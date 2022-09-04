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«Можно найти на любом рынке»: профессор рассказал, чем питаться и как восстановиться после коронавируса

Павел Бакумов знает, что именно играет важную роль в реабилитации пациентов после болезни

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Профессор Павел Бакумов рекомендует восстанавливаться после COVD-19 здоровой и правильной едой

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Всё больше россиян заболевают коронавирусной инфекцией, а выздоровев, сталкиваются с последствиями заболевания. Доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Павел Бакумов уверен, что важную роль в реабилитации пациентов после болезни играет правильное питание, и рассказал, как восстановиться после болезни с помощью еды.

— Общее заблуждение, что причиной слабости после перенесенной новой коронавирусной инфекции является авитаминоз. Это не так, — уверен профессор Павел Бакумов. — В основе быстрой утомляемости, как правило, — наличие дыхательной недостаточности, астенический синдром, или, как его называют, синдром хронической усталости, а не недостаток витаминов.

По мнению профессора, не стоит налегать на синтетические витамины. Но важную роль в реабилитации пациентов после болезни играет правильное питание.

— Первое, что нужно сделать, — это рассчитать количество необходимых организму калорий, — рекомендует профессор Бакумов. — Их объём должен соответствовать 30 килокалориям на один килограмм массы тела в сутки. Например, ваш вес 60 кг. Умножаем 60 на 30 и получаем 1800. Это и будет тот объём калорий, который должен получить человек.

Очень важен, по мнению доктора медицинских наук, для восстановления белок.

— Его количество должно соответствовать 1–1,5 граммам на килограмм веса человека в сутки, — говорит он. — Во время восстановления после перенесенного COVID-19 важно соблюдать соотношение получаемых жиров и углеводов. При отсутствии дыхательной недостаточности эта пропорция — 30/70, при наличии таковой — 50/50. Жир важен для восстановления легочной ткани. Рекомендую больше антиоксидантов.

Питание, по мнению медика, должно быть не только здоровым и полезным, но и сбалансированным.

— В день нужно употреблять в пищу два фрукта или стакан свежих ягод, зелень в достаточном количестве, — рекомендует профессор. — Полезны будут морепродукты в виде морской рыбы, печени трески. Кроме того, поможет грецкий орех и морская капуста. Всё это содержит витамин омега-3. Нельзя ограничивать себя в красных томатах, болгарском перце, цитрусовых, которые богаты витамином С. Для кишечника будут полезны йогурты, кефир, творог, квас на основе чайного гриба. Хорошо восстанавливает микрофлору и квашеная капуста, которую можно найти на любом рынке. Помимо этого, рекомендую пациентам ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но важно не переусердствовать. Нагрузки должны ограничиваться после наступления легкой утомляемости.

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