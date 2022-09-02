«Вирус стал более летучий и злой»: врачи рассказали о нетипичном течении ковида в 6-ю волну и о том, как болеют дети
Больничных коек уже стало не хватать
— Число заболевших за сутки уже приблизилось к 50 тысячам. Первого сентября, если быть точнее, число заболевших составило
Если считать по странам, то на первом месте по погибшим — США, где за время пандемии скончалось больше миллиона человек. Россия — на четвертом месте, у нас подтверждено
А вот как болеют россияне в новую волну, журналисты «Доктора Питера» расспросили врачей.
У взрослых — менее тяжелый и не такой молниеносный
По словам Сергея Забирова, руководителя красной зоны Клинической больницы Святителя Луки, за время пандемии стационар перепрофилировался под COVID-19 пять раз. Недавно, 18 августа, начал принимать пациентов с инфекцией новый госпиталь-трансформер. Свободных коек уже почти не осталось — всё занято болеющими.
Сергей Забиров, врач-невролог, руководитель красной зоны Клинической больницы Святителя Луки, руководитель Центра медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук
— По большому счету мы видим значимые отличия даже от предыдущей, пятой волны COVID-19. Сейчас для болезни характерно менее тяжелое и не такое молниеносное развитие. В большинстве случаев оно связано с обострением хронических сопутствующих заболеваний. Например, сердечно-сосудистых. Около 90 процентов пациентов имеют среднетяжелое течение заболевания, а вот оставшиеся 10 процентов — люди старше 75–80 лет, у которых тоже не очень серьезные проявления самого ковида, но при этом есть грубые обострения сопутствующих заболеваний, — рассказал Сергей Забиров.
Как объяснил врач, коронавирус сильно ассимилировался с другими респираторными инфекциями, поэтому выделить какие-то симптомы, которые бы на глаз подтверждали ковид, сложно. Коронавирусная инфекция по своим проявлениям всё больше становится похожей на обычную ОРВИ, поэтому точно поставить диагноз можно только с помощью лабораторного тестирования.
— Запах может пропадать, а может и нет. Порой нет даже температуры. Иногда у заболевших появляется сыпь или кишечные расстройства, — добавил руководитель красной зоны.
Чем отличаются симптомы дельты, омикрона и нового штамма — «кентавра», «Доктор Питер» уже рассказывал.
Кстати
По словам врача-инфекциониста Владимира Капацыны, симптомы, на которые жалуются заразившиеся коронавирусом, похожи на признаки ОРВИ. Реже бывает дыхательная недостаточность (снижение показателей кислорода в крови) на фоне пневмонии. Наоборот, чаще стали встречаться:
- бронхообструктивные состояния — для них характерны удлинение выдоха, появление свистящего и шумного дыхания, приступы удушья, малопродуктивный кашель;
- выраженный интоксикационный синдром — он проявляется сильной слабостью, быстрой утомляемостью, повышенной температурой тела, обильной потливостью;
- в группе риска по-прежнему остаются люди в возрасте 65+. Поэтому врачи призывают их соблюдать меры безопасности, прививаться. Их близким людям тоже необходимо это делать, чтобы не заражать старших родственников.
У детей начинается остро
Как рассказали «Доктору Питеру» в детской городской больнице № 5 им. Филатова, сейчас каждый день в стационар поступает 26–30 детей с коронавирусной инфекцией.
Тамара Доник, врач-инфекционист, заведующая приемным отделением инфекционного корпуса детской городской клинической больницы
По сравнению с прошлыми годами инкубационный период у вируса значительно уменьшился, он в целом стал более летучий и «злой». Сейчас заболевание протекает иначе. Характерно острое начало — от начала заболевания до госпитализации проходит буквально несколько часов, а не 3–4 дня, как раньше, — говорит заведующая инфекционным приемным отделением 5-й больницы Тамара Доник.
По словам врача-инфекциониста, в целом ковид у детей проявляется следующими симптомами:
- в первые сутки высокая температура — она поднимается до 40 градусов и плохо снимается жаропонижающими средствами. По словам Тамары Доник, раньше ответ на лекарства был быстрее и лучше;
- насморк и кашель, которые раньше постепенно нарастали, сейчас достаточно скудные;
- кишечные симптомы (рвота, диарея, боль в животе) встречаются реже, чем раньше;
- жалобы на головную боль и боли в мышцах. Об этом говорят дети 4–5 лет, которые уже могут четко выражать свои мысли, малыши же просто становятся от этих болей более плаксивыми и вялыми.
Нетипичные признаки, что вы перенесли легкий ковид
О самых необычных признаках того, что вы переболели, в начале августа рассказали московские врачи. По словам главврача городской поликлиники
Другое редкое осложнение — частое моргание. По мнению врача, это может быть связано с тем, что вирус поразил слизистую глаза — пока она не восстановится, осложнение не исчезнет.
Еще одно нестандартное последствие, которое проявляется у молодых мужчин с постковидом — изменения в головке бедренной кости. По словам Натальи Шиндряевой, такие пациенты обычно жалуются на боль при ходьбе.