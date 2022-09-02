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«Вирус стал более летучий и злой»: врачи рассказали о нетипичном течении ковида в 6-ю волну и о том, как болеют дети

Больничных коек уже стало не хватать

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На глаз ковид вряд ли определишь, он стал походить на обычную ОРВИ

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— Число заболевших за сутки уже приблизилось к 50 тысячам. Первого сентября, если быть точнее, число заболевших составило 49 765. Подъем заболеваемости COVID-19 — продолжается. Бывают недолгие спады, но они больше напоминают о том, насколько несовершенна у нас статистика. Растет и смертность. За прошедшие сутки от ковида скончались 95 человек, госпитализировано более 4 тысяч человек. Лидируют, как обычно, по числу заразившихся Москва, где более 7 тысяч заболевших, Санкт-Петербург — 3152, Краснодарский край — 2128. Далее идут Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростовская области, Пермский и Красноярский края. В этих регионах число заболевших приближается к 1500 в сутки. И это все огромные цифры, с учетом того, что почти не проходят тестирования, а большинству ставится диагноз ОРВИ. Между тем проблема от этого меньше не становится. Люди погибают. Причем по этому страшному показателю Россия вышла на второе место.

Если считать по странам, то на первом месте по погибшим — США, где за время пандемии скончалось больше миллиона человек. Россия — на четвертом месте, у нас подтверждено 376 052 смерти от ковида. А в этом году наша страна переместилась на второе место по числу погибших — уже 72 556 человек. Такие данные приводит портал Our World in Data, аккумулирующий данные по ковиду со всего мира.

А вот как болеют россияне в новую волну, журналисты «Доктора Питера» расспросили врачей.

У взрослых — менее тяжелый и не такой молниеносный


По словам Сергея Забирова, руководителя красной зоны Клинической больницы Святителя Луки, за время пандемии стационар перепрофилировался под COVID-19 пять раз. Недавно, 18 августа, начал принимать пациентов с инфекцией новый госпиталь-трансформер. Свободных коек уже почти не осталось — всё занято болеющими.

Сергей Забиров, врач-невролог, руководитель красной зоны Клинической больницы Святителя Луки, руководитель Центра медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук

— По большому счету мы видим значимые отличия даже от предыдущей, пятой волны COVID-19. Сейчас для болезни характерно менее тяжелое и не такое молниеносное развитие. В большинстве случаев оно связано с обострением хронических сопутствующих заболеваний. Например, сердечно-сосудистых. Около 90 процентов пациентов имеют среднетяжелое течение заболевания, а вот оставшиеся 10 процентов — люди старше 75–80 лет, у которых тоже не очень серьезные проявления самого ковида, но при этом есть грубые обострения сопутствующих заболеваний, — рассказал Сергей Забиров.

Как объяснил врач, коронавирус сильно ассимилировался с другими респираторными инфекциями, поэтому выделить какие-то симптомы, которые бы на глаз подтверждали ковид, сложно. Коронавирусная инфекция по своим проявлениям всё больше становится похожей на обычную ОРВИ, поэтому точно поставить диагноз можно только с помощью лабораторного тестирования.

— Запах может пропадать, а может и нет. Порой нет даже температуры. Иногда у заболевших появляется сыпь или кишечные расстройства, — добавил руководитель красной зоны.

Чем отличаются симптомы дельты, омикрона и нового штамма — «кентавра», «Доктор Питер» уже рассказывал.

Кстати


По словам врача-инфекциониста Владимира Капацыны, симптомы, на которые жалуются заразившиеся коронавирусом, похожи на признаки ОРВИ. Реже бывает дыхательная недостаточность (снижение показателей кислорода в крови) на фоне пневмонии. Наоборот, чаще стали встречаться:

  • бронхообструктивные состояния — для них характерны удлинение выдоха, появление свистящего и шумного дыхания, приступы удушья, малопродуктивный кашель;
  • выраженный интоксикационный синдром — он проявляется сильной слабостью, быстрой утомляемостью, повышенной температурой тела, обильной потливостью;
  • в группе риска по-прежнему остаются люди в возрасте 65+. Поэтому врачи призывают их соблюдать меры безопасности, прививаться. Их близким людям тоже необходимо это делать, чтобы не заражать старших родственников.

У детей начинается остро

Как рассказали «Доктору Питеру» в детской городской больнице № 5 им. Филатова, сейчас каждый день в стационар поступает 26–30 детей с коронавирусной инфекцией.

Тамара Доник, врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционного корпуса детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова

По сравнению с прошлыми годами инкубационный период у вируса значительно уменьшился, он в целом стал более летучий и «злой». Сейчас заболевание протекает иначе. Характерно острое начало — от начала заболевания до госпитализации проходит буквально несколько часов, а не 3–4 дня, как раньше, — говорит заведующая инфекционным приемным отделением 5-й больницы Тамара Доник.

По словам врача-инфекциониста, в целом ковид у детей проявляется следующими симптомами:

  • в первые сутки высокая температура — она поднимается до 40 градусов и плохо снимается жаропонижающими средствами. По словам Тамары Доник, раньше ответ на лекарства был быстрее и лучше;
  • насморк и кашель, которые раньше постепенно нарастали, сейчас достаточно скудные;
  • кишечные симптомы (рвота, диарея, боль в животе) встречаются реже, чем раньше;
  • жалобы на головную боль и боли в мышцах. Об этом говорят дети 4–5 лет, которые уже могут четко выражать свои мысли, малыши же просто становятся от этих болей более плаксивыми и вялыми.

Нетипичные признаки, что вы перенесли легкий ковид

О самых необычных признаках того, что вы переболели, в начале августа рассказали московские врачи. По словам главврача городской поликлиники № 2 Москвы Натальи Шиндряевой, в столице около трети переболевших COVID-19 в легкой форме говорят о том, что начали видеть более яркие сны. Обычно такое происходит у тех, у кого во время болезни были проблемы с обонянием.

Другое редкое осложнение — частое моргание. По мнению врача, это может быть связано с тем, что вирус поразил слизистую глаза — пока она не восстановится, осложнение не исчезнет.

Еще одно нестандартное последствие, которое проявляется у молодых мужчин с постковидом — изменения в головке бедренной кости. По словам Натальи Шиндряевой, такие пациенты обычно жалуются на боль при ходьбе.

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