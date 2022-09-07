Очередная волна ковида, а я не привился — можно ли вакцинироваться сейчас? Отвечаем на главные вопросы

Елена Обут напомнила, что условно есть два вида антител. Антитела-иммуноглобулины М говорят о том, что человек сейчас перенес ковид. Иммуноглобулины G — это те, которые указывают на то, что иммунитет сформировался.



Иммуноглобулины М вырабатываются не раньше, чем через неделю, а то и две после первых клинических проявлений.



— Если человек заболел, то бесполезно сдавать анализ на антитела-иммуноглобулины М — мы их не увидим, — объясняет терапевт. — Ведь если мы только заболели, болеем 2–5 дней, то иммуноглобулина М еще не будет, они еще не успеют наработаться. Поэтому скажет нам, болеет человек или нет, только мазок на ПЦР из носоглотки.



Если человек не сдал мазок или сдал, но результат отрицательный, при этом он считает, что переболел, тогда через 7, а лучше через 14 дней сдать кровь на иммуноглобулины М, чтобы посмотреть, действительно ли был ковид.

