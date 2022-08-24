В России ждут новый штамм омикрона — новая волна пойдет от него. Рассказываем, по каким симптомам его узнать
Чем отличаются признаки каждого штамма и чего ждать уже совсем скоро
Россию накрыла шестая ковидная волна, которая вызвана вариантом коронавируса ВА.5. Причем наступает она реально волнообразно. 20 августа число заболевших составило 40 тысяч, а с 21-го численность начала понемногу падать. Вчера, 23-го августа, уже было 30 тысяч. Разброс в 10 тысяч иначе как цирковыми трюками ковидной статистики не назовешь.
Чем в основном заражаются россияне? Имеется в виду, каким штаммом ковида? Это выяснял «Доктор Питер».
Если верить Роспотребнадзору, то более 94% россиян сейчас заражены омикрон-штаммами ВА.4/5, но по российским регионам ходят и другие вирусы — например, подвиды омикрона, которые стали причиной предыдущей, зимней волны ковида, — BA.1 (0,51%) и BA.2 — 4,6%, а также потенциально опасный новый подвид омикрона — «кентавр» (ВА.2.75) или «центавр» (0,51% заражений), потенциал которого эксперты еще только пытаются оценить.
Между тем меры безопасности официально почти нигде не вводят. Иногда приходится слышать, когда заходишь в магазин в маске: «Ишь, намордники опять нацепили!» Причем говорят это согбенные бабули, которым не мешало бы в первую очередь позаботиться о своем драгоценном здоровье. Думается, если бы официально запретили ходить без масок, то такой реакции бы не было.
Кому страшнее всего
— Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма омикрон отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением, — утверждают в Роспотребнадзоре. Его специалисты уверены, что в первую очередь заразиться могут непривитые и люди старше 65 с хроническими заболеваниями, а еще те, кто не успел ни разу переболеть. Группа риска не меняется в данном случае.
Такие разные
Чем же отличаются симптомы заражения дельтой, которой сейчас на территории России уже нет, базовым омикроном и его новым «загадочным» подвариантом «кентавр».
Симптомы дельты
Штамм дельта пришел на смену «уханьскому» и оказался одним из самых смертоносных, в России он бушевал летом — осенью 2021 года. Его тяжелым последствием была плохо сбиваемая температура (причем поражение легких могло развиваться даже при невысокой):
- кашель;
- потеря обоняния и вкуса;
- боли в мышцах, усталость, ломота;
- одышка и нехватка воздуха;
- головные боли;
- боль в горле;
- диарея, реже тошнота и рвота.
Не менее грозным после дельты оказался и тяжелый постковидный синдром. Люди, перенесшие болезнь этим штаммом, жаловались на слабость, сильную утомляемость, изменения голоса, нарушения памяти и когнитивных функций, желудочно-кишечные расстройства и даже нарушения слуха.
Симптомы омикрона
Омикрон свалился на нашу страну накануне зимних каникул, в декабре 2021 года и вовсю разошелся в январе 2022-го. Болели почти все, но гораздо легче, чем при дельте, хотя специалисты говорили, что никто не знает, какие будут последствия для здоровья.
Омикроном также чаще заражались дети, особенно маленькие. Симптомы тоже отличались:
- температура — хорошо сбивается;
- жалобы, как при гриппе, — на боли в мышцах, глазных яблоках;
- заложенность носа;
- сухой кашель;
- першение и хрипота в горле;
- насморк и чихание;
- слабые мышечные боли;
- сильная усталость;
- ночная потливость.
Отсутствие обоняния при омикроне — уже редкий признак.
Симптомы «кентавра»
Новый штамм омикрона BA.5, который поднял ковидную волну в России в августе 2022 года, по проявлениям очень похож на своего старшего собрата. Протекает заболевание не так тяжело, первыми появляются боль или першение в горле, насморк, возможна температура.
Симптомы «кентавра», который пока только начинает заражать россиян, также могут быть схожи с ротавирусом — появляются диарея и рвота. Но сначала появляются признаки, характерные для омикрона:
- боль в горле;
- кашель;
- боль в глазах;
- головная боль;
- ломота;
- насморк;
- невысокая температура — до 38.
Владимир Болибок, врач — аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей.
По каким органам бьет
— Основная мишень коронавируса в целом — внутренняя оболочка сосудов, клетки, которые называются «интима». Интима немного разная в зависимости от того, в каком органе проходят эти кровеносные сосуды. И каждый новый штамм бьет по разным органам-мишеням. Если «уханьский» поражал капилляры легких, то вариант омикрон (в том числе «кентавр») — сосуды поджелудочной железы, головного мозга и мышц, — рассказал «Доктору Питеру» иммунолог Владимир Болибок.
Александр Соловьев, врач лабораторной диагностики. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».
«Кентавр» может вызвать еще одну волну
По данным последнего исследования команды японских исследователей, иммунитет к омикрон-штамму ВА.5 не эффективен против ВА.2.75. То есть те, кто сейчас в России болеет ковидом, могут быть уязвимы перед «кентавром», если он начнет захватывать лидерство.
— Это значит, что вслед за ВА.5 новую волну в России может вызвать распространение ВА.2.75, — делает выводы врач Александр Соловьев. — Но вот, правда, в США и Великобритании вариант ВА.2.75 не закрепился. Сейчас волна ВА.5 в этих странах идет на спад. Но вместо ВА.2.75 в Великобритании, США и многих других странах сейчас сильно растет новый вариант — ВА.4.6 (его в России пока не фиксировали).
Так что многообразие вариантов вируса SARS-CoV-2 делает неизбежным новую волну в России осенью. Это будет вариант ВА.4.6 или ВА.2.75.
Возможно, без явного доминирования. А возможно, мы увидим приход нового варианта вируса.