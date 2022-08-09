«Вы возитесь в пеленках, а я вношу вклад в науку»: откровения читательницы, которая заморозила свои яйцеклетки

Пока в нашей стране криоконсервация яйцеклеток выглядит как крайний метод и вряд ли может стать альтернативой естественному материнству, хотя кто знает, в мире с каждым годом растет число женщин, решивших обезопасить себя подобным способом. Наши коллеги из Wday.ru записали историю Ирины, которая решилась заморозить свои яйцеклетки, а мы спросили у экспертов, насколько действенна эта процедура.
На Западе это еще называют отложенным материнством «по социальным показаниям». Но в России часть из тех женщин, которые апеллируют к этому перед родственниками, не имеют понятия, сколько стоит такая процедура и какие риски она несет.
Криоконсервация яйцеклетки — медицинская процедура. Женщине сначала колют гормоны, чтобы стимулировать яичники. Затем яйцеклетки извлекаются и хранятся в жидком азоте до 10 лет. Когда клиентка решается родить ребенка, яйцеклетку медленно оттаивают, оплодотворяют спермой партнера или с помощью ЭКО и имплантируют в матку.
Из процедуры по медицинским показаниям криоконсервация превратилась в коммерческую услугу. На деле никто вам не может дать гарантию результата. Сейчас недостаточно данных для статистики, сколько из тех, кто заморозил свои яйцеклетки, смогут ими воспользоваться в будущем. В Москве итоговая стоимость процедуры — примерно от 88 000 руб.
Не все ученые поддерживают проведение подобных процедур. Некоторые считают, что могут проявиться долгосрочные последствия для детей, рожденных таким способом. По их мнению, нарушение целостности веретена при делении клеток эмбриона может приводить к нарушениям числа хромосом.
Наши коллеги записали историю женщины, которая пока не готова к материнству и решила подстраховать себя с помощью возможностей современной медицины.
История Ирины
Сейчас нашей героине 32 года, но, по ее словам, она не готова создавать семью и уж тем более иметь детей. Она говорит, что всегда была очень целеустремленной.
— В четыре года увидела по телевизору фигурное катание — захотела стать фигуристкой. Родители быстро поняли, что это не просто детский каприз, отдали меня в соответствующую секцию. В 12 лет я стала чемпионкой. Не олимпийской, конечно, но для этого возраста вполне весомый был титул. Потом быстро пошла в рост, часто стала чувствовать себя нехорошо, врачи настоятельно рекомендовали завязать со спортом. Я увлеклась математикой, чуть позже — еще и физикой. Опять же, серьезно. Мама и папа после 9-го класса перевели меня в школу с физико-математическим уклоном, — вспоминает свои былые заслуги Ирина.
Она окончила вуз с красным дипломом, сейчас Ирина работает в науке, занимается серьезными исследованиями, она довольна своей жизнью. Женщина говорит, что пользуется успехом у мужчин, но она «замужем за своей работой».
— С логикой и здравым смыслом у меня всё в порядке, как вы понимаете, с таким родом деятельности не может быть иначе. В облаках не витаю. Понимаю, что годы идут, биологические часы тикают, красота и привлекательность не вечны. Вполне возможно, когда-нибудь мне захочется семью, я же женщина. Может, я встречу своего человека и пойму, что хочу от него ребенка. Вероятно, мне тогда будет 40–45 лет. И что? Я обеспечена, слежу за здоровьем, почему нет. В общем, полгода назад я озаботилась сохранением своего генетического материала. Нашла хорошего гинеколога-эндокринолога для консультации. Она пожурила, что я не сделала этого раньше, — вспоминает наша героиня.
Оказывается, самые жизнеспособные яйцеклетки созревают до 30 лет. Потом с каждым прожитым годом их качество ухудшается. Клетки, как объяснил Ирине врач, не обновляются, как сперматозоиды у мужчин, а заложены еще с утробы матери.
Но нашей героине повезло, удалось сделать забор яйцеклеток в естественном цикле, то есть без гормональной стимуляции. Двадцать вполне жизнеспособных яйцеклеток теперь хранятся в криобанке института репродуктологии.
— Каждый год я должна платить за их сохранение, пока они не понадобятся. Мне объясняли также, что лучше заморозить сразу эмбрионы, так шансы на удачную беременность выше. Но для меня в готовых эмбрионах нет никакого смысла. Откуда я знаю, от кого захочу ребенка? Предположим, я заморозила бы зародыши от нынешнего моего партнера. Но тогда потом потребуется его разрешение на их использование, а это в мои планы не входит. Донорская сперма тоже не интересует. Так что я сделала, как посчитала нужным, и ни от кого не завишу, — рассказывает наша героиня.
Ирина не обращает внимания на увещевания родственников и осуждение со стороны общества по поводу отсутствия семьи и детей.
— Матери семейств могут, конечно, осудить меня. Но и я в ответ могу привести свои аргументы: пока вы возитесь в пеленках, я вношу вклад в будущее науки. Не жертвую своей личной жизнью, нет. Просто это мой нынешний выбор. А на будущее я подстраховалась, как могла, — заключает она.
Почему женщины не хотят рожать и для кого это шанс
Два года назад мы спрашивали у заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Надежды Башмаковой, почему женщины в России стали меньше рожать и что делать тем, кто пока не решился стать матерью, а время уходит.
По мнению врача, низкая рождаемость в России — это последствия 90-х, когда в стране случился демографический кризис («русский крест»). Рождаемость упала, началась убыль населения. Второй «русский крест» был в 2010-е годы. Демографический спад начался в 2014 году. Анализ показал, что произошел он в основном за счет первородящих.
— Люди, появившиеся на свет в 90-е, начинают задумываться о том, чтобы завести детей, но проблема в том, что это поколение в принципе немногочисленное. Для того чтобы простимулировать будущих родителей, государство стало поддерживать семьи: это и материнский капитал, и родовой сертификат. Тем не менее население продолжает убывать — минус 400 тысяч человек в стране за год. Это глобальная проблема, потому что она ведет к уменьшению человеческого потенциала страны, — объясняла тогда Надежда Башмакова.
По мнению эксперта, эффективность ЭКО после 40 лет невысока, а конкретно процедуры удачны всего в 5% случаев. Поэтому криоконсервация яйцеклеток — это для многих выход.
— Поэтому женщины становятся матерями, как правило, с донорскими клетками. Всем женщинам, которые не имеют детей до 35 лет, я бы посоветовала заморозить яйцеклетки, чтобы в будущем, когда наступит подходящий момент, не пришлось искать донорские. Сделать это нетрудно. Для оплодотворения нам лучше иметь десять яйцеклеток, а в одном цикле у женщины образуется только одна яйцеклетка. Поэтому пациентке нужно в течение года постепенно сдавать свои яйцеклетки. Затем мы их замораживаем. Когда женщина находит партнера, яйцеклетки размораживаются, делается оплодотворение, мы переносим оплодотворенные клетки женщине — и она беременеет, — рассказала врач в разговоре с корреспондентом E1.RU.
Что еще почитать:
- Одни на 104 миллиарда: как живут единственные в мире сестры-шестерняшки — они выжили назло статистике.
- Личный опыт: как мой парень стал вторым папой для моих детей — 5 лайфхаков для мам, которые влюбились.
- Всего 180 секунд — и ваш ребенок вырастет другим: что такое «правило трех минут» — его нужно знать всем родителям.