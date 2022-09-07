«Такому нигде не учат»: откровения акушера-гинеколога о том, насколько тяжело сообщать матерям страшные новости

Не менее тяжелой и горестной вестью является найденный порок развития эмбриона. Некоторые пороки развития можно обнаружить на ранних сроках беременности, они часто приводят к гибели плода еще до 12 недель, реже до 20. А какие-то пороки возможно найти только в рамках 2 скрининга по беременности на 19–21-й неделе, есть и те, что выявляются на более позднем этапе.

Некоторые из них, увы, не совместимы с жизнью и являются медицинскими показаниями для прерывания беременности (чаще всего это патология ЦНС, легких, некоторые пороки сердца). Некоторые с жизнью совместимы, но могут иметь серьезные последствия для здоровья (патология мочеполовой и сердечно-сосудистой системы, ЖКТ). Какие-то пороки являются внешними дефектами (расщелина губы, челюсти, отсутствие пальцев, искривление конечности). Обо всем этом крайне сложно сообщать маме, которой предстоит непростой путь с пренатальными консилиумами, прежде чем принять окончательное решение: сохранять эту беременность или прерывать. Иногда возникают дискуссии о том, что страшнее: потерять беременность на раннем сроке или на позднем? И здесь не может быть однозначного ответа.