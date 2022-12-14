Если устали «лаять»: как вылечить кашель быстро и правильно — отвечает инфекционист

Ингаляции горячей картошкой от насморка тоже не проходят для организма бесследно, особенно противопоказаны они детям. Во время такой ингаляции трудно контролировать температурный режим, а слишком горячий пар может вызвать ожог слизистой носоглотки и повреждение голосовых связок. А вообще о пользе и вреде картошки мы раньше уже рассказывали.



А как же насчет обтирания тела уксусом или водкой от температуры? Когда у человека повышенная температура и не все препараты можно давать, обтирания срабатывают хорошо. Но не забывайте, что перед процедурой тот же уксус надо развести. Если начнете обтираться эссенцией, вы, конечно, забудете о температуре, но только из-за того, что у вас появятся ожоги.



Капать в нос при насморке раствор с медом врачи не рекомендуют, потому что мед — это аллерген. Если вы не знаете, есть у вас аллергия на этот продукт или нет, зачем рисковать? Более того, из-за промывания носа медом может начаться отек Квинке.

