискокурни Maker`s Mark — серии Russian Makers, сделанный специально для российского рынка. Патриотизм обойдется недешево — бутылка
Чуть дешевле обойдется виски, изготовленный в Шотландии или Ирландии, но уже по заказу российских компаний. Скажем, группа «Синергия» (самый известный ее бренд — водка Beluga) делает для России ирландский виски Troublemaker. Бутылку удалось застать в «Быстрономе», стоит она там 1550 рублей (за
Примерно в той же ценовой нише или чуть ниже находятся виски, сделанные за рубежом, но в нетипичных для производства этого напитка странах. Так, довольно давно присутствующий на рынке Old Smugler (старый контрабандист) делается в Италии, поэтому из еще недавно доступного переместился в почти элитный. В «Бастрономе» он стоит 1999 рублей за бутылку
Зона риска
В следующую немногочисленную группу попадают напитки под известными брендами, разлитые в России. Так, произведенный ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» в городе Краснознаменске Московской области William Lawson`s можно купить по акции за 699 рублей (за бутылку
Компромиссным вариантом можно считать Nucky Thompson. Это не очень известный, но присутствующий на европейском рынке бренд. Разливают виски теперь в Ставропольском крае, обещая при этом контроль со стороны правообладателя. Это утверждение придется просто принять на веру. Зато цена невелика: бутылка
Из российских виски можно еще рискнуть с «Прасковейским». Во-первых, это в принципе единственная марка, которая не пытается прикидываться импортом, честно указывая место производства — село Прасковея расположено в Буденовском районе Ставропольского края (надписи на этикетке, впрочем, всё равно все по-английски). И потом, именно на этом предприятии первые попытки делать виски предпринимались еще лет 20 назад, когда это выглядело не бизнесом, а скорее чудачеством. Бутылка
Лучше не надо
Настоящая вольница началась на рынке в этом году, когда разливать виски кинулись все кому не лень. Только в трех магазинах удалось насчитать порядка 20 брендов российского виски, не существующих нигде, кроме России. У большинства на контрэтикетке сказано, что содержимое произведено «из шотландских дистиллятов», но, что это за дистилляты, не сказано, и проверить это не представляется возможности. Лишь самые честные рискуют написать хотя бы на контрэтикетке что-то типа a taste of whiskey («вкус виски») или whith whiskey («с виски»).
Так, в «Универсаме» на Ленина обнаружен образец порядочности под названием Mac Duncan (именно так, а не McDuncan, как принято в самой Шотландии) — производитель «Коломенский виноконьячный завод», Москва. В составе этого коктейля: спирт этиловый ректификованный «Люкс», настой спиртованный солода пивоваренного ячменного карамельного, морс спиртованный абрикоса, ароматизатор пищевой «Виски Ирландский» и т. д. Цена, конечно, невелика (439 рублей за бутылку
Больше всего марок наплодила компания «Ладога» (основной ее продукт — водка), которая выпускает импортозамещающие аналоги на любой вкус: HighGarden, например, должен, видимо, напомнить про виски региона Highland, Fowler`s — вызвать какие-то ассоциации со «Знаменитой куропаткой» (Famous Grouse) и т. д. Есть у «Ладоги» и свой аналог бурбона Tavern Hound (всё примерно рублей по
Не могла пройти мимо виски-бума и челябинская группа «Ариант». В новосибирских магазинах есть как минимум два ее бренда — James Barley и Carte Blanche. Сами бутылки выглядят вполне представительно, стоят недорого (400 рублей за
Свой вклад в развитие отечественного вискокурения пытаются внести и виноделы Дагестана (Кизлярский район, село Мирное). Компания с гордым названием ООО «НПП Виски России» наладила производство как минимум двух доступных уже в Новосибирске брендов IBEX и Back Corsair. Стоят обе марки в магазинах в районе 500 рублей за пол-литра, но покупка этого алкоголя имеет смысл, только если вы хотите сократить употребление спиртного. Для того, чтобы просто заставить проглотить глоток с содержимым IBEX, ударяющим в нос резким химозным запахом, придется делать над собой усилие. Под этой маркой разливается еще и односолодовый виски, но пробовать после вылитого в унитаз смешанного автор уже как-то не решился.
Российских производственных мощностей, видимо, уже не хватает, и компания «Лудинг» наладила выпуск виски Sir Clark в Армении, где его делает в Ереване ООО «Вилак». Стоит он в «Универсаме» 610 рублей за
В целом активность производителей российского виски больше похожа на желание заработать что-то по-быстрому на растерянных покупателях, которые, глядишь, чего-то и возьмут с полки, ужаснувшись ценам импорта (и решив рискнуть с новым брендом). Тем не менее ничто не мешает в перспективе появиться отечественным производителям, напитки которых будут не хуже хотя бы массового шотландского или американского виски. Этот путь прошли уже многие страны, и в отдельных из них отечественный виски может стоить (и реально продаваться) как топовые шотландские бренды.
В мае редакция уже пробовала первые импортозамещающие аналоги. Начатые бутылки после этого еще долго стояли в холодильнике, не находя желающих найти им хоть какое-то применение.