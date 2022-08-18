Инфекционист объяснил, в чем главная опасность при заражении в шестую ковидную волну

— Мы уже увидели массивную волну в январе-феврале этого года, когда были сотни тысяч новых случаев в сутки, но массовой госпитализации не было. Вероятно, в эту волну всё пройдет по похожему сценарию, если мы говорим о госпитализации с острым ковидом и тяжелыми осложнениями, — считает эксперт.



Но есть опасность попасть в больницу позже — через 1–2 месяца после выздоровления, причем даже если вы перенесли ковид легко.



По словам Алексея Позднякова, инфекция опасна долгосрочными последствиями. Это могут быть сосудистые осложнения, проблемы с эндокринной системой или психические расстройства.

