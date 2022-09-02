Уже в 14 лет не могут высидеть урок: почему у детей болит спина и как этого избежать
Несколько простых советов от мануального терапевта и остеопата
Мануальный терапевт из Архангельска Евгений Каратаевский с сожалением открыл новый детский антирекорд — к нему обратилась семья 14-летней девочки с ужасными болями в спине. Досидеть урок до конца — для нее большое испытание. Что нужно знать родителям, чтобы у школьников не было таких проблем и как следить за здоровьем, пока еще не болит?
Евгений Каратаевский — врач остеопат, врач мануальный терапевт, доктор остеопатии Европы (D.O.E) и главный внештатный специалист Минздрава Архангельской Области по остеопатии. Стаж работы — более 13 лет.
Школьная грыжа
Так уж вышло, что все боли в спине и пояснице у взрослых людей принято оправдывать остеохондрозом. Мы попросили у опытного врача объяснить, что же это за термин такой и применим ли он в отношении школьников.
— Остеохондроз — это такая помойная яма неврологии... это понятие, куда скидывается все: грыжа диска — это остеохондроз, протрузия — это остеохондроз, артроз суставов — это остеохондроз. То есть много разных отдельных понятий, которые называют одним большим словом остеохондроз.
— А болеть как раз могут вот эти вот проявления: грыжа, артроз суставчиков маленьких. Всё чаще ко мне приводят детей. В раннем возрасте у них уже серьезные проблемы с позвоночником из-за неправильной посадки и из-за телефона. Долгое время «рекордсменом» у меня был 15-летний пациент, у которого была грыжа в пояснице достаточно большая. Но недавно рекорд обновила 14-ти летняя девочка — у нее сильно болит спина. Она не может высидеть пять-шесть уроков в течение дня.
Чтобы спина не болела
Несмотря на то, что старение позвоночника — это необратимый процесс, болей в спине и пояснице можно избежать. Впрочем, сидеть (даже правильно) ребенок должен в меру. Чтобы спина была здоровой — нужно заниматься спортом.
— Вообще, я за то, что в жизни ребенка должна быть какая-то секция. По этому как минимум пусть ребенок ходит на физкультуру школьную, пусть ее не прогуливает и родители не потакают этим прокаливаниям физкультуры. А в идеале вообще — отправить его на какую-то секцию. Если мы говорим о маленьких детях пяти — семи лет, то подойдет футбол или борьба, если говорим о старшеклассниках, пожалуйста — фитнес клуб у дома и пилатес. Не тренажерка, не тяжелая атлетика, не штанга, а именно пилатес. Тяжелая атлетика может навредить.
На какие секции вы записали своих детей? Рассказывайте в комментариях.