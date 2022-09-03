«Мне было страшно, что я тут просто умру». В Сочи растет заболеваемость ковидом, а статистику скрывают
Говорят, что показатели сильно занижают, чтобы не распугать туристов
В Сочи начинается бархатный сезон. Туристов на пляжах заметно поубавилось, дети пошли в школу, наотдыхались. Утомленные солнцем сочинцы переводят немного дух, удивляются отсутствию пробок и ждут вторую волну отдыхающих, которые принципиально приезжают в сентябре, когда уже не так жарко и не так людно. Но в городе всё равно царит вечный праздник, здесь нет даже мыслей о каких-то там болезнях. А зря, статистика-то неутешительная. 1 сентября в Сочи выявили 243 случая ковида, 2 сентября — 208 случаев. Рост заболеваемости отмечен по всей стране, уже достигнув
Посмотрели статистику за этот же период прошлого года: в разгар пандемии в конце августа — начале сентября выявляли от 40 до 50 случаев. В конце мая этого года, когда начался туристический сезон, коронавирусной инфекции в Сочи вообще не было.
В отчетах мэрии об ужесточении каких-то мер на курорте не сообщается. Пишут, что моют лежаки на пляжах и обрабатывают салоны общественного транспорта. Лучше бы кондиционеры включили. Ведь когда в автобусе температура воздуха
История Оксаны
Она приехала в Сочи с двумя детьми-подростками. Хотела показать им те места, где сама отдыхала с родителями в детстве. Возила их по экскурсиям, даже телефоны отобрала, чтобы в них не пялились, а смотрели на красоты субтропической природы. Целый день провели в прекрасной Абхазии. И даже очередь на границе, в которой пришлось простоять утром больше часа, не омрачила их отдых. Даже вредным подросткам всё понравилось. Через два дня Оксану неожиданно накрыло.
— Мы завтракали с детьми, и тут на меня навалилась такая слабость, что я не смогла встать со стула. Кое-как я добрела до номера и рухнула в кровать. Думала, что перегрелась и отлежусь, но становилось всё хуже и хуже, — говорит Оксана.
Потом у нее поднялась высокая температура и началась одышка. Прямо традиционный такой ковидный синдром. Коронавирус они всей семьей цепляли два раза, в первую волну и во вторую, прошли курс вакцинации. Но такого упадка сил у Оксаны тогда не было. Сейчас она буквально не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Хозяйка гостиницы, где они снимали номер, оказалась очень заботливой, сбегала в аптеку, купила необходимые жаропонижающие и противовирусные. Посчитали, что это ротавирус и просто нужно лежать и много пить. Но легче не становилось, а температура держалась стабильно 38, сильно болела спина. Она находилась в каком-то потустороннем мире, говорит Оксана. Видела всё со стороны. Дети были напуганы, не отходили от матери.
— Вот тогда я поняла, что это коронавирус. Пытались вызвать скорую. Но там, когда слышали, что подозрение на коронавирус, просто давали советы, что попить. Традиционный набор — ингавирин, арбидол. И жаропонижающее. Мне было реально страшно, что я тут просто умру. В частную скорую даже не дозвонилась. Купила в аптеке тест на ковид, он оказался положительным. Пошла в поликлинику местную с этим тестом. Там мне посоветовали просто ехать домой и там лечиться. Они от меня, как от прокаженной, шарахались, когда про ковид слышали. Такое впечатление, что не хотят статистику портить, — говорит Оксана. В результате лечение ей было прописано дистанционно, подруги нашли в Санкт-Петербурге врача, который консультировал онлайн, чтобы она хотя бы смогла встать на ноги и улететь. Летели в полном самолете, правда, в маске, но выбора у нее не было.
— И домой я привезла корону, меня на следующий день по возвращении госпитализировали с диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии». Вообще это опасно, и с этими тромбами я летела в самолете. Слегли и дети, в школу они не пошли, у них не так всё сложно, как у меня. Отдохнула, называется. На курорте теряешь голову, конечно. Но что можно сделать, если приходилось и по городу передвигаться, и в очередях стоять. Страшно то, что в Сочи проблемы с медициной, — говорит Оксана.
