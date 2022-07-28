«Он будет обходить антитела»: какие симптомы у «кентавра» и поможет ли прививка от нового коронавируса

— Правда, он, судя по всему, растет день за днем, да и в целом заболеваемость у нас опять растет. Особенно это видно по Москве в последние дни. Так что вакцинироваться людям из групп риска явно стоит.



Сергей Нетёсов подчёркивает — важно не просто не заболеть:



— От заболевания нынешняя вакцина почти не предохраняет. Дело в том, чтобы не умереть от заболевания и не быть на грани жизни и смерти. Вакцина «Спутник V» заметно уменьшает и смертность, и тяжесть течения этого заболевания. Тем, кто не болел, кто вакцинировался более года назад, а также тем, кто входит в группы риска, целесообразно ревакцинироваться этой вакциной. Ведь четко доказано и подтверждено научными публикациями, что «Спутник V» — вакцина с доказанной эффективностью.

