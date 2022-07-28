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«Он будет обходить антитела»: какие симптомы у «кентавра» и поможет ли прививка от нового коронавируса

Вирусологи рассказали, на что нужно обращать внимание при первых признаках болезни

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Узнать, какие варианты коронавируса распространены и появился ли новый, можно, как правило, через две недели — именно столько времени нужно на секвенирование

Узнать, какие варианты коронавируса распространены и появился ли новый, можно, как правило, через две недели — именно столько времени нужно на секвенирование

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В России распространились новые варианты омикрона, среди которых есть «кентавр» — это неофициальное название. Вирусологи уже отмечали их повышенную заразность. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, защитят ли от них существующие вакцины и какие симптомы ковида сейчас наблюдаются у пациентов.

Помогут ли антитела


— На этот вопрос более-менее детальный «ответ» сейчас могут дать только гадалки, потому что новые варианты омикрона появились месяц–полтора назад, а еще более новые, несомненно, будут появляться далее. Для того чтобы сказать, будут ли вакцины эффективны, нужно провести их клинические испытания в местах высокой заболеваемости этими современными вариантами — BA.4, BA.5 и BA.2.75. Последний почему-то называют «кентавром», чем очень гордятся блогеры, которые это название ему присвоили, — говорит вирусолог Сергей Нетёсов.

Поэтому, добавляет он, сейчас мы не можем сказать, насколько эффективны эти вакцины, потому что свежих клинических испытаний, судя по всему, в России не ведется.

— В то же время сейчас проводятся испытания нового варианта вакцины «Спутник», нацеленной на омикрон. На какую его версию, я не могу сказать, а представители центра Гамалеи об этом пока не говорят, — замечает Сергей Нетёсов.

Эксперты утверждают, что от заболевания вакцины не защищают, но могут уберечь от летального исхода

Эксперты утверждают, что от заболевания вакцины не защищают, но могут уберечь от летального исхода

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По словам вирусолога, сейчас в России распространены варианты BA.4 и BA.5, а BA.2.75 появился, но его процент пока невелик:

— Правда, он, судя по всему, растет день за днем, да и в целом заболеваемость у нас опять растет. Особенно это видно по Москве в последние дни. Так что вакцинироваться людям из групп риска явно стоит.

Сергей Нетёсов подчёркивает — важно не просто не заболеть:

— От заболевания нынешняя вакцина почти не предохраняет. Дело в том, чтобы не умереть от заболевания и не быть на грани жизни и смерти. Вакцина «Спутник V» заметно уменьшает и смертность, и тяжесть течения этого заболевания. Тем, кто не болел, кто вакцинировался более года назад, а также тем, кто входит в группы риска, целесообразно ревакцинироваться этой вакциной. Ведь четко доказано и подтверждено научными публикациями, что «Спутник V» — вакцина с доказанной эффективностью.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков согласен с тем, что вакцины не полностью эффективны против заражения (инфицирования), но защищают от тяжелых случаев инфекции и осложнений.

Сейчас реже встречаются аносмия и боль в груди, но чаще бывают боль в горле и насморк

Сейчас реже встречаются аносмия и боль в груди, но чаще бывают боль в горле и насморк

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— Из вакцин наиболее эффективен «Гам-Ковид» («Спутник V»). Многообещающей выглядит вакцина «Конвасэл», разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России, — говорит Андрей Поздняков.

Он поясняет, что принципиальное ее отличие — в выборе антигена–мишени для формирования иммунного ответа. Этот препарат изготовлен на основе рекомбинантного N-белка вируса SARS-CoV-2, а в других вакцинах используется S-белок.

— N-белок менее подвержен мутациям, поэтому вакцина, использующая его в качестве основы для стимуляции иммунного ответа, выглядит достаточно перспективной для эффективной профилактики заболевания, вызванного в том числе и новыми штаммами SARS-CoV-2, — считает Андрей Поздняков.

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова уверена, что в любом случае одной вакцинации недостаточно: нужны и другие меры профилактики, в том числе ношение масок.

— Локдауна, скорее всего, у нас не будет. Но количество пациентов с симптомами коронавирусной инфекции будет увеличиваться ежедневно. И самое главное, что трюк этого вируса заключается в том, что он заставляет наш иммунитет забывать о нем. Поэтому «кентавр» считается сейчас более контагиозным вирусом. Вероятно, он будет обходить антитела к коронавирусной инфекции. У нас очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу в популяции, поэтому вирусу остается только одно — увеличить свою заразность, — поясняет Татьяна Овсянникова.

Помогут ли конкретные вакцины от новых вариантов омикрона, пока сказать нельзя, потому что нет результатов клинических испытаний

Помогут ли конкретные вакцины от новых вариантов омикрона, пока сказать нельзя, потому что нет результатов клинических испытаний

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Какие сейчас симптомы у ковида


Татьяна Овсянникова замечает, что сейчас диапазон симптомов меняется: сегодня данные исследований, проведенных в Великобритании, показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции:

— При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда.

По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов ковида также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье.

Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.

Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, «не своя голова», заложенный нос.

— Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния), — резюмирует Ольга Филоненко.

Если вы считаете, что сейчас болеете новым вариантом омикрона, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС МарииТищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске число положительных тестов на коронавирус уже выросло втрое.

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