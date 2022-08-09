«Вы возитесь в пеленках, а я вношу вклад в науку»: откровения читательницы, которая заморозила свои яйцеклетки

Наши коллеги записали историю женщины, которая пока не готова к материнству и решила подстраховать себя с помощью возможностей современной медицины.

История Ирины

Сейчас нашей героине 32 года, но, по ее словам, она не готова создавать семью и уж тем более иметь детей. Она говорит, что всегда была очень целеустремленной.

— В четыре года увидела по телевизору фигурное катание — захотела стать фигуристкой. Родители быстро поняли, что это не просто детский каприз, отдали меня в соответствующую секцию. В 12 лет я стала чемпионкой. Не олимпийской, конечно, но для этого возраста вполне весомый был титул. Потом быстро пошла в рост, часто стала чувствовать себя нехорошо, врачи настоятельно рекомендовали завязать со спортом. Я увлеклась математикой, чуть позже — еще и физикой. Опять же, серьезно. Мама и папа после 9-го класса перевели меня в школу с физико-математическим уклоном, — вспоминает свои былые заслуги Ирина.