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«В аромате — паленая резина и новые калоши»: изучаем российский виски — мы нашли почти 30 марок

Виски теперь делают по всей России: от Санкт-Петербурга до Челябинска и Дагестана

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На полках с надписью «виски» появилось много нового

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Бутылка не совсем банального алкоголя — самый простой и относительно доступный подарок (по крайней мере, для мужчин). После того как целый ряд международных компаний объявил о своем уходе с российского рынка, содержимое полок в наших магазинах претерпело сильные изменения — на них буквально хлынула самая разная импортозамещающая продукция. Обозреватель НГС Стас Соколов сначала планировал сделать полный гид по новейшим спиртным напиткам. Но, как оказалось, даже охватить только один его вид — виски — уже непростая задача.

О чем речь

Виски — это спиртной напиток на основе зернового дистиллята. Как правило, его выдерживают в бочках, но это не обязательное требование. Местами традиционного производства виски считаются Шотландия и Ирландия, хотя в пятерку крупнейших стран-производителей также входят США, Япония и Канада. Никаких ограничений по производству виски за пределами этих стран нет, делать этот напиток можно в любой части света. В России первые попытки гнать виски предпринимались еще во времена СССР, но популярностью советский виски не пользовался, а в производстве был куда сложнее водки. В России энтузиасты пытались наладить вискокурение еще в начале 2000-х, но проект также не получил развития.

Настоящий коммерческий интерес к организации производства этого напитка в России возник только во второй половине 2010-х, когда курс доллара к рублю стал совсем уже неподъемным для массового российского покупателя.

Страну производства виски можно увидеть уже на ценнике

Страну производства виски можно увидеть уже на ценнике

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Первой локализованной маркой еще в 2017 году стал виски William Lawson`s. Сам бренд принадлежит группе Bacardi Martini, а выпускать и продавать его в России взялась группа «Синергия» (известная своей водкой Beluga). Годом позже на полках магазинов появились и другие демократичные марки скотча российского разлива — White Horse, Bell’s и Black & White, которые начал разливать завод «Кристалл» в Подмосковье.

Однако настоящий бурный поток новых брендов хлынул на рынок в этом году. Во-первых, крупнейшие международные компании (которым принадлежат права на наиболее популярные торговые марки) попросту прекратили поставки в Россию. Усложнилась и логистика. На этом фоне участники алкогольного рынка решили побыстрей предложить потребителю хоть что-то похожее на привычные напитки хотя бы внешне. Мы обошли только три магазина и смогли найти почти тридцать марок (без учета вариаций внутри одной марки) виски, изготовленного в России или по заказу российских производителей за пределами традиционных стран, выпускающих этот напиток.

Можно покупать

Содержимое полок можно разделить на несколько групп. В первую попадают немногочисленные, но всё еще встречающиеся известные бренды, произведенные там же, где они делаются для всего мира. Так, в Новосибирске еще можно купить оригинальный шотландский виски Famous Grouse, бурбон (виски на основе дистиллята из кукурузы) Jim Beam, кое-где встречается ирландский Jameson. Цены на такой виски обычно начинаются с 1500 рублей за пол-литровую бутылку.

Но тем, кто готов потратить на подарок больше, есть где развернуться. В магазинах покрупнее можно найти с десяток-другой бутылок стоимостью от 3000 рублей (как правило, они там есть в единственном экземпляре). В SPAR, например, обнаружен «патриотический» бурбон от вискокурни Maker`s Mark — серии Russian Makers, сделанный специально для российского рынка. Патриотизм обойдется недешево — бутылка 0,7 стоит 5899 рублей. На родине бурбон этого класса продается примерно за 80 долларов, то есть цену нельзя назвать завышенной.

Проще всего в магазинах найти дорогие импортные марки

Проще всего в магазинах найти дорогие импортные марки

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Чуть дешевле обойдется виски, изготовленный в Шотландии или Ирландии, но уже по заказу российских компаний. Скажем, группа «Синергия» (самый известный ее бренд — водка Beluga) делает для России ирландский виски Troublemaker. Бутылку удалось застать в «Быстрономе», стоит она там 1550 рублей (за 0,7 литра). Внешне выполнена безупречно, неспециалист никогда и не подумает, что это какая-то локальная марка. Главное, чтобы человек, которому вы ее подарите, не полез искать отзывы в интернете. Примерно в этой же ценовой нише продаются аутентичные, но малоизвестные бренды с как будто специально сделанными незапоминающимися названиями типа Glen Scanlan или Clan McGregor. Последний бренд, к слову, еще несколько лет назад был едва ли не самым дешевым в России, но сейчас уже стоит как вполне респектабельный напиток (1329 рублей за бутылку 0,5 литра).

Виски итальянского производства теперь обойдется не дешевле шотландского

Виски итальянского производства теперь обойдется не дешевле шотландского

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Примерно в той же ценовой нише или чуть ниже находятся виски, сделанные за рубежом, но в нетипичных для производства этого напитка странах. Так, довольно давно присутствующий на рынке Old Smugler (старый контрабандист) делается в Италии, поэтому из еще недавно доступного переместился в почти элитный. В «Бастрономе» он стоит 1999 рублей за бутылку 0,7 литра. Более доступный (но не особенно известный) Black Ram («черный баран») делается в Болгарии, в городе Пловдив. Бутылка 0,7 в SPAR стоит 1299 рублей. Бутылка 0,7 из Словении под названием English Park обойдется в 1199 рублей. А «шотландский виски» из Франции (Гавр) Yacht Club по акции в Spar стоит и вовсе 799 рублей.

Зона риска

В следующую немногочисленную группу попадают напитки под известными брендами, разлитые в России. Так, произведенный ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» в городе Краснознаменске Московской области William Lawson`s можно купить по акции за 699 рублей (за бутылку 0,5 литра). Какого-то большого удовольствия от этого напитка ждать не стоит, но, по крайней мере, он хотя бы максимально приближен к тому, чего ждет любитель виски, открывая бутылку (пусть даже самую недорогую). То же можно сказать про марки Bell`s и White Horse, сделанные ЗАО «Игристые вина» в городе Санкт-Петербурге. На «Белую Лошадь» скидок не было — пол-литровая бутылка в «Быстрономе» стоит 1500 рублей. Такого же объема Bell`s в этом магазине можно купить за 1200 рублей. Разница в цене оправдана: «Белая Лошадь» всё же содержит (по крайней мере, должна) какую-то долю дымного островного виски. А Bell`s даже на родине — это предельно простой, грубоватый напиток для самых широких народных масс.

Перенос производства в Ставропольский край позволил бренду сохранить относительную доступность

Перенос производства в Ставропольский край позволил бренду сохранить относительную доступность

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Компромиссным вариантом можно считать Nucky Thompson. Это не очень известный, но присутствующий на европейском рынке бренд. Разливают виски теперь в Ставропольском крае, обещая при этом контроль со стороны правообладателя. Это утверждение придется просто принять на веру. Зато цена невелика: бутылка 0,5 литра стоит от 700 рублей.

Единственный российский виски, который не стесняется своего происхождения

Единственный российский виски, который не стесняется своего происхождения

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Из российских виски можно еще рискнуть с «Прасковейским». Во-первых, это в принципе единственная марка, которая не пытается прикидываться импортом, честно указывая место производства — село Прасковея расположено в Буденовском районе Ставропольского края (надписи на этикетке, впрочем, всё равно все по-английски). И потом, именно на этом предприятии первые попытки делать виски предпринимались еще лет 20 назад, когда это выглядело не бизнесом, а скорее чудачеством. Бутылка 0,6 литра в «Универсаме» стоит 700 рублей.

Лучше не надо

Настоящая вольница началась на рынке в этом году, когда разливать виски кинулись все кому не лень. Только в трех магазинах удалось насчитать порядка 20 брендов российского виски, не существующих нигде, кроме России. У большинства на контрэтикетке сказано, что содержимое произведено «из шотландских дистиллятов», но, что это за дистилляты, не сказано, и проверить это не представляется возможности. Лишь самые честные рискуют написать хотя бы на контрэтикетке что-то типа a taste of whiskey («вкус виски») или whith whiskey («с виски»).