История Галины
Галина из Твери отдыхала в Сочи с подругами целый месяц, и когда до отъезда оставалось всего три дня, почувствовала недомогание. Накануне они были в караоке-клубе, где было очень многолюдно, выпили лишнего, а с утра отлеживались в номере, к вечеру похмелье не отпустило. Ночью ее била лихорадка, поднялась высокая температура, которая не сбивалась. Тогда она поняла, что у нее ковид.
— Мне повезло, скорую удалось вызвать, правда, она приехала спустя пять часов, утром. Мне сделали экспресс-тест, который показал коронавирусную инфекцию. И меня госпитализировали в инфекционную больницу. Это очень далеко от Адлера, где мы отдыхали, моим подругам пришлось везти мне туда еду, лекарства. Но самое интересное, что через несколько дней, когда полегчало, меня выписали, а в выписке написали — острое респираторное заболевание. То есть якобы не ковид. Посоветовали ехать домой и там долечиваться, — рассказывает Галина, по ее словам, другие больные получали такой же диагноз. Она предположила, что это делается, чтобы не раздувать статистику. Причем инфекционная больница в Сочи вполне хорошая, новая, и персонал заботливый, да и находится в красивом месте, только добраться до нее сложно. Она после выписки с сильной слабостью вызывала такси и заплатила около двух тысяч рублей, чтобы ее довезли до гостиницы.
— Конечно, у них курортный сезон в разгаре, им не нужно, чтобы статистика зашкаливала, но больных много лежит. И многим ставят разные диагнозы, чтобы не нагнетать. Но это мое субъективное мнение. Я не считаю, что нужно закрывать город и вводить какие-то ограничения. Просто люди сами должны понимать, в какое время мы живем, не расслабляться, тем более на курорте, — говорит Галина. Сейчас она уже дома, лечит постковидный синдром, именно такой диагноз ей поставили врачи в ее родной поликлинике. Там не сомневаются, что она перенесла коронавирусную инфекцию. Сейчас у Галины проблемы с памятью, слабость и боль за грудиной, которая то проходит, то снова обостряется. Врачи рекомендуют реабилитационный курс в санатории.
Людей спасать просто некому
Врач сочинской скорой на условиях анонимности рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что диагноз COVID-19 «не очень приветствуется». Желательно его ставить реже, подбирает слова она.
— Да и сейчас симптомы ковида почти не отличаются от ОРВИ. Да, высокая температура, лихорадка, слабость. Это всё симптомы острых респираторных инфекций. Редко когда больные теряют обоняние теперь. Поэтому вполне возможно, что в стационаре изменяют диагнозы, ведь мы ставим предварительные. Да и у экспресс-тестов точность не очень, — рассказала врач скорой. Она говорит, что хотели бы всех вылечить, приехать на каждый вызов, но это просто невозможно. В городе, по официальным данным крайстата, проживает чуть больше 500 тысяч человек, исходя из этой численности рассчитывается количество бригад скорой помощи. Сейчас их работает 52. Понятно, что постоянно проживающих на курорте как минимум в два раза больше, чуть ли не миллион. А если участь, что летом в город приезжает пять миллионов туристов, то надеяться на врачей скорой вообще не стоит. А еще там катастрофически не хватает врачей.
— Работа реально сложная, мы с ног падаем. Вот я — врач скорой медицинской помощи — получаю около 35 тысяч рублей со всеми надбавками и большим стажем. У нас куча вакансий, у нас не хватает фельдшеров. Это вообще проблема. Пожилые уходят, молодежь за 20 тысяч рублей работать не идет. Это вообще не деньги. Бывает, и сменить тебя некому. Да и льгот никаких у нас нет. Что-то там дают, у кого съемное жилье, — говорит врач.
Она советует всем туристам внимательно следить за своим здоровьем, особенно за здоровьем своих детей, их спасать здесь некому. Сейчас сезон не только коронавируса, но и ротавируса, который, особенно у маленьких детей, может привести к обезвоживанию, что очень опасно. Носить маски, прививаться, мыть руки, не глотать морскую воду и избегать скопления людей, мы ведь к этому привыкли за годы пандемии, но очень быстро отвыкли. А еще лучше вообще воздержаться от поездок на курорт в августе.