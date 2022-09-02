«Вирус стал более летучий и злой»: врачи рассказали о нетипичном течении ковида в 6-ю волну и о том, как болеют дети

Если считать по странам, то на первом месте по погибшим — США, где за время пандемии скончалось больше миллиона человек. Россия — на четвертом месте, у нас подтверждено 376 052 смерти от ковида. А в этом году наша страна переместилась на второе место по числу погибших — уже 72 556 человек. Такие данные приводит портал Our World in Data, аккумулирующий данные по ковиду со всего мира.

А вот как болеют россияне в новую волну, журналисты «Доктора Питера» расспросили врачей.

У взрослых — менее тяжелый и не такой молниеносный