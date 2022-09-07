Очередная волна ковида, а я не привился — можно ли вакцинироваться сейчас? Отвечаем на главные вопросы
Как действовать, если вы не знаете уровень антител и не уверены, что сейчас здоровы, — объяснение врача
Очередная волна коронавируса пришла уже летом. Сегодня в Новосибирской области фиксируется уже больше 700 заболевших в сутки. Среди самых распространенных признаков ковида люди называют сильную боль в горле, слабость и температуру и признаются, что сначала приняли болезнь за ОРВИ. Осень — действительно сезон простуд, но коронавирус пока никто не отменял, и врачи по-прежнему советуют ставить прививки. Опасно или нет это делать в разгар заболеваемости, какие анализы лучше сдать перед вакцинацией, а в каких нет смысла — на основные вопросы ответила заведующая терапевтическим отделением центра семейной медицины «Здравица» Елена Обут.
1
Не успел вовремя — ставить или уже нет?
Елена Обут напомнила о том, что прививку желательно ставить заблаговременно, так как стойкий иммунитет формируется через две недели после вакцинации. Но даже если человек не успел привиться вовремя, а вспышка заболеваемости уже началась, прививку лучше всё же поставить.
— Потому что хоть какой-то иммунитет успеет получить с прививкой, — уверяет специалист. — Даже если был контакт с ковидным пациентом, всё равно будет вероятность перенести болезнь в более легкой форме, и уж тем более без осложнений, без смертельного исхода, — после прививки, безусловно, выше, чем у человека, который не привился вообще.
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2
Когда лучше ревакцинироваться?
— Прекрасный иммунитет будет в первые три месяца. Где-то к концу года — всё, иммунитет уже будет падать. То есть по-хорошему после перенесенного ковида мы рекомендуем вакцинироваться через 4–6 месяцев. Но на самом деле можно вводить вакцину уже через месяц после выздоровления, — считает Елена Обут.
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3
Я переболел ковидом, у меня есть антитела. Прививка не навредит?
Врач уверяет, что перебором это не будет, потому что вакцина будет поддерживать высокий титр антител. Ревакцинироваться раз в полгода или раз в год нужно именно для этого.
— Предположим, человек перенес ковид, у него наработался определенный пул антител, которые циркулируют в крови. Если человек поставил вакцину, этот высокий титр антител просто будет поддерживаться длительное время, — объяснила Елена Обут. — Чем больше вакцин мы поставили, тем более стойкий иммунитет формируется. Когда поставили только одну вакцину, иммунитет наработался, но он еще не слишком стойкий. А когда подкалываем вакцину, то поддерживаем более высокий титр антител, и будет более стойкий иммунитет.
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4
Поставил прививку — мне теперь две недели не выходить из дома?
Беречься нужно в том случае, если вы до этого не болели ковидом и впервые в жизни ставите вакцину. Меры предосторожности лучше соблюсти как раз потому, что еще нет никакого иммунитета, говорит врач:
— В этом случае бережемся с какой целью? Чтобы не успеть заразиться, потому что стойкий иммунитет будет через две недели. А если человек уже болел, вакцинировался до этого, то этой ревакцинацией он просто поддерживает титр антител.
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5
Нужно ли сдавать анализы перед прививкой?
Елена Обут напомнила, что условно есть два вида антител. Антитела-иммуноглобулины М говорят о том, что человек сейчас перенес ковид. Иммуноглобулины G — это те, которые указывают на то, что иммунитет сформировался.
Иммуноглобулины М вырабатываются не раньше, чем через неделю, а то и две после первых клинических проявлений.
— Если человек заболел, то бесполезно сдавать анализ на антитела-иммуноглобулины М — мы их не увидим, — объясняет терапевт. — Ведь если мы только заболели, болеем 2–5 дней, то иммуноглобулина М еще не будет, они еще не успеют наработаться. Поэтому скажет нам, болеет человек или нет, только мазок на ПЦР из носоглотки.
Если человек не сдал мазок или сдал, но результат отрицательный, при этом он считает, что переболел, тогда через 7, а лучше через 14 дней сдать кровь на иммуноглобулины М, чтобы посмотреть, действительно ли был ковид.
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6
Когда вырабатывается стойкий иммунитет и сколько он держится?
Антитела иммуноглобулина G вырабатываются не раньше, чем через месяц после первых клинических проявлений. Соответственно, они показывают, наработался иммунитет или нет.
— Иммуноглобулины G у всех могут циркулировать разное время. У кого-то могут циркулировать три месяца и через три месяца их уровень рухнет. Как долго продержится этот иммунитет, очень индивидуально, — объяснила Елена Обут.
По ее словам, это как раз и объясняет то, что нет обязательных рекомендаций мониторить защитные иммуноглобулины G, потому что для каждого организма это будет свой срок.
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7
Хочу сделать прививку, но вдруг уже болею бессимптомно?
Если мы хотим узнать, болеем мы сейчас или нет, анализ крови делать бессмысленно, говорит Елена Обут.
— Человек может быть вакцинирован и заболеть, например. Заболел, потому что антитела были, например, не адресные. Он заболел каким-то мутировавшим вирусом. Но имея антитела, он перенесет болезнь легче, не приобретет каких-то последствий, осложнений. При этом у него могут быть иммуноглобулины G защитные, а иммуноглобулины М еще могут не успеть наработаться. Поэтому, конечно, чтобы понять, болеет он сейчас ковидом или нет, есть смысл сдавать не кровь, а мазок на ПЦР.
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8
Должны ли у меня брать анализ перед прививкой?
По словам специалиста, обязательный анализ — мазок. Но его нужно брать в том случае, если у человека есть признаки ОРВИ, а сейчас любая вирусная инфекция рассматривается как возможный коронавирус. Если все хорошо, температура в норме, боли в горле нет, насморка нет, нет признаков ОРВИ, то перед прививкой ПЦР-тест делать не нужно.
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9
Даже если бессимптомно болею?
Даже в этом случае и даже если был контакт с заболевшим, ничего страшного не будет, уверяет специалист. Просто поддержится титр антител:
— Но вакцину не стоит ставить, когда есть острые проявления. Любая вакцина предполагает, что человек не должен сейчас болеть каким-то острым заболеванием и не имеет обострения хронического заболевания. Острая стадия прошла, ты вылечился и через неделю вакцинируешься. И это касается любой вакцины, не только коронавируса.
То есть противопоказанием для любой вакцинации является острый воспалительный процесс на момент планируемой вакцинации.
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10
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