Инфекционист объяснил, в чем главная опасность при заражении в шестую ковидную волну
Эксперт уверен, что последствия могут быть опаснее самой болезни
Новая волна COVID-19 пришла в Россию раньше, чем ее ожидали, рассказывает «Доктор Питер». За последние сутки (по данным на 17 августа) в России выявлено 33 тысячи заболевших коронавирусом. А еще три недели назад в день было 6–7 тысяч новых случаев.
Инфекционист Алексей Поздняков считает, что пик шестой волны будет не резким, а скорее растянутым по времени и придется на конец августа — сентябрь.
Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, врач-инфекционист.
— Ковид — не сезонное заболевание. Подъемы заболеваемости зависят от того, как вирус накапливается в популяции и как популяция теряет иммунную прослойку. Сейчас произойдет подъем заболеваемости, снова увеличится иммунная прослойка, и вирус утихнет, — считает эксперт.
Последствия опаснее болезни
Главная опасность не в самой болезни, считает Андрей Поздняков. Омикрон и его подштаммы, как правило, не вызывают тяжелого течения, особенно у тех, кто вакцинирован или уже переболел. Заболевание напоминает ОРВИ. Не должно быть и массовых госпитализаций.
— Мы уже увидели массивную волну в январе-феврале этого года, когда были сотни тысяч новых случаев в сутки, но массовой госпитализации не было. Вероятно, в эту волну всё пройдет по похожему сценарию, если мы говорим о госпитализации с острым ковидом и тяжелыми осложнениями, — считает эксперт.
Но есть опасность попасть в больницу позже — через 1–2 месяца после выздоровления, причем даже если вы перенесли ковид легко.
По словам Алексея Позднякова, инфекция опасна долгосрочными последствиями. Это могут быть сосудистые осложнения, проблемы с эндокринной системой или психические расстройства.
— При этом у людей с напряженным иммунитетом, то есть достаточным уровнем антител, омикрон протекает без долгосрочных последствий. А если иммунитет уже снизился, то через полтора-два месяца после перенесенной инфекции, даже в легкой форме, могут возникнуть проблемы со свертывающей системой крови, весь спектр постковидных расстройств, от психиатрических до проблем с желудочно-кишечным трактом и эндокринной системой. Также возможно длительное течение (лонгковид), — говорит специалист.
Как болеют привитые и непривитые
Как и любое инфекционное заболевание, ковид у каждого протекает по-своему. Врач объясняет это тем, что основная мишень ковида — эндотелий сосудов.
— К сожалению, есть люди с генетически обусловленными или врожденными проблемами со свертывающей системой, которые никак не проявляются в обычной жизни. Для таких пациентов ковид может стать триггером: запустить поражение эндотелия, которое потом стимулирует «избыточную» свертываемость, и человек может умереть от инфаркта или инсульта.
Что касается постковидного синдрома и лонгковида, их стоит опасаться, прежде всего, людям с ненапряженным иммунным ответом. По словам врача, у привитых осложнения не развиваются и заболевание протекает в легкой форме или не развивается вообще.
Что делать тем, кто не привит? По словам врача, тем, кто не болел и ни разу не прививался от коронавируса, лучше сейчас не спешить на вакцинацию, а переждать подъем заболеваемости:
— Если человек не болел и не прививался вообще, сейчас не лучшее время проходить вакцинацию. Лучше переждать этот подъем заболеваемости. Однако ревакцинироваться сейчас можно и нужно.
Сейчас в России распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона. Один из них неофициально называют «кентавр». Его самые распространенные признаки — боль в горле, кашель и невысокая температура.
Как отмечают эксперты, симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса.