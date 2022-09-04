«Можно найти на любом рынке»: профессор рассказал, чем питаться и как восстановиться после коронавируса

— В день нужно употреблять в пищу два фрукта или стакан свежих ягод, зелень в достаточном количестве, — рекомендует профессор. — Полезны будут морепродукты в виде морской рыбы, печени трески. Кроме того, поможет грецкий орех и морская капуста. Всё это содержит витамин омега-3. Нельзя ограничивать себя в красных томатах, болгарском перце, цитрусовых, которые богаты витамином С. Для кишечника будут полезны йогурты, кефир, творог, квас на основе чайного гриба. Хорошо восстанавливает микрофлору и квашеная капуста, которую можно найти на любом рынке. Помимо этого, рекомендую пациентам ежедневные прогулки на свежем воздухе. Но важно не переусердствовать. Нагрузки должны ограничиваться после наступления легкой утомляемости.