«Ультразвук загорелся, и повсюду бились сердца»: как живет семья с пятерняшками — их папа попал в Книгу рекордов Гиннесса

— Я каждый день думала, не последний ли это день моей беременности. Наслаждаться этим временем у меня не получилось, — вспоминает многодетная мать.

В этот раз всё прошло удачно и на свет появилась первая дочь семьи Кемпел — Саванна. Чед и Эми продолжали увеличивать свою семью, и в июне 2016 года родилась вторая их дочь — Эйвери. После ее рождения между супругами появились разногласия — молодая мама была готова остановиться на двух детях, но супруг просил третьего ребенка.

Эми согласилась родить еще одного ребенка, а 24 августа 2017 года узнала, что снова беременна. Пара подозревала, что женщина вынашивает больше одного ребенка, потому что ее уровень ХГЧ (хорионический гонадотропин — гормон, одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности. — Прим. ред.) был зашкаливающим, а высокие уровни могут указывать на многоплодие.