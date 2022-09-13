Если больно наклоняться: показываем простые и эффективные упражнения для спины, которые вам помогут

В этом видео мы показываем, какие простые упражнения могут помочь при боли в пояснице. Она частенько обостряется к концу огородного сезона и началу учебного года. Упражнения, суть которых доступно объясняет врач-остеопат Евгений Коротаевский, — просты и подойдут для людей в любом весе и возрасте.
Евгений Коротаевский — врач-остеопат, врач-мануальный терапевт, доктор остеопатии Европы (D.O.E) и главный внештатный специалист Минздрава Архангельской области по остеопатии. Стаж работы — более 13 лет.
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