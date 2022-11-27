«Но мне не было больно»: 4-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил

В октябре в Шарыпове Красноярского края 4-летний мальчик выпал из окна 7-го этажа. Ребенок получил тяжелые травмы, но выжил. Корреспондент NGS24.RU поговорил с мамой мальчика. Рассказываем подробности этой истории.



Папа и сын играли в прятки

В тот день муж Анастасии (имя изменено. — Прим. ред.) с младшим сыном Сашей (имя изменено. — Прим. ред.) играли дома в прятки. Папа спрятался в зале, ребенок его не нашел и продолжил искать. Когда отец услышал подозрительный звук, пошел проверять сына и увидел распахнутое окно в спальне. Оказалось, что, пока он прятался, мальчик залез на подоконник, открыл окно и упал вниз. Мужчина тут же вызвал скорую помощь и бросился на улицу, на ходу он звонил жене.