Так, в «Универсаме» на Ленина обнаружен образец порядочности под названием Mac Duncan (именно так, а не McDuncan, как принято в самой Шотландии) — производитель «Коломенский виноконьячный завод», Москва. В составе этого коктейля: спирт этиловый ректификованный «Люкс», настой спиртованный солода пивоваренного ячменного карамельного, морс спиртованный абрикоса, ароматизатор пищевой «Виски Ирландский» и т. д. Цена, конечно, невелика (439 рублей за бутылку 0,5 литра), но за эти деньги лучше не мучиться и просто купить приличной водки. Или немного добавить, чтобы уже хватило на недорогой коньяк.

В супермаркетах импортный виски специально ставят вперемешку с отечественным, чтобы низкая цена последнего выглядела привлекательней

В супермаркетах импортный виски специально ставят вперемешку с отечественным, чтобы низкая цена последнего выглядела привлекательней

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Больше всего марок наплодила компания «Ладога» (основной ее продукт — водка), которая выпускает импортозамещающие аналоги на любой вкус: HighGarden, например, должен, видимо, напомнить про виски региона Highland, Fowler`s — вызвать какие-то ассоциации со «Знаменитой куропаткой» (Famous Grouse) и т. д. Есть у «Ладоги» и свой аналог бурбона Tavern Hound (всё примерно рублей по 500–600 за бутылку 0,5 литра) и даже односолодовый виски Grey Glen (около 1000 рублей).

Не могла пройти мимо виски-бума и челябинская группа «Ариант». В новосибирских магазинах есть как минимум два ее бренда — James Barley и Carte Blanche. Сами бутылки выглядят вполне представительно, стоят недорого (400 рублей за 0,5 литра), но, кроме как для украшения бара, использовать их, конечно, лучше не стоит. Как образно заметил автор отзыва о другом российском бренде Mancatcher (производится в Подмосковье компанией «ССБ»), «в аромате — паленая резина, обувной клей, новые калоши». Насладиться этим противоречивым букетом можно всего за 200 рублей — столько в SPAR стоит фляжка объемом 0,2 литра. Эта же компания делает якобы ирландский виски под названием Armstrong.

Односолодовый виски из Дагестана

Односолодовый виски из Дагестана

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Свой вклад в развитие отечественного вискокурения пытаются внести и виноделы Дагестана (Кизлярский район, село Мирное). Компания с гордым названием ООО «НПП Виски России» наладила производство как минимум двух доступных уже в Новосибирске брендов IBEX и Back Corsair. Стоят обе марки в магазинах в районе 500 рублей за пол-литра, но покупка этого алкоголя имеет смысл, только если вы хотите сократить употребление спиртного. Для того, чтобы просто заставить проглотить глоток с содержимым IBEX, ударяющим в нос резким химозным запахом, придется делать над собой усилие. Под этой маркой разливается еще и односолодовый виски, но пробовать после вылитого в унитаз смешанного автор уже как-то не решился.

Российских производственных мощностей, видимо, уже не хватает, и компания «Лудинг» наладила выпуск виски Sir Clark в Армении, где его делает в Ереване ООО «Вилак». Стоит он в «Универсаме» 610 рублей за 0,5 литров, так что можно рискнуть. Может быть, он будет хотя бы не хуже обычного бренди за такую цену.

В целом активность производителей российского виски больше похожа на желание заработать что-то по-быстрому на растерянных покупателях, которые, глядишь, чего-то и возьмут с полки, ужаснувшись ценам импорта (и решив рискнуть с новым брендом). Тем не менее ничто не мешает в перспективе появиться отечественным производителям, напитки которых будут не хуже хотя бы массового шотландского или американского виски. Этот путь прошли уже многие страны, и в отдельных из них отечественный виски может стоить (и реально продаваться) как топовые шотландские бренды.

В мае редакция уже пробовала первые импортозамещающие аналоги. Начатые бутылки после этого еще долго стояли в холодильнике, не находя желающих найти им хоть какое-то применение.

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