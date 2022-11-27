«Но мне не было больно»: 4-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил

В октябре в Шарыпове Красноярского края 4-летний мальчик выпал из окна 7-го этажа. Ребенок получил тяжелые травмы, но выжил. Корреспондент NGS24.RU поговорил с мамой мальчика. Рассказываем подробности этой истории.
Папа и сын играли в прятки
В тот день муж Анастасии (имя изменено. — Прим. ред.) с младшим сыном Сашей (имя изменено. — Прим. ред.) играли дома в прятки. Папа спрятался в зале, ребенок его не нашел и продолжил искать. Когда отец услышал подозрительный звук, пошел проверять сына и увидел распахнутое окно в спальне. Оказалось, что, пока он прятался, мальчик залез на подоконник, открыл окно и упал вниз. Мужчина тут же вызвал скорую помощь и бросился на улицу, на ходу он звонил жене.
— Я орала в трубку, а когда очнулась, спросила, где он. Муж в ответ: «Вызвал скорую, бегу к нему». Мне нянечка с детского сада позвонила, что ребенок из окна какой-то выпал, а детский сад напротив дома находится. Я ору, что знаю, трубку бросаю, потому что мне надо такси вызывать, ехать к нему. Тороплю его, кричу, — рассказывает Анастасия о своих эмоциях, едва сдерживая слезы.
Мы говорим по телефону — Анастасия с Сашей еще в больнице. Но сейчас всё самое страшное уже позади, малыш идет на поправку и весело кричит в трубку: «Но мне не больно было!»
— У них очень-очень гиперактивный ребенок, окно открыл и выпал, — рассказывает соседка семьи Светлана Иванова, она очень помогает Анастасии в этот период. — Хотя у них замки на окнах стоят. Просто дома духота, постоянно на проветривании окна. Родители очень хорошие, непьющие, некурящие.
Встречали 18 врачей
Сашу увезли в шарыповскую больницу с многочисленными травмами — переломами рук, ног, костей таза. Со скорой его встречали 18 врачей, которые сразу же приступили к спасению малыша. В больнице мальчика ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Мама мальчика Анастасия уверена, что врачи сделали всё, что от них зависело, и сработали грамотно. Да, семья просила поскорее вызвать санавиацию, однако медики не спешили с этим. Сначала нужно было убедиться, что ребенок сможет пережить полет.
— У нас в городе просто меньше возможностей, но наш врач очень хороший. Он сделал всё, чтобы мой сын пережил транспортировку, позволил свозить на КТ в другое здание. И все четко сработали, спасли моего ребенка, — Анастасия тепло отзывается о шарыповских врачах и благодарит их.
«Живой, шевелится, рисует одной ручкой»
На следующий день было принято решение о транспортировке мальчика санавиацией в 20-ю больницу Красноярска.
— Про нашу ситуацию Красноярск был уже в курсе, их сразу оповестили. Выбиралась больница, где нас будут лечить, выбирались специалисты, пока он еще в Шарыпове был, — вспоминает мама мальчика.
Сашу прооперировали в Красноярске через неделю, раньше врачи не могли из-за тяжелого состояния пациента. Анастасию предупреждали, что в коме он может пролежать несколько недель. Однако он неожиданно быстро пошел на поправку. После операции врачи вывели мальчика из медикаментозного сна и уже через несколько дней перевели из реанимации в обычную палату.
— Еще в пятницу врачи говорили, что первостепенная задача — стабилизировать мальчика. И вот после операции, во вторник, мама стоит с врачом — и они видят, что ребенок от наркоза отходит и сразу пытается встать. Его только из искусственной комы вывели, а он уже подняться пытается. На днях она скинула видео, а он весь уже вертится, ощущение, что просто рука была сломана. Очень активный, — радостно сообщает соседка Светлана.
Спустя месяц после трагедии Анастасия с Сашей еще находятся в 20-й больнице под наблюдением врачей. По прогнозам специалистов, в больнице им придется пролежать до Нового года. По словам Светланы, врачи сначала никаких прогнозов не давали, а теперь сказали, что Саша будет и ходить, и бегать.
— Живой, шевелится, рисует одной ручкой, разговаривает, помнит всё, мозг не поврежден. Я настраивала маму, чтобы она не рассчитывала, что ребенок быстро придет в норму, а тут неделя — и всё, — подытоживает соседка.
Сейчас решается вопрос с поездкой на реабилитацию в Центр Рошаля в Москву. Красноярские врачи говорят, что необходимости в этом нет, но семья переживает и хочет подстраховаться. Малыш пока не может встать на костыли из-за сломанных рук и в ближайшие 7–8 недель будет лежать.
— Очень надеемся, что нас туда возьмут, выписку сейчас получили, документы собрали. Наши врачи говорят, что нет в этом необходимости, и так всё хорошо, но я переживаю, — говорит Анастасия.