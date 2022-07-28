«Он будет обходить антитела»: какие симптомы у «кентавра» и поможет ли прививка от нового коронавируса
Вирусологи рассказали, на что нужно обращать внимание при первых признаках болезни
В России распространились новые варианты омикрона, среди которых есть «кентавр» — это неофициальное название. Вирусологи уже отмечали их повышенную заразность. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, защитят ли от них существующие вакцины и какие симптомы ковида сейчас наблюдаются у пациентов.
Помогут ли антитела
— На этот вопрос более-менее детальный «ответ» сейчас могут дать только гадалки, потому что новые варианты омикрона появились месяц–полтора назад, а еще более новые, несомненно, будут появляться далее. Для того чтобы сказать, будут ли вакцины эффективны, нужно провести их клинические испытания в местах высокой заболеваемости этими современными вариантами — BA.4, BA.5 и BA.2.75. Последний почему-то называют «кентавром», чем очень гордятся блогеры, которые это название ему присвоили, — говорит вирусолог Сергей Нетёсов.
Поэтому, добавляет он, сейчас мы не можем сказать, насколько эффективны эти вакцины, потому что свежих клинических испытаний, судя по всему, в России не ведется.
— В то же время сейчас проводятся испытания нового варианта вакцины «Спутник», нацеленной на омикрон. На какую его версию, я не могу сказать, а представители центра Гамалеи об этом пока не говорят, — замечает Сергей Нетёсов.
По словам вирусолога, сейчас в России распространены варианты BA.4 и BA.5, а BA.2.75 появился, но его процент пока невелик:
— Правда, он, судя по всему, растет день за днем, да и в целом заболеваемость у нас опять растет. Особенно это видно по Москве в последние дни. Так что вакцинироваться людям из групп риска явно стоит.
Сергей Нетёсов подчёркивает — важно не просто не заболеть:
— От заболевания нынешняя вакцина почти не предохраняет. Дело в том, чтобы не умереть от заболевания и не быть на грани жизни и смерти. Вакцина «Спутник V» заметно уменьшает и смертность, и тяжесть течения этого заболевания. Тем, кто не болел, кто вакцинировался более года назад, а также тем, кто входит в группы риска, целесообразно ревакцинироваться этой вакциной. Ведь четко доказано и подтверждено научными публикациями, что «Спутник V» — вакцина с доказанной эффективностью.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков согласен с тем, что вакцины не полностью эффективны против заражения (инфицирования), но защищают от тяжелых случаев инфекции и осложнений.
— Из вакцин наиболее эффективен «Гам-Ковид» («Спутник V»). Многообещающей выглядит вакцина «Конвасэл», разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России, — говорит Андрей Поздняков.
Он поясняет, что принципиальное ее отличие — в выборе антигена–мишени для формирования иммунного ответа. Этот препарат изготовлен на основе рекомбинантного N-белка вируса SARS-CoV-2, а в других вакцинах используется S-белок.
— N-белок менее подвержен мутациям, поэтому вакцина, использующая его в качестве основы для стимуляции иммунного ответа, выглядит достаточно перспективной для эффективной профилактики заболевания, вызванного в том числе и новыми штаммами SARS-CoV-2, — считает Андрей Поздняков.
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова уверена, что в любом случае одной вакцинации недостаточно: нужны и другие меры профилактики, в том числе ношение масок.
— Локдауна, скорее всего, у нас не будет. Но количество пациентов с симптомами коронавирусной инфекции будет увеличиваться ежедневно. И самое главное, что трюк этого вируса заключается в том, что он заставляет наш иммунитет забывать о нем. Поэтому «кентавр» считается сейчас более контагиозным вирусом. Вероятно, он будет обходить антитела к коронавирусной инфекции. У нас очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу в популяции, поэтому вирусу остается только одно — увеличить свою заразность, — поясняет Татьяна Овсянникова.
Какие сейчас симптомы у ковида
Татьяна Овсянникова замечает, что сейчас диапазон симптомов меняется: сегодня данные исследований, проведенных в Великобритании, показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции:
— При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда.
По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов ковида также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье.
Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.
Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, «не своя голова», заложенный нос.
— Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния), — резюмирует Ольга Филоненко.
Если вы считаете, что сейчас болеете новым вариантом омикрона, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС МарииТищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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