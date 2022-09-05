«Ультразвук загорелся, и повсюду бились сердца»: как живет семья с пятерняшками — их папа попал в Книгу рекордов Гиннесса

Быть родителем, не только постоянное счастье и поцелуйчики с розовощеким младенцем, но еще и большая нагрузка. Об этом последнее время много говорят, тем самым поддерживая всех мам и пап, которым приходится непросто. А теперь представьте, если у вас не один или два дошкольника, а целая группа детского сада. Наши коллеги из Wday.ru записали историю таких необычных родителей — они воспитывают семерых детей и стараются не забывать о себе.
Получилось не сразу
Первый ребенок дался паре Эми и Чеда Кемпел очень тяжело. Сначала два года они пытались зачать малыша, потом лечились от бесплодия и вот, долгожданные две полоски, чуть позже молодые родители узнали — у них будут близнецы. Но эта беременность для семьи закончилась горем, дети родились недоношенными и врачам не удалось их спасти. Эми забеременела вновь, но беременность проходила неспокойно.
— Я каждый день думала, не последний ли это день моей беременности. Наслаждаться этим временем у меня не получилось, — вспоминает многодетная мать.
В этот раз всё прошло удачно и на свет появилась первая дочь семьи Кемпел — Саванна. Чед и Эми продолжали увеличивать свою семью, и в июне 2016 года родилась вторая их дочь — Эйвери. После ее рождения между супругами появились разногласия — молодая мама была готова остановиться на двух детях, но супруг просил третьего ребенка.
Эми согласилась родить еще одного ребенка, а 24 августа 2017 года узнала, что снова беременна. Пара подозревала, что женщина вынашивает больше одного ребенка, потому что ее уровень ХГЧ (хорионический гонадотропин — гормон, одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности. — Прим. ред.) был зашкаливающим, а высокие уровни могут указывать на многоплодие.
УЗИ подтвердило их подозрения, но они даже представить себе не могли, что будет дальше.
— Ультразвук загорелся, и повсюду бились сердца, — вспоминает Чед. — Врач сказал: «Хорошо, итак, поехали. Малыш А, малыш B, добравшись до малыша D, доктор сказал им: «Подождите, кажется, я нашел еще одного», — вспоминает Эми.
Молодую маму эта новость потрясла, ведь часто такие беременности не длятся долго и в них достаточно велик риск потери детей. Но Кемпелы постарались найти лучших врачей, которые смогли бы вести настолько сложную беременность. А еще старались как можно реже думать о будущем. Ведь семеро детей — это не для слабонервных.
В 27 недель и 3 дня, 11 января 2018 года, Эми родила троих мальчиков и двух девочек — Линкольна, Ноэль, Грейсона, Престона и Габриэллу.
Жизнь с семью детьми
После 73 дней пребывания в отделении интенсивной терапии пятерняшки наконец оказались дома. Пара радовалась, что все дети выжили, но Эми обнаружила, что ее переполняет поток смешанных эмоций по поводу того, что их ждет впереди.
Женщина оказалась права, семье пришлось нелегко. В мае 2019 года они переехали из Калифорнии в Айдахо, где могли позволить себе купить дом с четырьмя спальнями. Жили исключительно на зарплату Чеда — он работает удаленно. Только еженедельный поход в продуктовый магазин легко обходился семье в 300–400 долларов, Эми даже пришлось покупать одежду в секонд-хендах.
Сейчас пятерняшкам уже по четыре года, их старшим сестрам шесть и семь лет. Это немного облегчает задачу родителям. Саванна, которая только что закончила первый класс, и Эйвери, окончившая детский сад, теперь могут помочь с пятерняшками, приводя кого-нибудь в ванную, накрывая на стол или принося молоко для младшего брата или сестры.
— Это полная громкость — всегда говорят как минимум два или три человека одновременно, — делится Эми. — И весь день это «мама, мама, мама», «мне нужно, мне нужно, мне нужно». Люди говорили мне, что я очень терпеливая, ведь мы никогда не шлепаем наших детей.
С момента рождения пятерых детей Эми и Чед изо всех сил пытались выкроить время, чтобы побыть наедине, но получается не всегда.
— Конечно, я очень благодарна за то, что все дети в добром здравии, — говорит Эми, — но я думаю, что последние четыре года были самыми трудными четырьмя годами наших 20-летних отношений. У нас действительно больше нет времени друг на друга.
Зато сейчас, по мнению многодетных родителей, в их доме столько любви, сколько не было никогда.
Рекорд по бегу с коляской
Интересно, что многодетный отец находит время не только на работу и детей, но и на свое давнее увлечение. Чед занимается бегом. Он известен тем, что пробежал полумарафон, толкая пятерых детей в коляске, а их мама ехала на велосипеде рядом. По данным Книги рекордов Гиннесса, Чед стал рекордсменом среди мужчин-марафонцев, толкавших пятиместную повозку.
Еще истории необычных близнецов и их родителей
Весной 2018 года СМИ написали о рождении четверняшек: малыши — Иван, Алёна, Екатерина и Полина — родились у Марины Стекловой и Дмитрия Козлова. Марина рассказывает, что поначалу врачи им сообщили, что будет двойня.
— Когда нам сказали, что два [малыша], мы обрадовались — здорово! Потом следующее УЗИ показало три. Стало страшновато немного, так как тройня — это определенные риски. Но когда сказали, что четверо… Конечно, не такой уже шок был, как когда нам про троих сказали, — рассказывает молодая мама.
Жизнь в семье Козловых-Стекловых теперь идет по графику: в определенные дни к ним заезжают родители Марины, живут и помогают управляться с малышами, потом на смену им приезжают родители Дмитрия. Иногда супругам помогает няня Алла.
В 2012 году в другой семье — Терлецких-Беккер тоже появились четверняшки: разнояйцевые близнецы, не похожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями СМИ. 30-недельные младенцы появились на свет весом чуть больше килограмма, роды принимали два реаниматолога. Когда близнецам было два с небольшим, в семье родился еще один мальчик. Сашу Алёна называет «подарком, от которого не отказываются». Сомнений по поводу рождения Саши, говорит она, не было, и шутит про то, что это был 2014 год, так что ребенок «олимпийский».
На вопрос о том, как вообще живется с пятью детьми, родители только смеются, пожимают плечами и говорят, что привыкли. До недавнего времени у них была воскресная няня, которая оставалась со всеми детьми в выходной, и можно было, например, съездить с одним в магазин. Сейчас справляются сами. Бабушка, улыбается Алёна, через пару часов устает, но никто не в обиде, с детьми быть не в тягость. А вдвоем можно побыть, когда все уснут.
— Так что вечером мы ничего не делаем. Просто садимся и отдыхаем в тишине, — говорит Алёна. — Но мы всё-таки из разряда тех людей, которые «а поговорить?». И говорим — про работу и про всё, что было интересного за день.
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