В России ждут новый штамм омикрона — новая волна пойдет от него. Рассказываем, по каким симптомам его узнать

Между тем меры безопасности официально почти нигде не вводят. Иногда приходится слышать, когда заходишь в магазин в маске: «Ишь, намордники опять нацепили!» Причем говорят это согбенные бабули, которым не мешало бы в первую очередь позаботиться о своем драгоценном здоровье. Думается, если бы официально запретили ходить без масок, то такой реакции бы не было.



Кому страшнее всего

— Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма омикрон отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением, — утверждают в Роспотребнадзоре. Его специалисты уверены, что в первую очередь заразиться могут непривитые и люди старше 65 с хроническими заболеваниями, а еще те, кто не успел ни разу переболеть. Группа риска не меняется в данном случае.

