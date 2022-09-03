«Мне было страшно, что я тут просто умру». В Сочи растет заболеваемость ковидом, а статистику скрывают

Посмотрели статистику за этот же период прошлого года: в разгар пандемии в конце августа — начале сентября выявляли от 40 до 50 случаев. В конце мая этого года, когда начался туристический сезон, коронавирусной инфекции в Сочи вообще не было.



В отчетах мэрии об ужесточении каких-то мер на курорте не сообщается. Пишут, что моют лежаки на пляжах и обрабатывают салоны общественного транспорта. Лучше бы кондиционеры включили. Ведь когда в автобусе температура воздуха +38 , там можно и чуму с холерой подцепить. Где заразилась жительница Санкт-Петербурга Оксана Горбачевская, неизвестно. Возможно, в автобусе, а может, в очереди на российско-абхазской границе или в столовой. Но то, что она до сих пор жива, удивительно, говорит сама Оксана. Медицинской помощи в Сочи она так и не получила, несмотря на тяжесть своего состояния, так и ехала домой — совершенно без сил, с температурой, которая перестала сбиваться.