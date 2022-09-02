Уже в 14 лет не могут высидеть урок: почему у детей болит спина и как этого избежать

Мануальный терапевт из Архангельска Евгений Каратаевский с сожалением открыл новый детский антирекорд — к нему обратилась семья 14-летней девочки с ужасными болями в спине. Досидеть урок до конца — для нее большое испытание. Что нужно знать родителям, чтобы у школьников не было таких проблем и как следить за здоровьем, пока еще не болит?

Евгений Каратаевский — врач остеопат, врач мануальный терапевт, доктор остеопатии Европы (D.O.E) и главный внештатный специалист Минздрава Архангельской Области по остеопатии. Стаж работы — более 13 лет.